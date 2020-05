Das halten Hoteliers auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst von Tourismus-Öffnung

Wieck

Die plötzliche Lockerung der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus überrascht Gastronomen und Hoteliers. Nicht alle sind glücklich mit dem Vorpreschen der Landesregierung.

In eine „unmögliche Situation“ fühlt sich beispielsweise die Inhaberin des Hotels Haferland in Wieck gebracht. Anstatt vor Pfingsten, also noch in diesem Monat, das Hotel in dem Boddendorf mit einer Kapazität von 60 Prozent öffnen zu dürfen, hätte sie einen anderen Weg gewählt: ein weiterhin striktes Aus für Tourismus bis Ende Juni, in der Hoffnung, ab Juli wieder komplett öffnen zu dürfen.

Wiecker Hotel lange ausgebucht

Das Wiecker Hotel ist zu Pfingsten seit Langem voll ausgebucht. Wem aber muss die Hoteleignerin nun absagen? Sind es die Stammgäste, die mehrmals im Jahr für jeweils wenige Tage kommen, oder der Gast, der über Pfingsten einen etwas längeren Aufenthalt gebucht hat?

Martina Evers weiß, dass sie Gästen vor den Kopf stoßen muss. „Die Urlauber wissen, dass wir das Haus belegen dürfen. Wie soll ich einem Teil der Gäste die Absage begründen?“, fragt sie sich.

Aufwand höher, Einnahmen geringer

Die 35 Mitarbeiter des Haferland befinden sich in Kurzarbeit, die Differenz zum regulären Lohn stockt Martina Evers auf. Mit der erlaubten Öffnung des Hotels in der Woche vor Pfingsten sieht sie weitere Kosten auf sich zukommen.

Grund sind die Hygienevorschriften. Danach darf beispielsweise nicht wie sonst ein Frühstücksbuffet angeboten werden. In der Konsequenz heiße das: Service am Tisch, wie Martina Evers sagt. Dafür brauche sie aber viel mehr Beschäftigte als üblich. Die Einnahmen dagegen seien durch die Beschränkung deutlich geringer.

Hoffnung auf Öffnung

Glücklich ist Martina Evers mit der Entscheidung der Landesregierung nicht. Ein bisschen optimistisch ist die Hoteleignerin dennoch. Sie sieht in der ersten Öffnung des Landes für Gäste allein ein Zeichen. „Da ist ein Stein ins Rollen gekommen“, so dass möglicherweise im Sommer die Beschränkungen des Tourismus im Sommer komplett zurückgenommen werden könnten.

„Es bewegt sich etwas“, so Martina Evers. Der Druck auf die Landesregierung zeige augenscheinlich Wirkung. Sie hätte lieber noch bis zum Juli zurückgesteckt, um dann mit voller Kraft wieder anzutreten.

Keine Kriterien für Auswahl

Auch der Inhaber des „The Grand“ in Ahrenshoop, Oliver Schmidt, weiß noch nicht, wie er mit der so plötzlich veränderten Situation umgehen soll. „Nahezu ausgebucht“ sei das Hotel zu Pfingsten. Nach welchen Kriterien er nun Gäste selektieren muss, vermag der Hotelchef nicht zu sagen. „Soll ich Roulette spielen, würfeln?“ Betrifft es Frühbucher, die möglicherweise einen Rabatt erhalten haben, oder diejenigen, die ihre Unterkunft erst später gebucht haben, an denen das Hotel aber mehr verdient?

Erst einmal will Oliver Schmidt die offizielle Verordnung der Landesregierung abwarten. Bis zum Gespräch hatte er nur Informationen aus einer Pressekonferenz. „Mein Telefon glüht“, fast alle Anrufer wollten wissen, wie er mit der neuen Situation umgehe.

Realistische Perspektive

Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Jens Oulwiger, freut sich über „eine realistische Perspektive und, dass langsam wieder Leben zurückkehrt“. Es habe ja nicht weniger als der Zusammenbruch der wichtigsten Branche in Mecklenburg-Vorpommern gedroht.

Einen Grund für den plötzlich wirkenden Wandel innerhalb der Landesregierung hat der Tourismus-Chef für die Region auch ausgemacht: „Der professionelle Zusammenhalt der touristischen Verbände und die intensive Konzeptarbeit für einen sicheren Tourismus waren entscheidend.“ Hotels, Gaststätten und Reinigungsbetriebe sind Jens Oulwiger zufolge Hygieneprofis und vorbereitet für den schwierigen Neustart. „Gemeinsam mit den Gästen werden wir so vernünftig agieren, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben, damit die 60-Prozent-Quote zu den Sommerferien fallen kann.“

Von Timo Richter