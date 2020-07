Ribnitz-Damgarten

Das Wetter in der Region Ribnitz-Damgarten für die kommenden Tage erscheint nicht besonders vielversprechend. Regnerisch und windig soll es werden bei Temperaturen knapp unter 20 Grad Celsius.

Ein Strandausflug dürfte deshalb nicht unbedingt die erste Wahl am Wochenende sein. Doch es gibt Alternativen. Hier unsere Ausflugstipps zum Wochenende.

Vorbesichtigung der Kunstauktion Ahrenshoop

Am 1. August veranstaltet die Ahrenshooper Kunstauktionen GmbH um 19 Uhr die 46. Ahrenshooper Kunstauktion in der Strandhalle Ahrenshoop. Vorab werden vom 10. Juli bis 31. Juli sämtliche Bilder des Auktionsabends in einer Vorbesichtigung in der Strandhalle und im Kunstkaten Ahrenshoop täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen sein. Thematischer Schwerpunkt der jährlichen Versteigerung ist die Künstlerkolonie Ahrenshoop und deren benachbarte Künstlerkolonien Hiddensee, Nidden, Schwaan und Usedom. Aber auch Werke der klassischen Moderne, Postmoderne und zeitgenössische Kunst sind vertreten.

Bei der 46. Sommerauktion werden insgesamt 174 Werke von 118 Künstlern präsentiert. Der Katalog zur diesjährigen Auktion ist online unter www.ahrenshoop-kunstauktion.de erhältlich und steht ebenfalls als Onlinekatalog dort zur Verfügung. Eintritt: 2 Euro für beide Häuser, freier Eintritt mit Auktionskatalog.

Junger Virtuose in Born

Am Freitag, 10. Juli, ist um 20 Uhr ein junger Virtuose zu Gast in der Fischerkirche in Born. Der 16-jährige Geiger Maximilian Beer ist der Gewinner beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2019. Seit 2015 ist er Jungstudent an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“, besucht zurzeit das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach Berlin (Universität der Künste in Berlin). Er ist Stipendiat der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein.

Orchestererfahrungen sammelte er seit 2015 als damals jüngstes Mitglied (elf Jahre) im Europera Youth Orchester als 1. Violine. In der Konzertsaison 2018/2019 arbeitete Maximilian Beer im Bundesjugendorchester und tritt regelmäßig als Solist auf. So am Freitag auch in Born. Begleitet wird Maximilian Beer von der Pianistin Haruyo Yamazaki. Es erklingen Werke von Bach, Grieg, Dvorak, Sarasate. Karten für 14 Euro (ohne Kurkarte 16 Euro) gibt es bei der Kurverwaltung Born (038234/50421, E-Mail: info@darss.org) Die Besucherzahl ist auf 35 Personen begrenzt.

Modellbautag in Klockenhagen

Das Freilichtmuseum in Klockenhagen wird zur Spielwiese. Der Modellbautag, ein bunter wie vielfältiger Techniktag, findet an diesem Sonntag, 12. Juli, statt. Präsentiert werden Schauvorführungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Schiffsmodelle können selber ausprobiert werden. Besuche mit eigenen Modellen sind erwünscht. Geöffnet ist das Museum von 10 bis 17 Uhr.

Den Nationalpark entdecken

Ein Ausflug in den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft lohnt sich fast bei jedem Wetter. Mehr kann man außerdem in zwei Ausstellungen erfahren. Täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist die Infoausstellung Sundische Wiese geöffnet. „ Akka“ und „Nils“, zwei lebensgroße Vogelmodelle begrüßen dort kleine und große Naturfreunde. Was genau der Nationalpark auf dem Zingst zu bieten hat, kann auf großen Tafeln entdeckt werden.

In der Darßer Arche, geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr, wird derzeit die Fotoausstellung „Der Nationalpark von oben - Natur, die bewegt" gezeigt, ergänzt durch Ausschnitte aus dem Film „Die Ostsee von oben“ und den aktuellen Nationalparkfilm. Den Besucher erwarten darüber hinaus das "Bernsteinzimmer", die Galerie „Künstlerdeck“ und das Bio-Café Fernblau.

