In Mecklenburg-Vorpommern ist die erste Schulwoche fast geschafft. Das Wochenende steht vor der Tür. Was wo zu erleben ist, lesen Sie in unseren Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Ostseetour mit Quotime

Die um den Gitarristen Kai-Uwe Scheffler mittlerweile durch halb Europa tourende Status-Quo-Tribute-Show Quotime will ein Stück Rockgeschichte präsentieren. Zusammen mit dem Gitarristen Stefan Furtner, dem Bassisten Thomas Gropp und Michael Schreiner am Schlagzeug rockt das Quartett Songs wie „Rockin’ All over the World“, „Whatever You Want“ oder „Down Down“. Doch die im Jahr 2009 gegründete Band erinnert nicht nur an die großen Hits von Status Quo: Auch die Songs der ersten LP, als die Band noch ihren Sound suchte, werden live performt.

Gleich dreimal ist die Band am Wochenende in der Region zu Gast: am Freitag, 7. August, auf dem Gelände der Jugendherberge in Ribnitz; am Sonnabend, 8. August, auf der Freilichtbühne in Barth und am Sonntag, 9. August, auf der Waldbühne Dierhagen. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.

Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Um Voranmeldung unter Telefon 038 226 / 53 51 20 beziehungsweise per E-Mail an ma.retzlaff@t-online.de wird gebeten. Karten für das Konzert in Ribnitz gibt es in der Touristinfo am Ribnitzer Markt, Telefon 038 21 / 22 01. Eine Karte kostet im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.

Töpfermarkt in Prerow

Der Termin für den Prerower Töpfermarkt musste in diesem Jahr zweimal verschoben werden. Nun freuen sich Teilnehmer und Gäste darauf, am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. August, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr in der wunderschönen Atmosphäre im Garten des Darß-Museums zu wandeln. Der Prerower Töpfermarkt zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus. Die Angebotspalette reicht von hauchzartem Porzellan über fantasievolle Fayence-Figuren, Porzellan-Schmuck, Rakubrand-Gefäßen bis zu salzglasierter Gebrauchsware.

Der Töpfermarkt in Prerow. Quelle: Darß-Museum

Alle Teilnehmer und Besucher müssen sich an die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen halten. Das bedeutet, es gibt eine Beschränkung der Besucheranzahl, die dringende Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen zu wahren und die Notwendigkeit, die Kontaktdaten zu hinterlassen.

Karussell in Starkow

Der Verein „Backstein – Geist und Garten“ lädt am Freitag, 7. August, zum Gartenkonzert mit der Gruppe Karussell ein. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Gespielt werden alle Klassiker der bekannten Band. Es gibt Steaks und Bratwürste vom Grill sowie Bier vom Fass, Kirschbowle und andere gekühlte Getränke.

Die Veranstalter bitten darum, die Hygieneregeln einzuhalten. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro (E-Mail an: bgg-starkow@gmx.de oder Telefon 038 324 / 656 92) oder an der Abendkasse für 25 Euro.

Ausstellung im Kunstkaten

Vom 6. August bis 1. November 2020 präsentiert der Kunstkaten Ahrenshoop eine Ausstellung mit Werken des Berliner Künstlers Hans Brosch. Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen für Veranstaltungen kann die feierliche Eröffnung, die am 6. August 2020 geplant war, in den kleinen Räumlichkeiten des Kunstkatens nicht stattfinden. Alternativ ist daher ein Video auf der Website des Kunstkatens zu sehen, in dem Sabine Miereke ( Biesenthal) einen Einblick in das Leben und die Arbeit des Künstlers Hans Brosch gibt.

Die Ausstellung kann ab dem 6. August zu den regulären Öffnungszeiten und unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Schutzstandards besucht werden. Der Kunstkaten ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 1. Oktober täglich von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

