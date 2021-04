Das ist das neue Standbein eines Landwirts in Wustrow

Wustrow

Als Frank Hartmann in der vergangenen Woche mit einem Wisent-Traktor Schweizer Produktion in drei Tagen „auf Achse“ von Konstanz nach Wustrow getuckert ist, waren die Vorbereitungen für ein weiteres wirtschaftliches Standbein des neuen ökologisch geführten Landwirtschaftsbetriebes längst gemacht. Biologisches Rindfleisch war der Beginn, nun folgen Bio-Eier. Einen mobilen Stall hat der Wustrower Landwirt gleich nach Ende der Aufstallpflicht im Zusammenhang mit der Geflügelpest auf eine Wiese am Ortseingang des Ostseebades platziert. 223 Hennen und zwei Hähne einer Art, die für eine mobile Haltungsform besonders geeignet ist, legen dort die Eier, die Frank Hartmann vorwiegend per Abo an die Kundschaft bringen will.

Das Geschäft gestaltet sich allerdings nicht so problemlos, wie einst gedacht. Scharrten bislang auf dem Hartmann’schen Hof Hühner für den eigenen Eierbedarf im Boden, kam infolge der Umstellung des Betriebs auf ökologische Landwirtschaft der Gedanke auf, Hühnerhaltung passe ebenfalls in das neue Betriebskonzept.

Mobiler Hühnerstall

Frank Hartmann kann die Eier aus den Großnestern von außen entnehmen. Quelle: Timo Richter

Die „Besatzung“ des mobilen Hühnerstalls in direkter Nachbarschaft zu einem Discounter in Wustrow muss sich an die neuen Gegebenheiten erst noch gewöhnen. Nur wenige Hennen trauen sich bei kräftigem Wind nach draußen, einige suchen Schutz unter den Unterständen, die als Schutzhütten gegen die Angriffe von Greifvögeln dienen. Die Mehrzahl der „Hennenschaft“ hockt noch träge auf den Sitzstangen im Obergeschoss des mobilen Hühnerstalls. In den vier Großnestern klaubt Frank Hartmann erst einmal nur wenige Eier aus dem Dinkelspelz. Wo die Tiere ihre Eier legen sollen, hat Frank Hartmann mit markierten Kunsteiern vorgegeben.

Die Bio-Hühner sind erst seit zwei Wochen in Wustrow, bis Mittwoch im mobilen Hühnerstall auf dem Betriebsgelände am Bodden. Auf Bewegungen außerhalb des mobilen Elektrozauns regiert das Federvieh derzeit noch vergleichsweise schreckhaft. Meist versammeln sich die Hühner aktuell im Windschatten ihres Domizils.

Arbeitsintensive Ergänzung

Das „zerbrechliche“ Standbein erweist sich aktuell als ziemlich arbeitsintensiv, wie Frank Hartmann sagt. Beobachtung der Tiere, deren Pflege sowie das Nachfüllen von Futterautomaten sowie Trinkwasserspendern sei nicht nebenbei zu erledigen. Außerdem müssen die Eier aus den Großraumnestern eingesammelt werden.

Und dann ist da noch die Sorge, dass Huhn und Hahn vom Fuchs geholt werden könnten oder die Tiere aus der Luft von einem Greifvogel erwischt werden. Sichtbare Veränderungen im Bestand müssten umgehend der Bio-Organisation gemeldet werden. Schutz vor Gefahren bieten nicht nur die Unterstände aus halbierten Segmenten einer Absauganlage von Getreidesilos, sondern auch automatische Klappen, die den mobilen Hühnerstall eine Stunde nach Sonnenuntergang verschließen.

Umstellung abgeschlossen

Der Wustrower Landwirt kann seine Produkte nach Umstellung auf ökologische Landwirtschaft in diesem Jahr erstmals als Bio-Produkte vermarkten. In der Vergangenheit war Frank Hartmann im immer wieder angegangen worden, wenn er Unkrautvernichtungsmittel spritzte oder Dünger ausbrachte. Frank Hartmann wollte sich nicht länger als „Giftspritze auf dem Fischland“ bezeichnen lassen und erklärte Mitte Mai 2018 die Umstellung auf biologische Produktion.

Wie sich das Geschäft nun entwickeln wird, vermag er noch nicht zu sagen, „das ist ein Blick in die Kristallkugel“. Erlebt hat er allerdings, dass die biologische Bewirtschaftung der Flächen einen deutlich größeren Aufwand erfordert. War die Arbeit einst in der Zeit von sieben bis 20 Uhr erledigt, benötige er nun mindestens zwei Stunden länger. Ob sich das unterm Strich rechnet, kann Frank Hartmann derzeit noch nicht sagen.

„Arbeitstier“ aus der Schweiz

Für die Arbeit auf Feld und Acker hat er sich nun ein neues „Arbeitstier“ beschafft. Es handelt sich um besagten Wisent-Traktor aus der Schweiz. Drei Tage lang benötigte Frank Hartmann für die Fahrt von der Bodenseestadt Konstanz bis an die Ostseeküste. Die Anfahrt erfolgte im Wohnmobil mit einem Bekannten. Das Modell aus der Schweiz ist kein Liebhaberstück, sondern sei seit Ankunft im Arbeitseinsatz.

