Das ist der neue Glamping-Platz in Dierhagen

Neuhaus

Keine Waschhäuser, keine abgegrenzten Parzellen, keine Caravans in Reih und Glied, kein Stress mit dem Gestänge – klassisches Camping sieht anders aus. Was in Neuhaus auf einer grünen Wiese, die manchem Golfrasen Konkurrenz machen könnte, entstanden ist, nennt sich Glamping. Die Kombination aus Glamour und Camping liegt im Trend des gehobenen Reisesegments. An etwa 600 Standorten in Europa findet man sie, seit Anfang Juli auch in Neuhaus bei Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen).

32 Glamping-Zelte

Dort sind unter anderem 32 Glamping-Zelte bezugsfertig geworden. Dicker Baumwollstoff hüllt 50 massivhölzerne Quadratmeter ein, auf denen sich Wohnbereich mit Flachbild-TV und Safe, Küche mit E-Herd und Kaffeemaschine sowie mehrere Schlafzimmer verteilen. Eine charmante Variante bietet Kindern ein Hochbett mit darunterliegender Spielhöhle. Bad mit Dusche und WC sind ebenso intelligent wie stilvoll angeordnet. Nur eine Heizung gibt es nicht.

Das weitläufige Gelände mit Zelten, Restaurant und Wohnhaus. Quelle: Susanne Retzlaff

Die Vorderwände der Zelte können zur 15 Quadratmeter großen möblierten Terrasse hin per Reißverschluss geöffnet und aufgerollt werden, so dass sich der Wohnraum ins Freie hinein erweitert. Überdacht werden Zelthülle und Terrasse von einer dichten Regenplane.

Unweigerlich denkt man an afrikanische Lodges, die sich locker auf dem Gelände verteilen. Daktari-Kenner wären nicht überrascht, wenn ihnen der schielende Löwe Clarence auf der Veranda begegnete. Der Luxus einer Hotelsuite plus Safari-Feeling im Zelt, das man nicht einmal mitbringen und aufbauen muss, das sind zwei Übernachtungserlebnisse in einem, was sich natürlich auch im Preis niederschlägt.

Paradies für Reitfreunde

„Frei wie der Wind“ heißt die strandnahe Ferien- und Freizeitanlage, die außerdem elf Chalets, Restaurant und Shop, eine großzügige Reitanlage mit Paddockboxen auch für Gästepferde, Dressurviereck, Remise, Kutschen und Koppeln zu bieten hat. Aktuell stehen zehn Ponys und Großpferde im Stall, eine Box bewohnen Kuschelhühner.

Daniela Weatowski auf der Zelt-Terrasse. Quelle: Susanne Retzlaff

In der großen Reithalle beendet die sechsjährige Luna gerade ihre allererste Reitstunde auf Queenie, einer erfahrenen Welsh-Stute. Am anderen Ende der Longe lobt Adriana Ludewig, festangestellte Reitlehrerin aus Hannover: „Sie macht das super!“ Großvater Eduard und Mama Daniela Weatowski klatschen Beifall: „Wir kommen aus der Nähe von Aachen, wo jedes Jahr das CHIO stattfindet, da stellt sich eher früher als später die Frage nach dem Reitverein. Damit die Mädchen Schnupperstunden nehmen können, machen wir den Urlaub hier.“ Die Mädchen? Genau, im „Zelt“ sucht Lilly, Lunas Zwillingsschwester, die Reitsachen, denn gleich beginnt ihre Reitstunde.

Während die Ponys Pause machen, bittet Daniela Weatowski auf die Terrasse ihrer „Lodge“. Drinnen sieht es so aus, wie es mit Kindern eben aussieht, lacht sie, und Lilly schließt die Schiebetür zu ihrem Zimmer. „Die Zelte sind schön luftig, man schläft hier wunderbar. Und morgens, da galoppieren auf der Bahn am Knick vor der Terrasse die Pferde auf ihre Weiden,“ schwärmt die Mama.

Wie Träume Wirklichkeit wurden

Mit der Reitanlage hat sich Frank Bremer, Investor und Betreiber von „Frei wie der Wind“, einen Wunsch erfüllt. Alex Diaz de Arce führt das Restaurant und kümmert sich um Veranstaltungen. Vor 52 Jahren auf Kuba geboren, kam er als kleines Kind nach Rostock und machte in Hamburg im Gastro-Event-Bereich Karriere. Zurück nach Mecklenburg-Vorpommern wollte er immer.

Blick in die Küche eines der Zelte. Quelle: Susanne Retzlaff

Genau wie Frank Bremer. Der 57-jährige Stralsunder und leidenschaftliche Reiter war Manager, ebenfalls in Hamburg. Kennengelernt aber haben sich die beiden in Dierhagen. Dort beschlossen sie, ihre Träume in einem gemeinsamen Projekt zu verwirklichen. „Ich wollte immer Gastgeber sein,“ verrät Diaz de Arce, und Frank Bremer wollte Reiten und Tourismus in einem Angebot verbinden. 2015 wurde die Idee geboren, der Businessplan stand 2017. Abstimmung mit der Gemeinde, Landschaftsschutz, B-Plan – Baubeginn war im Mai 2020, die Corona-Zeit wurde optimal genutzt, auch wenn es manchmal Probleme mit dem Material gegeben habe, rekapituliert Diaz de Arce. Still und leise, die Feier wird nachgeholt, habe man die Anlage am 5. Juli 2021 in Betrieb genommen.

Betreiber des Glamping-Parks „Frei wie der Wind“ in Dierhagen: Frank Bremer (l.) und Alex Diaz de Arce. Quelle: Maik Hirsch

Iris und Dieter Schroeder aus Minden genießen unter freiem Himmel die Sommersonne im „Hottub“, dessen Wasser mit Holz beheizt wird und der zur Standardausstattung der Chalets (70 oder 95 Quadratmeter) gehört. Sofort hatten die beiden gebucht, als sie das Angebot Anfang Juni im Internet fanden. Die hochwertigen Bungalows aus Holz mit üppiger Terrasse sind unter anderem mit Regendusche, Sauna, Weinkühlschrank und einem drehbaren Kamin ausgestattet. „Eine schöne Unterkunft, geschmackvoll eingerichtet und genial aufgeteilt, wie die ganze Anlage. Hier kann man runterkommen, seine Ruhe haben – und die Terrasse brilliert,“ schwärmen die beiden.

Autofreies Gelände

Ihr Frühstück mit hausgemachter Marmelade bekommen sie ins Chalet gebracht, wenn sie es nicht im Restaurant einnehmen wollen. Ab Mittags gibt es dort Kaffee, Eis und Kuchen, auf der Abendkarte stehen Fisch, Fleisch und Gemüse. „Unsere Küche ist regional und saisonal“, beschreibt Diaz de Arce, der selbst gern kocht. Und das Restaurant ist für alle offen, einfach anrufen, reservieren und genießen.

Cindy Range und Andy Uschinski kümmern sich um die Gäste und die Chalets. Quelle: Susanne Retzlaff

An der Rezeption im Restaurantgebäude, das auch einen Shop beherbergt, begrüßen Simone Dröger und Kerstin Buse gut gelaunt die Anreisenden. Die dürfen ihr Auto auf dem Parkplatz stehen lassen und bekommen im Austausch einen Bollerwagen. Zelte, Restaurant, Reithalle und Strand sind bequem zu Fuß erreichbar. Die beiden Damen gehören wie auch Cindy Range aus Ribnitz und Andy Uschinski aus Gresenhorst, die Ordnung auf den Terrassen der Chalets machen, zu den 17 bis 20 Vollzeitmitarbeitern, die auf der Anlage eine Festanstellung erhalten haben.

Von Susanne Retzlaff