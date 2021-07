Kleinstadterwachen, Kinderfest und Kaninchenschau: Die Sommerferien in MV biegen auf die Zielgerade ein und in der Region Ribnitz-Damgarten und Umgebung gibt es am vorletzten Ferienwochenende (23. bis 25. Juli) eine ganze Menge zu erleben. Hier sind die OZ-Ausflugstipps.