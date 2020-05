Das hat es mit den Skelettfunden nahe des Rostocker Tores in Ribnitz-Damgarten auf sich

Ribnitz-Damgarten

In der Langen Straße 73 in Ribnitz sollen 15 barrierefreie Wohnungen gebaut werden. Blick aufs Rostocker Tor aus nächster Nähe inclusive. „Die Wohnungen werden zwischen 45 und 127 Quadratmeter groß sein“, informiert Geschäftsführer Christian Buck von der Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG Bremervörde.

Das Unternehmen, das bereits seit vielen Jahren in Ribnitz-Damgarten im Wohnungsbau engagiert ist, baut derzeit aktuell auf der gegenüberliegenden Seite in der Langen Straße 96. Bevor allerdings die Bauarbeiter auf der neuen Baustelle in der Langen Straße 73 anrücken können, müssen hier die archäologischen Grabungen abgeschlossen werden. Die Kosten dafür trägt der Investor.

Im Zuge der Grabungen sind zahlreiche menschliche Skelette freigelegt worden. Keine Überraschung. Der Grund: Auf der Fläche, auf der das Wohnhaus entstehen soll, befand sich seit dem Mittelalter der Heiligengeisthof. Dazu gehörte die Heiligengeistkirche, ein Kirchhof sowie ein Hospital. Der Name Heiligengeiststraße erinnert bis heute daran.

Kleine Kirche stand nahe dem Rostocker Tor

Bei der Kirche dürfte es sich eher um ein kleine Kapelle gehandelt haben, mutmaßte bereits Dr. Carl August Tott in seiner 1853 erschienenen Ribnitzer Chronik. 1290 wurde sie gestiftet. Sie lag nahe am Rostocker Tor. Oder wie es in alten Schriften heißt: „… vor deme Rostocker Dör binnen der Stadt“.

Bei ihrer Gründung erteilte Papst Bonifatius VIII. der Kirche Ablassrecht, das ist das Recht, für Geld die Sünden zu erlassen. Ob das Geschäft einträglich war, ist nicht bekannt. Die Kapelle soll dort gestanden haben, wo Mitte des 19. Jahrhunderts das Haus von Zimmermeister Muhl errichtet wurde, also an der Ecke Lange Straße/Heiligengeiststraße. Tott schreibt: „Den von diesem letzteren aufgefundenen Bautrümmern nach zu urteilen, ist es eine Kreuzkirche gewesen.“

Bei den Ausgrabungen in der Langen Straße 73 in Ribnitz wurden menschliche Skelette gefunden. Quelle: Edwin Sternkiker

Bereits bei früheren Bauarbeiten stieß man auf Gebeine, „wobei die Leichen nicht neben-, sondern aufeinander gelegen haben“, so Tott.

Das Heiligengeisthospital wurde 1299 von einem den Johannitern verwandten Orden gestiftet und war Zuflucht und oft auch letzte Lebensstation für Arme, Kranke, Alte und Aussätzige. Dem Hospital gehörte ursprünglich Dändorf. Das kam aber später an die Pfarrkirche, die dem Hospital dafür jährlich 20 Gulden zahlte.

Was passiert mit den gefundenen menschlichen Überresten nach Beendigung der Grabungen? „Sie sollen in würdiger Form auf dem Ribnitzer Friedhof wiederbestattet werden. Ich habe bereits Kontakt mit Pastorin Susanne Attula aufgenommen“, berichtet Christian Buck.

Wohnhaus besteht aus zwei Gebäudeteilen

Ist dies alles ein weit zurückliegendes Kapitel der Ribnitzer Stadtgeschichte, so soll jetzt mit dem Bau des Wohnhauses ein neues Kapitel geschrieben werden. Wie Christian Buck bei einem Vororttermin erläuterte, warte man täglich auf die Baugenehmigung. Als Fertigstellungstermin wird der Sommer kommenden Jahres avisiert. Das Interesse an den geplanten Wohnungen sei sehr groß. Für zwölf Wohnungen gebe es bereits Reservierungen.

Projektingenieur Christian Buck von der Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG mit dem Modell des künftigen Wohnhauses. Quelle: Edwin Sternkiker

Bei der Gestaltung der Fassade, beim Material, der Fenstergröße, der Gebäude-Kubatur und den Farben orientiere man sich beim neuen Wohnhaus, das aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen bestehen wird, am Neubau des gegenüberliegenden Gebäudes. „Damit werden die neuen Wohnhäuser nach ihrer Fertigstellung das Rostocker Tor quasi einrahmen“, erläutert Buck.

Ebenso wie beim Gebäude Lange Straße 96 wird auch in der Langen Straße 73 bei der Fassadengestaltung auf Klinkerriemchen verzichtet, um keine optische Konkurrenz zum Rostocker Tor zu schaffen. Aus diesem Grunde wird auch der künftige Neubau in der Langen Straße 73 eine Putzfassade erhalten.

Energieeinsparung wird großgeschrieben. Deshalb werde dieses Wohnhaus nach dem KfW-Effizienz-Standard 55 errichtet, erläutert Buck abschließend. Damit liege man um etwa 45 Prozent besser, als von der Energieeinsparverordnung vorgegeben.

Von Edwin Sternkiker