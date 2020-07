Das macht ein Schauspieler am Hafen in Wieck

Wieck

Exotische Fischbrötchen am Wiecker Hafen zu genießen, ist immer auch wetterabhängig. Wenn es regnet oder stürmt, rollt Tim Ehlert mit seiner „Fischkiste“ nicht zum Hafen des Boddenortes. Normalerweise ist der Schauspieler am Ohnsorg-Theater in Hamburg täglich ab 11 Uhr bis normalerweise 14 Uhr anzutreffen. Nur samstags macht Tim Ehlert blau. Und wenn der Blanke Hans die Zwiebeln von den Brötchen reißt, dann geht der gebürtige Wiecker lieber surfen.

Hans Albers in Dauerschleife

Lieder von Hans Albers laufen seit Anbeginn der mobilen Matjesmanufaktur in Dauerschleife. Tim Ehlert trällert die Lieder über Fernweh und Sehnsucht locker mit – und belegt dabei die Fischbrötchen. Auch Freddy Quinn war mal in der akustischen Beschallung, „das habe ich nicht ausgehalten“. Vor Ort frisch gebackene Brötchen „sind das A und O eines Fischbrötchens“. Die Genießer stehen aber lieber für die exotischen Zutaten an. Bestrichen wird der Matjes mit einem Gemisch aus regional hergestellter Sanddornpaste und Mangosauce oder Pflaumenmus. Es gibt auch eine Variante nach Art eines Hotdogs und gekühlte Getränke.

Von Timo Richter