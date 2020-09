Das ist am Wochenende in der Region zwischen Born und Ribnitz los

Born/Ribnitz-Damgarten

Zu einem Doppelkonzert mit dem Geigenvirtuosen Albrecht Menzel wird am Freitag in die Fischerkirche Born eingeladen. Das erste Konzert beginnt um 17.30 Uhr, das zweite um 20 Uhr. Menzel ist in Born im Rahmen der Konzertreihe „Junge internationale Elite“ zu Gast. Als mehrfacher nationaler und internationaler 1. Preisträger spielt er eine Violine von Antonio Stradivari (1709), eine Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben Hamburg.

Vor zwei Jahren Debüt in der Elbphilharmonie

1992 in Dresden geboren, hat Albrecht Menzel schon eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Er war Gast internationaler Festivals (z. B. der Festspiele Mecklenburg Vorpommern) und konzertierte als Solist weltweit renommierter Orchester. Von Anne-Sophie Mutter wurde er eingeladen, mit ihr gemeinsam als Solist unter anderem in der Philharmonie Berlin, der Carnegie Hall New York, dem Kennedy Center Washington und der Roy Thomson Hall Toronto zu spielen. Vor zwei Jahren gab er sein Debüt in der Elbphilharmonie Hamburg mit Schumanns Violinkonzert. Der neue Konzertsaal war mit 2000 Besuchern ausverkauft und es gab zwei Zugaben.

In Born spielt Albrecht Menzel Werke von Johann Sebastian Bach, Stücke von Eugen Ysaye und dem Teufelsgeiger Niccolo Paganini sowie das berühmte Werk „Die letze Rose des Sommers“ von Paganinis Konkurrenten Heinrich Wilhelm Ernst. Karten: 15 Euro (ohne Kurkarte 17 Euro) in der Kurverwaltung Born (038 234 / 50 421, info@darss.org) Die Besucherzahl ist je Konzert auf 35 Personen begrenzt.

Musik vor historischer Kulisse

Zu der Veranstaltung „Musik im Klostergarten“ lädt am Sonnabend die Stadt Ribnitz-Damgarten ein. Von 14 bis 21.30 Uhr spielen Musiker aus der Region für Menschen aus der Region. Der Eintritt ist frei. Und das erwartet die Gäste am 5. September bei „Musik im Klostergarten“: Von 14 bis 14.30 Uhr hat Frank Ruppe (Gesang und Gitarre) seinen Auftritt. Er bietet Rock und Populäres. Ihm folgen De Fischlänner Seelüd mit ihren Shantys. Das Pasternack-Duo nimmt die Gäste musikalisch mit von Las Vegas nach New York. Let’s Swing heißt es dann beim Auftritt von „Weekender de Luxe“. „Himmel und Erde“ bietet Volkslieder aus der ganzen Welt mit Didgeridoo, Percussion und Geige. Zum Abschluss (20 bis 21.30 Uhr) dürfen sich die Gäste auf Oldies der 70er, 80er und 90er Jahre, dargeboten von Joker, freuen. Mit von der Partie an diesem Tag ist auch das Team des Museumscafés, das für Getränke, Cocktails und Grillspezialitäten sorgen wird.

Stöbern zwischen Bauernhäusern

Wer gern schmökert und stöbert, ist am Sonntag im Freilichtmuseum Klockenhagen genau richtig. Hier findet von 10 bis 17 Uhr der zweite Antik- und Buchmarkt statt. Mehr als 20 Händlerinnen und Händler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben sich auf dem bestens zum Thema passenden Museumsgelände angesagt. Sie bieten Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Werkzeuge, Möbel und Bücher an. Am Markttag selbst können auch noch spontan und ohne Anmeldung Händlerinnen und Händler mit entsprechendem Qualitätsanspruch für Antikes und Lesestoff ohne Gebühren teilnehmen.

