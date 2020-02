Ribnitz-Damgarten

Es wird bunt und musikalisch in der Region Ribnitz-Damgarten. Hier kommen die Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Der Barther Carneval-Club feiert seine 43. Saison. Am 15. Februar findet die erste Abendveranstaltung in der Narrenburg des BCC im Bleicherwall 1 in Barth statt. Unter dem Motto „Für Frieden und Sozialismus seid bereit, der BCC feiert 30 Jahre Einigkeit!“ heißt es dann wieder „ Barth man tau!“

Legendäre Kostüme, ein Showprogramm mit viel Witz, Spannung, Tanz und Gesang sorgen für einen unvergesslichen Karnevalabend. Tickets gibt es über den Barther Carneval-Club e. V., Bleicherwall 1a in Barth. Der Seniorenfasching findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

Fastnachtstonnenabschlagen in Born

Der Borner Tonnenbund und die Kurverwaltung Born laden zum kostümierten Wintervergnügen ein. „Gut Schluck!“ heißt es am 15. Februar beim Fastnachtstonnenabschlagen. Und als Antwort wird „Gluck gluck!“ erwartet. Der Barther Spielmannszug, die Blaskapelle der freiwilligen Feuerwehr aus Zarrentin und die Kaiserlich-Königliche Regimentskapelle aus Pasewalk begleiten das Fest. Gegen 11 Uhr werden die Gäste auf der Festwiese empfangen.

Um 11.30 Uhr beginnt der Umzug durch das Dorf. Den wird eine Jury begutachten. Beim Einzug auf der Festwiese werden die Preise für die besten Kostüme vergeben. Das sportliche Tonnenabschlagen hoch zu Ross startet gegen 14 Uhr, zeitgleich beweisen Kinder ihr Können. Dann beginnt das besondere Spektakel zu Fuß. Alle Aktiven müssen Kostüme tragen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt kostet fünf Euro, inklusive Tanz im Festzelt ab 16 Uhr.

Eine Johnny-Cash-Show im Begegnungszentrum

Einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts wird am 16. Februar in Ribnitz-Damgarten zum Leben erweckt. The Cashbags bringen die Johnny-Cash-Show auf die Bühne des Ribnitzer Begegnungszentrums. Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den weltberühmten Auftritten im kalifornischen San-Quentin-Gefängnis.

Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert. Klassiker von „I Walk the Line“ über „Ring of Fire“ bis hin zu „Hurt“ dürfen in der zweistündigen Liveshow natürlich nicht fehlen. Karten ab 30 Euro gibt es im Internet bei Eventim und unter www.paulis.de. Weitere Informationen unter Tel. 0531 / 34 63 72.

Pianistin gastiert im Landhaus Schloss Kölzow

Die Pianistin Lilit Grigoryan spielt am Freitag, 14. Februar, im Landhaus Schloss Kölzow ein Konzert. Als Solistin trat Grigoryan mit verschiedenen großen Orchestern auf, unter anderem mit der Sinfonia Varsovia, dem Gulbenkian Orchestra, dem Königlichen Philharmonischen Orchester Liège, der Norddeutschen Philharmonie und dem Armenischen Philharmonischen Orchester.

Ihre Konzerte wurden als Radio- und Fernsehaufnahmen für Deutschlandradio, NDR Kultur, Radio France und einige mehr aufgezeichnet. Seit Herbst 2010 unterrichtet Lilit Grigoryan an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro pro Person. Weitere Informationen unter Tel. 038 228 / 61 90.

Lesen Sie auch:

Von Robert Niemeyer