Das ist bei der Modernisierung des Ribnitzer Bahnhofs geplant

Ribnitz-Damgarten

Der Ribnitzer Bahnhof soll modernisiert werden. In dieser Woche sind im Bauausschuss der Stadtvertretung die Pläne vorgestellt worden. Dabei wird sich im Bereich der Bahnsteige einiges ändern. Die oft diskutierte und vonseiten der Stadt gewünschte Verbindung zwischen dem Ribnitzer Zentrum und dem Süden der Stadt wird es jedoch nicht geben.

Ziel des Umbaus ist nicht nur die Modernisierung der Bahnsteige. Es soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass künftig zwei ICE-Züge in Ribnitz halten können. Derzeit steht nur ein Bahnsteig zur Verfügung, der lang genug für einen Inter-City-Express ist. Zweimal am Tag muss ein ICE deshalb in Damgarten halten.

Etwaige Anschlusszüge oder Anbindungen an Buslinien werden dann mit einem Shuttle-Verkehr erreicht. „Nach dem Umbau hat der Bahnhof dann zwei lange Bahnsteigkanten mit einer Länge von 350 Metern“, sagt Tobias Schirmer von der Vössing Ingenieurgesellschaft, Niederlassung Hannover, die mit den Planungen für den Umbau beauftragt ist.

Neuer Bahnsteig für Gleis 2

Geplant ist, dass der derzeitige Bahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 2 verschwindet, ebenso wie der Übergang dorthin. Derzeit gelangen die Fahrgäste über Gleis 1 zu dem Bahnsteig. Dafür wird von den Mitarbeitern der Deutschen Bahn eigens eine Schranke geöffnet.

Südlich von Gleis 2 soll dann ein neuer, 350 Meter langer Bahnsteig mit entsprechender Ausstattung entstehen, also unter anderem inklusive Sitzhäuschen, Fahrscheinautomaten und Anzeigetafeln.

Auch der Hausbahnsteig an Gleis 1 wird erneuert. Ende 2018 war der Bahnsteig provisorisch erhöht und verlängert worden, um ICE-Halte zu ermöglichen. Nun wird er komplett erneuert. Das Vordach auf der Südseite des denkmalgeschützten Empfangsgebäudes bleibe dabei erhalten. Der Bahnsteig 1 wird ebenfalls 350 Meter lang.

Visualisierung der Modernisierung des Ribnitzer Bahnhofs, Blick von oben aus Richtung Süden: Links neben dem Empfangsgebäude entsteht der Zugang zur Unterführung. Für Gleis 2 wird ein neuer Bahnsteig gebaut. Der Bahnsteig zwischen Gleis 1 und 2 verschwindet. Quelle: Vössing Ingenieurgesellschaft

Beide Bahnsteige werden eine Höhe von 55 Zentimetern über der Schienenoberkante bekommen. Das ist die notwendige Höhe, um barrierefrei in Regionalzüge einsteigen zu können. Eigentlich gibt es vonseiten der Deutschen Bahn die Vorgabe, Bahnsteige 76 Zentimeter hoch zu bauen. Das ist die Einstiegshöhe für Fernzüge wie den ICE. Auch Regionalzüge sollten eine entsprechende Einstiegshöhe haben. Das ist auf den Regionallinien in Ribnitz-Damgarten jedoch nicht der Fall. Deshalb bleibt es vorerst bei der Höhe von 55 Zentimetern.

Sollten in Zukunft neue Regionalzüge mit einem höheren Einstieg hier fahren, sei es laut Tobias Schirmer möglich, die Bahnsteige ohne allzu viel Aufwand zu erhöhen, da die Bahnsteige aus größeren Fertigteilen gebaut werden.

Unterführung ohne Anbindung der Südstadt

Herzstück der Modernisierung des Ribnitzer Bahnhofs ist die neue Unterführung von Bahnsteig 1 zum Bahnsteig 2. Westlich und direkt neben dem Empfangsgebäude wird der Zugang gebaut. Hier wird es eine Treppe und eine Rampe für Rollstuhlfahrer geben. Auf der anderen Seite wird es ebenfalls eine Treppe geben. Hier sorgt ein Aufzug für Barrierefreiheit.

Westlich des Empfangsgebäudes wird die Unterführung zum Bahnsteig an Gleis 2 gebaut. Quelle: Robert Niemeyer

Während die Unterführung gebaut wird, läuft der Zugbetrieb dank einer sogenannten Gleishilfsbrücke oberirdisch weiter. „Das wird eine sehr aufwendige Konstruktion“, sagt Tobias Schirmer. Während des Baus der Bahnsteige sorgt ein provisorischer Bahnsteig an Gleis 4 dafür, dass es keinen Vollausfall von Zügen gibt.

Visualisierung der Modernisierung des Ribnitzer Bahnhos. Links neben dem Empfangsgebäude entsteht der Zugang zur Unterführung. Rechts, südlich von Gleis 2, ein neuer Bahnsteig. Quelle: Vössing Ingenieurgesellschaft

Geplant ist, die Bahnsteige in den Jahren 2022 und 2023 zu erneuern. Derzeit liegen die Planungsunterlagen zur Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt. Außerdem wird noch ein Baulärmgutachten erstellt. Die umliegenden Anwohner sollen zeitnah über mögliche Beeinträchtigungen informiert werden.

Nicht enthalten in dem Projekt ist die Anbindung der Südstadt. In den vergangenen Jahren hatten immer wieder Politiker Ribnitz-Damgartens eine einfachere fußläufige Verbindung des Zentrums mit dem südlichen Ribnitz gefordert, um beispielsweise den Famila-Markt besser erreichen zu können. Andersrum sollen dadurch die Menschen aus den Wohngebieten südlich der Bahnschienen einfacher ins Zentrum kommen.

Weiterführung möglich

Dennoch sei die aktuelle Planung laut Heiko Körner, Bauamtsleiter in der Stadtverwaltung, ein guter Kompromiss. Denn die Unterführung sei so konstruiert, dass sie problemlos in Richtung Süden verlängert werden könnte. Das wäre dann jedoch ein kommunales Projekt, das die Stadt bezahlen müsste. Die Modernisierung des Bahnhofs ist dagegen ein Projekt der Deutschen Bahn und kostet die Stadt nichts.

„Wir als Stadt müssen unsere Infrastrukturplanung nun auf das Projekt der Deutschen Bahn anpassen“, so Heiko Körner. Ursprünglich war vorgesehen, im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße die Anbindung des südlichen Stadtteils über die Bahnbrücke zu verbessern. Mit dem Projekt der Deutschen Bahn gebe es mehr Variationsmöglichkeiten, auch weil die Sanierung der Bahnhofstraße aufgrund fehlender Fördermittel derzeit kein Thema ist.

Bahnhofsgebäude ist außen vor

Darüber hinaus müsse das gesamte Bahnhofsumfeld in den Blick genommen werden, um die Infrastruktur für Reisende attraktiv zu gestalten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Parkplätze, die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes oder die Anbindung des Busverkehrs. „Wir sind Knotenpunkt für die Tourismusregion Fischland-Darß-Zingst. Es ist unsere Aufgabe, die ergänzende Infrastruktur zu planen“, so Heiko Körner.

Das Bahnhofsgebäude wird übrigens nicht angefasst. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Deutsche Bahn die Immobilie verkauft. Aufgrund der anstehenden Modernisierung der Bahnsteige sei der Verkauf vorerst zurückgestellt worden.

Von Robert Niemeyer