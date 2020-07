Das ist los am Wochenende in Ribnitz: Kino, Konzert und eine Kirche in besonderem Licht

Ribnitz-Damgarten

Größere Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie nach wie vor nicht erlaubt. Für diejenigen, die nicht nur am Strand liegen wollen, haben wir ein paar lohnenswerte Ausflugstipps in der Region Ribnitz-Damgarten herausgesucht.

Autokino in Zingst

In Zingst wird die Festwiese in der Jordanstraße zum Kinosaal. Täglich (außer Samstag) laufen in dem Autokino bis Ende August Familienfilme und Streifen für Erwachsene. Und das alles mit Gastroservice. Auf der LED-Leinwand wird eine Telefonnummer eingeblendet, die die Gäste wählen, um ihre Bestellung aufzugeben. Die Speisen und Getränke werden zum Autofenster geliefert.

Tickets gibt es nur online im Vorverkauf. Der Einlass startet eine Stunde vor Filmbeginn. Es werden nur Pkw mit zwei Insassen oder einer Familie zugelassen. Toiletten sind auf dem Gelände vorhanden. Kinder unter sechs Jahren frei. Gezeigt werden am Freitag, 3. Juli, um 16.30 Uhr „Ostwind 4 – Aris Ankunft“ und um 20 Uhr „ Dirty Dancing“. Am Sonntag, 5. Juli, ist um 17.30 Uhr der Film „Wickie und die starken Männer“ und um 21 Uhr „Plötzlich Familie“ zu sehen.

Orgelkonzert in Born

Musik für Violine und Orgel/Klavier heißt es am Freitag, 3. Juli, ab 20 Uhr in der Fischerkirche in Born. Der Organist Matthias Wand, 1960 geboren, lernte in seiner Heimatstadt Eisenach das Klavier- und Orgelspiel und studierte Kirchenmusik in Görlitz und Weimar. 1988/1989 hatte er die Stelle des Domkantors in Erfurt inne. Heute ist er als Kirchenmusiker in mehreren Kölner Gemeinden tätig. Seit 1985 ist er in den Sommerferien auch als Kurkantor auf dem Darß zu hören.

Seine Ehefrau, die Geigerin Katrin Wand, geb. 1963, stammt aus Berlin, studierte in Weimar. Sie ist Mitglied des Wuppertaler Sinfonieorchesters. Solistische Höhepunkte waren das Brahms- Violinkonzert mit der Suhler Philharmonie, das Schwaen-Violinkonzert im Berliner Schauspielhaus und das Prokofjew-Violinkonzert mit der Jenaer Philharmonie.

Die beiden Musiker erfreuen an diesem Abend die Konzertbesucher mit einer Auswahl klassischer Werke. Die Besucherzahl ist auf 35 Personen begrenzt. Karten gibt es im Vorverkauf über die Kurverwaltung Born (12 Euro mit Kurkarte, ohne 14 Euro, Tel. 038 234 / 50 421, E-Mail: info@darss.org).

Ausstellung in Ribnitz

Die Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz zeigt ab 4. Juli exemplarisch Werke aus der Kreiskunstsammlung Vorpommern-Rügen zum Thema „Wie Hund und Katz’ – Tierdarstellungen der Malerei, Grafik, Skulptur, Illustration“. Die Ausstellung beinhaltet neben der Besichtigung der Werke – technisch und gestalterisch unterschiedlichste Tierdarstellungen verschiedener Künstler – auch ein umfangreiches Gestaltungsangebot.

Familien und kleine Kindergruppen können während der Öffnungszeiten der Galerie im Kloster, dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr, selbst künstlerisch aktiv werden. Viele Materialien und Werkzeuge sind vorhanden, sich mit dem Thema Tier zu beschäftigen.

Meditative Kirchenführung in Barth

Vom 2. Juli bis 27. August können Besucher der St.-Marien-Kirche in Barth das Gotteshaus in einem anderen Licht entdecken. Jeweils am Donnerstag gibt es um 22 Uhr eine halbstündige meditative Kirchenführung durch die nur von Kerzen erhellte Kirche. Bei einem Rundgang, den man schweigend geht, erlebt man den Kirchenraum auf ganz besondere Weise. Dienstags und donnerstags erklingt um 11.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche zudem Orgelmusik auf der Höhe des Tages.

Von Robert Niemeyer