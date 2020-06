Das hat der Gewinner des Ultramarathons in und um Ribnitz auf der Strecke erlebt

Ribnitz-Damgarten

Als Silvio Zippan auf die Zielgerade an der Boddentherme einbiegt, gibt es für Henry Fiddike kein Halten mehr. Er begleitet den 47-Jährigen aus Barth bei seinem Zieleinlauf nach einer 115 Kilometer langen Laufstrecke rund um die Bodden.

9:19 Stunden hat der Hobbysportler für die läuferische Langstrecke benötigt. Mit seiner dritten Teilnahme an dem Ereignis holte er sich nun den dritten Sieg – in persönlicher Bestzeit.

Start erfolgte morgens ab vier Uhr

Gestartet war Silvio Zippan morgens früh gegen vier Uhr. Im Minutentakt wurden die Teilnehmer im Boddenstadion in Ribnitz-Damgarten auf die Strecke geschickt. Aufgrund der Abstandsregelungen zur Verhinderung einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus konnten die rund 50 Teilnehmer des Laufs nicht gemeinsam starten.

Der Barther zählte am Samstag zu dem 26-köpfigen Teilnehmerfeld der Langstrecke. Außerdem gab es sechs Teams, die sich mit Laufen und Radfahren abwechselten, sowie vier jeweils fünf Mitglieder umfassende Staffeln.

Gegenwind erschwerte letzte Etappe

Die einzelnen Versorgungspunkte hat Silvio Zippan nicht nur für eine kleine Pause genutzt, er hat dem Körper vor allem Flüssigkeit zugeführt. Hart waren dann die letzten zehn Kilometer, wie der völlig erschöpfte Sportler nach dem Zieleinlauf sagte. Vor allem der kräftige Gegenwind von der letzten Station in Dierhagen-Strand habe ihm zu schaffen gemacht. Dazu kamen die steigenden Temperatur-Werte in den Mittagsstunden.

Doch hat sich Silvio Zippan durchgebissen. Er erreichte das Ziel mit großem Abstand vor anderen Teilnehmern. Als der Barther beispielsweise die 100 Kilometer-Messstelle in Dierhagen-Strand erreichte, war der Letzte im Teilnehmerfeld gerade einmal in Höhe der Seebrücke in Zingst aufgetaucht.

„Läufer von einem anderen Stern“

Organisiert wurde der Ultramarathon von Henry Fiddike vom Polizei-Sportverein Ribnitz-Damgarten. Den Gewinner bezeichnete der Chef-Organisator als „Läufer von einem anderen Stern“. Abgesichert wurde die Veranstaltung vom Deutschen Roten Kreuz.

Von Timo Richter