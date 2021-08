Ribnitz-Damgarten

Festivals bestimmen das Wochenende in der Region Ribnitz-Damgarten. Auf Pütnitz steigt das Pangea-Festival. In Barth das Barther Metal-Open-Air. Für beide Events sind keine Tagestickets verfügbar. Kurzentschlossene müssen sich also einen alternativen Zeitvertreib suchen. Hier kommen unsere Vorschläge.

Kunst offen: Diese Galerien öffnen

Am Freitag werden im Kulturkonsum in Loitz die „Kunst-offen-Wochen“ eröffnet. Auch in unserer Region beteiligen sich Ateliers an der Aktion. Geöffnet haben an diesem Wochenende unter anderem die Rakurität Eventkeramik in Saal sowie die Töpferei Keramik-m1 in Fahrenhaupt. Mit dabei sind außerdem das Holzhausatelier Pruchten, die Kunstgalerie & Malschule Elsenhans in Kronsberg, die Galerie PL in Saal, das Gaktudio in Neuendorf, das Atelier Yellow Cube in Hirschburg, der Kunsthof Gresenhorst, das Kunsthaus Lisa in Neu Guthendorf sowie Rosentau Keramik in Schlemmin. Das Atelier Hans Götze in Ahrenshoop, das Künstlerhaus Prerow und das Atelier Hans Reichert in Zingst machen ebenfalls mit. Mehr unter www.kunst-offen.net.

Markenzeichen und Erkennungsmerkmal der teilnehmenden Galerien und Ateliers: Der gelbe Kunst-offen-Schirm. Quelle: privat

Hafen Damgarten: Tag der offenen Tür der Vereine

Am Sonnabend, 21. August, findet im Damgartener Hafen der Tag der offenen Tür der Ribnitz-Damgartener Sportvereine statt. Von 10 bis 22 Uhr gibt es an Land und auf dem Wasser Vorführungen und Mitmachangebote. Um 11 Uhr tritt ein Shanty-Chor auf, von 15 bis 17 Uhr gibt es Blasmusik, außerdem Livemusik mit einer Überraschungsband. Kegeln, Rudern, Tanzen, Tauziehen, Torwandschießen, Volleyball und vieles mehr gehören zum Programm. Tageshöhepunkte sind eine Ausfahrt mit dem Zeesboot, Floßfahrten sowie um 19 Uhr eine Boddenrundfahrt. Plätze können vorab im Sportbüro des Ribnitzer SV in der Ulmenallee gebucht werden.

Ribnitz: Reggae-Hase Boooo auf der Freilichtbühne

Auf der wiederbelebten Freilichtbühne im Kloster in Ribnitz ist am Sonntag wieder etwas los. „Der Reggaehase Boooo und der König, der nicht mehr tanzen wollte oder konnte“ heißt es dann dort. Der kleine mutige Hase hat deutschlandweit eine stetig wachsende Fangemeinde. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind gleichermaßen begeistert von den Geschichten von Mut und den mitreißenden Songs. Auf der Freilichtbühne wird am Sonntag, 22. August, um 16 Uhr, das erste Stück vom König, der nicht mehr tanzen wollte, aufgeführt. Besucher sollten Sitzgelegenheiten wie Decken oder Klappstühle mitbringen. Bei Regen findet die Veranstaltung im Stadtkulturhaus (Am Bleicherberg 1) statt. Der Eintritt kostet drei Euro, Reservierung und Kartentelefon in der Stadtbibliothek unter Telefon 038 21 / 24 18.

Klockenhagen: Erntekronen im Freilichtmuseum

Auf den Feldern in der Region herrscht mittlerweile Hochbetrieb. Zur Erntezeit gehören auch einige Traditionen, wie zum Beispiel die Erntekronenschau. Diese findet alljährlich im Freilichtmuseum in Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten statt. An diesem Sonntag, 22. August, werden die handgemachten Kunstwerke erstmals präsentiert. Der Bauernverband Nordvorpommern veranstaltet die Erntekronenschau gemeinsam mit dem Museum für die Geschichte des alten Mecklenburgs. Um 14 Uhr geht es los. Eröffnungsredner ist der Geschäftsführer des Bauernverbandes, Christian Ehlers. Die Warnemünder Tanzgruppe zeigt traditionelle Tänze.

Im Freilichtmuseum Klockenhagen sind ab Sonntag die Erntekronen der Region Nordvorpommern zu sehen. Quelle: privat

Wustrow: Bigband an der Seebrücke

Die Rostocker Bigband Amt 44 spielt am Sonntagnachmittag auf dem Wustrower Seebrückenvorplatz. Quelle: Arnt Löber

Wenn sich die 20 Musiker der Bigband Amt 44 des Rostocker Konservatoriums am Sonntag, 22. August, ab 15 Uhr auf dem Vorplatz der Seebrücke in Ostseebad Wustrow formiert haben, wird es dort etwas lauter. Fünf Saxofone, drei Posaunen, eine Bassklarinette, fünf Trompeten, Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug erzeugen gemeinsam den typischen Bigbandsound. Ihre Erkennungsmelodie: „Tentakel“ aus der alten Fernsehserie „Das unsichtbare Visier“. Die Spieler der Instrumente sind noch Schüler, Studenten oder stehen schon länger im Berufsleben. Sie alle eint die Freude, in einer großen Band zu spielen. Klassiker des Swing, Rock ’n’ Roll und Jazzrock finden sich im Programm. Die Veranstaltung kann nur bei geeignetem Wetter stattfinden.

Von Robert Niemeyer