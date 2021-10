Das kosten Corona-Tests in der Region Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten/Barth/Zingst

Wer weder geimpft noch genesen ist, braucht aktuell im Landkreis einen Corona-Test, um etwa ins Restaurant, zum Friseur oder ins Museum gehen zu können. Die Corona-Ampel in Vorpommern-Rügen steht bekanntlich seit einigen Tagen auf Gelb. Seit Montag sind diese Tests nicht mehr kostenlos. Die Bundesregierung beabsichtigt, mit dem Wegfall der kostenlosen Bürgertests Geld zu sparen. Es soll aber auch den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich mit einem Corona-Impfstoff impfen zu lassen, um die Impfquote zu erhöhen.

Ribnitz: Montag und Dienstag noch kostenlos

In der Region Ribnitz-Damgarten gibt es verschiedene Preise, die aufgerufen werden. In Ribnitz in der Langen Straße wird das Testzentrum in dieser Woche an einen externen Anbieter übergeben. Heute und morgen sind die Schnelltests noch kostenlos. Getestet wird von 15 bis 18 Uhr. Ab Mittwoch kostet der Schnelltest in der ehemaligen Bäckerei Hornung dann wohl 15 Euro.

Bislang hatten sich Stadt und Landkreis den Betrieb des Testzentrums geteilt. Neben den Antigen-Schnelltests wurden auch vom Gesundheitsamt oder Arzt angeordnete PCR-Tests dort durchgeführt. Öffentliche PCR-Tests ohne Überweisung gab es hier nicht. Anfragen hierzu wurden nach Stralsund und Rostock weitergeleitet. Ob es künftig auch PCR-Tests ohne Überweisung geben wird und was diese kosten sollen, soll bei einem Termin am Dienstag, 12. Oktober, abgeklärt werden. Die Öffnungszeiten, so der Plan, sollen ab Mittwoch wieder auf 9 bis 18 Uhr erweitert werden.

In Marlow und Bad Sülze gibt es keine Testzentren mehr.

Bis zu 25 Euro auf Fischland-Darß-Zingst

25 Euro kostet ein Corona-Test im Dierhäger Testzentrum in der Strandstraße 31. Dort wird ein Abstrich in Nase beziehungsweise Rachen genommen, wie Martin Netzel auf Nachfrage sagte. Geöffnet ist die Einrichtung täglich von 10 bis 18 Uhr.

Das Testzentrum in Wustrow neben der Fischlandhalle ist mittlerweile geschlossen. Die Betreiberin, die Bioserv Analytik- und Medizinprodukte GmbH mit Sitz in Rostock, betreibt derzeit nur noch ein Testzentrum in Roggentin.

Ein Corona-Test im Hotel The Grand in Ahrenshoop ist für ungeimpfte Probanden für 10 Euro zu haben. Geöffnet ist die Teststation montags, mittwochs, freitags sowie sonntags jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Abgestufte Preise sind im Testzentrum in der Hafenstraße 18 in Zingst zu entrichten. Dort kostet ein sogenannter Lolly-Test 25 Euro, ein Abstrich mit einem Stäbchen in der Nase kostet 12,50 Euro, wie Jasmin Schubert auf Nachfrage sagte. Geöffnet ist die Einrichtung dienstags bis sonntags jeweils von 12 bis 14 Uhr.

12 Euro werden in Barth fällig

Wer weder geimpft noch genesen ist, aber beispielsweise einen Restaurant- oder Friseurbesuch plant, muss in der Vinetastadt Barth 12 Euro berappen. Zwei Testzentren gibt es in der Stadt am Bodden – die TAB Barth und die Kneipe „Weltenbummler“ von Ramona Manns.

Die TAB in der Chausseestraße 41 führt montags bis freitags zwischen 6.30 und 15 Uhr Corona-Tests nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 038231 / 459824 durch.

Ohne vorherige Anmeldung ist es im „Weltenbummler“ bei Ramona Manns in der Baustraße 70 dienstags bis sonntags zwischen 16 und 21 Uhr möglich, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen – auf telefonische Anfrage unter 0174 / 2372354 ist es an diesen Tagen auch zwischen 11 und 16 Uhr möglich.

