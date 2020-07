Das ist los am Wochenende in der Region Fischland-Darß-Zingst

Zingst/Bodstedt/Born/Hessenburg

Zu einem Konzert mit dem Duo con emozione laden die Kirchen am Bodden am 23. Juli (Donnerstag) um 19.30 Uhr in die Kirche nach Bodstedt ein. Mit Gesang und Klavier musiziert das Duo con emozione bekannte Lieder und Melodien der Romantik. Der Eintrittt ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten.

Auf Grund der Corona-Beschränkungen stehen nur begrenzt Plätze zu Verfügung. Kontakt: Dorina Kruse (Pfarramtsassistentin), Telefon: 038231/83558, E-Mail: gemeindebuero.kenz@t-online.de

Anzeige

Ausnahmekünstlerin gastiert im Gutspark Hessenburg

Im Rahmen der Konzertreihe „Naturklänge“ wird die Ausnahmekünstlerin Cathrin Pfeifer am Donnerstag (23. Juli) im zauberhaften Gutspark Hessenburg unweit der „Alten Schmiede“ erwartet. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Seit vielen Jahren ist sie mit ihrem Akkordeon weltweit von Brasilien bis Sibirien solistisch unterwegs. Als Gastmusikerin spielte sie unter anderem bei „Keimzeit“, mit Catharina Franck von den „ Rainbirds“ und gemeinsam mit dem bekannten amerikanischen Jazzsaxophonisten Steve Lacy. Die Musik von Cathrin Pfeifer kennt keine musikalischen Grenzen.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Ob Klassik, Tango, Musette, Jazz oder afrikanische Rhythmen, die Ausnahmemusikerin fühlt sich virtuos in jedem Genre zu Hause. Den musikalischen Leiter der Konzertreihe, Pianist und Komponist Lutz Gerlach, kennt die Künstlerin bereits seit ihrer (Musik)Schulzeit. Deshalb werden die beiden im zweiten Teil des Konzertes auch gemeinsam miteinander musizieren. Bei Regen findet das Konzert im Kranich-Museum, Gutshaus Hessenburg, statt. Es wird um die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände und das Tragen von Mund- und Nasenschutz gebeten. Info.: Tel. 038223/66 99 00

Orgelmusik in Zingster Kirche

Zu einem Orgelkonzert wird am Freitag, dem 24. Juli, um 20 Uhr in die evangelische Peter-Pauls-Kirche Zingst, Kirchweg 8, eingeladen. Hier zu Gast wird Henk Galenkamp sein. Er wurde 1958 in den Niederlanden geboren, wo er sein Musikstudium in den Fächern Orgel und Dirigieren absolvierte.

Nach der Teilnahme an internationalen Musikseminaren und Wettbewerbe arbeitete er als Dirigent und Organist in den Niederlanden. Von 1988 an arbeitete er in Deutschland als Kapellmeister, ab 1992 als Kantor, zunächst in Bautzen, ab 1997 am Dom St. Marien Zwickau. Er dirigierte in Holland und in Deutschland zahlreiche Konzerte, einige Opern und fast alle große Oratorien, Messen und Requien.

Als Organist gibt er nicht nur in Deutschland Konzerte, sondern auch im europäischen Ausland und in den USA. Eintrittspreis 10 Euro, mit KK 9 Euro. Ermäßigt (Schüler, Studenten, Arbeitslose, Schwerbeschädigte): 8 Euro, mit KK 7 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei. Einlass 30 Minuten vor Konzertbeginn.

„Die Heiden von Kummerow “ auf der Borner Freilichtbühne

Das Stück „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ wird am Freitag, 24. Juli, im Rahmen der Darß-Festspiele auf der Freilichtbühne in Born aufgeführt. „Der Freischütz“ – so ist eines der Kapitel in Ehm Welks „Die Gerechten von Kummerow“ betitelt. Und ebenso heißt die neue Folge auf der Naturbühne in Born. Es geht wieder einmal um Martins Spökenkiekerie, sein Hang zu Zauber, Magie und Geistern.

Und so liegt es nicht fern, dass er sich für die sogenannten „Freikugeln“ interessiert, die immer treffen. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf, etwa unter www.darss-festspiele.de oder über die Kartenhotline 030/201 696µ007.

Von Edwin Sternkiker