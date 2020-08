Pütnitz

Als Hans Jensen den Motor der historischen Bimmelbahn anwirft, grinst er übers ganze Gesicht. Schwer waren die vergangenen Wochen für den Erfinder des Pangea-Festivals. Die kleine Rundtour über das Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten bereitet ihm sichtlich Freude. Und zwar nicht nur, weil es dröhnt und ruckelt und das Kind im Manne zum Vorschein kommen lässt, sondern auch, weil auf dem Weg links und rechts der Strecke etwas entsteht. „Wir sind ja bekannt dafür, dass wir einfach alles geben, was möglich ist“, sagt Jensen. Und dazu gehört vor allem: nicht aufgeben.

Die Absage des diesjährigen Pangea-Festivals war bereits ein harter Schlag für ihn und sein Team. Eine alternative Veranstaltung, das sogenannte Campea-Event, eine Camping-Veranstaltung mit Workshop-Programm, fiel den Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Opfer.

„Das war für uns wie ein zweites Corona-Ereignis in diesem Jahr“, erinnert sich Hans Jensen. Doch nun, dank niedriger Infektionszahlen und weiterer Lockerungen, kann tatsächlich zumindest ein wenig Pangea-Gefühl auf Pütnitz aufkommen.

An drei Wochenenden finden die sogenannten Pangea Summer Days statt. Los geht es an diesem Wochenende mit dem Van Life. Thematisch richtet sich dies vor allem an Liebhaber von Bullis. „Der Bulli steht auch für einen bestimmten Lebensstil“, sagt Hans Jensen. Von Freitag bis Sonntag wird dieser auf Pütnitz gelebt. Vom 20. bis 23. August heißt es dann „Little Pangea“, also ein Pangea-Festival im Kleinformat. Vom 4. bis 6. September richtet sich das Love-Culture-Wochenende vor allem an Freunde elektronischer Musik.

Die Bimmel-Bahn übernimmt den Shuttle-Verkehr der Besucher zwischen Bade- und Camping-Bereich. Quelle: Robert Niemeyer

Die Behörden gehen mit dem Konzept mit. Die Besucher werden in Kontaktverfolgungslisten erfasst. Ohnehin gibt es nur Tickets für jeweils das gesamte Wochenende, keine Tagestickets, wie beim normalen Pangea-Festival. Camping-Flächen seien großzügig ausgewiesen. Duschen und Toiletten seien in mehr als ausreichender Anzahl vorhanden. „Und man kann sich auf diesem großen Gelände sehr gut ausweichen“, sagt Hans Jensen. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekomme es mit der sogenannten Corona-Task-Force zu tun.

Tickets noch für alle drei Veranstaltungen zu haben

Jensen rechnet mit im Durchschnitt 500 Menschen, die sich an den Wochenenden auf dem Festival-Gelände aufhalten werden. Tickets gebe es für alle drei Veranstaltungen noch. Angemeldet ist für alle drei Wochenenden laut Kreisverwaltung Vorpommern-Rügens jeweils eine Veranstaltung mit 1000 Besuchern. Das ist rechtlich möglich. Grundsätzlich sind nach der Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern Veranstaltungen im Freien mit maximal 500 Teilnehmern erlaubt, in Ausnahmefällen können die Gesundheitsbehörden vor Ort Veranstaltungen mit maximal 1000 Teilnehmern genehmigen. Etwa 15 000 Menschen waren vergangenes Jahr beim Pangea-Festival.

Etwa 25 Frauen und Männer sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert und rechtzeitig steht. Und dann ist da auch wieder dieses Gefühl, das in den vergangenen Wochen ein wenig verloren gegangen war, wenn Hans Jensen sagt: „Emotional ist das eine richtig geile Sache, in der Natur zu sein und verrückte Bauten umzusetzen, sich kreativ auszulassen.“ Dem eigenen Credo treu werden auch für die Mini-Festivals Hütten, Spielgeräte oder Rampen in detailverliebter Handarbeit aufgebaut.

Musik, Workshops und Spiele

Dazu gehört beispielsweise die bekannte Wasserwelt im Uferbereich des Saaler Boddens mit dem markanten, bunten Riesensprungkissen. Auch eine Bühne wird es für DJs und Livekonzerte geben. Mit verschiedenen, aus Europaletten selbst gezimmerten Sitzgelegenheiten sollen hier die Abstände gewahrt werden.

Die bekannte Badelandschaft des Pangea-Festivals am Ufer des Saaler Boddens wird auch für die Pangea Summer Days ausgebaut. Quelle: Robert Niemeyer

Zum Programm gehören zudem Workshops zu Themen wie Yoga, Stand-up-Paddeling, Batik oder Kräutern sowie Gesprächsrunden zu bestimmten Themen. Sportlich wird es auch, beispielsweise im Skatepark, beim Human Kicker oder Beach-Volleyball. „Never stop playing – gerade unter den aktuellen Bedingungen wollen wir uns dieses Gefühl nicht nehmen lassen“, sagt Hans Jensen. Nur alles etwas kleiner als sonst und „im Rahmen des Möglichen und Erlaubten“.

Die drei Veranstaltungen seien zudem ein Zeichen an „unseren Kosmos“, so der Pangea-Erfinder und Geschäftsführer von Supremesurf in Rostock. Kleinkünstlern und -darstellern brachen in diesem Jahr aufgrund des Veranstaltungsverbots so gut wie alle Aufträge weg. Einigen von ihnen auf Pütnitz eine Plattform zu geben, könne eine Perspektive für die Zukunft aufzeigen. Auch gegenüber den Sponsoren und Partnern des Pangea-Festivals werde signalisiert, am Ball bleiben zu wollen. „Mit About you haben wir einen wundervollen Partner, der langfristig denkt. Wir sind megadankbar, das Vertrauen zu haben“, so Hans Jensen.

Von Robert Niemeyer