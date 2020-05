Das macht ein langgedienter Soldat in Prerow

Prerow

Von Brennpunkten auf der Welt nach Wieck. Das ist zu kurz gegriffen. Der Rheinländer Stefan Schmitz war 20 Jahre lang im Dienste der Bundeswehr in zahlreichen Brennpunkten im Einsatz, in Sarajevo, in Afghanistan, in Ost Timor. Jetzt lebt der Mediziner in Wieck, Anfang des kommenden Monats eröffnet er eine Augenarztpraxis in Prerow.

Das Rheinländische ist dem 51-Jährigen noch gut anzuhören, wenn er erzählt. In Köln hat er studiert. Im Jahr 1988 ging er zur Bundeswehr, und damit folgten die Auslandseinsätze. Nach rund 400 Tagen in verschiedenen Krisengebieten erkannten er und seine Frau, dieses Leben ist nicht familienverträglich.

Praxissitz übernommen

Gleich nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst übernahm der den Sitz eines Augenarztes von einem Kollegen in Remscheid, zwei Jahre später kam ein Praxissitz in Burscheid hinzu. Betriebswirtschaftlich betrachtet lief es mit dem damaligen Hauptsitz der Praxis nicht so rund, wie sich Stefan Schmitz das vorgestellt hatte.

In einem Abendstudium lernte der Augenarzt ökonomische Grundlagen einer Praxis-Führung. Mehrfach in der Woche und an Wochenenden drückte Stefan Schmitz die Studienbank, die er 2012 als Medizinökonom verließ.

Problematische Situation

Dass der Augenarzt schließlich auf dem Darß landete, hängt mit der damals problematischen Situation zusammen. Einem Urlaub in Schottland machte einst das Finanzamt einen Strich durch die Planung. Stattdessen reiste Stefan Schmitz auf den Darß – und verliebte sich in die Region.

Seine Partnerin hat in der Folge tatkräftig mitgeholfen, war und ist sie doch für ein kleines Geschäft in Wieck tätig. „Mensch, die Region hier ist schon schön“, lautete das Urteil des Arztes nach etlichen Aufenthalten. Zuweilen ist Stefan Schmitz die rund 700 Kilometer aus Köln kommend nur für ein verlängertes Wochenende gefahren.

Umzug für Natur

Seit Februar ist seine Anschrift in Wieck. Er genießt die Ruhe trotz des zunehmenden Tourismus. Das passt zu dem Mann, der früher Klavier spielen wollte, mit den Künsten aber selbst in der Familie eigener Einschätzung zufolge kaum Begeisterungsstürme entfachte.

Dann zog es Stefan Schmitz in die Natur. Radrennen ist er einstmals gefahren. Jetzt radelt er zufrieden durch den Darßwald, absolviert verschiedene Etappen auch gerne zu Fuß. Natur war es am Ende auch, die ihn zu einem Wohnortwechsel auf den Darß bewogen hat.

Retro-Look behalten

„Mensch, die Region ist schon schön.“ Da hat Stefan Schmitz auf Immobilienportalen gestöbert – und ist fündig geworden. Seit Februar ist er Wiecker. Der Umzug der Praxis allerdings konnte so schnell nicht erfolgen. In Prerow, da, wo einst die Rettungsschwimmer während der Saison übernachteten, richtet Stefan Schmitz seine Praxis ein.

Der Liebhaber von Oldtimern gibt seiner Leidenschaft mit Möbelstücken im Retro-Look Raum. Ansonsten wird die Praxis bis zur Eröffnung am 8.Juni komplett digitalisiert. Weil Stefan Schmitz bis dato noch keine Zulassung des Sitzes von der Kassenärztlichen Vereinigung in der Tasche hat, will er erst einmal als Ein-Mann-Praxis überstehen.

Verwaltung gelernt

Als Medizinökonom weiß Stefan Schmitz eine Praxis zu führen. Nun will er vorerst alles alleine machen. Das reicht von der Terminvergabe über Voruntersuchungen bis hin zu operativen Eingriffen. Und am Ende steht die Verwaltung an, und das Rechnung-Schreiben. Denn ohne kassenärztliche Zulassung in der Tasche werden die Patienten stets eine Rechnung für die Behandlung erhalten.

Nun geht es ans Organisieren des künftigen Betriebs der Praxis, in der Stefan Schmitz alles allein machen will. Dreimal wöchentlich jeweils für eine Stunde will er Telefondienst machen, Termine vereinbaren unter 03 82 33-71 86 79. Erst einmal maximal zwei Patienten pro Stunde will er behandeln.

Bürgermeister ist froh

Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) ist froh, dass sich der Mediziner für den Standort Prerow entschieden hat. Denn es gab auch noch eine Möglichkeit in Zingst. Dort aber waren Stefan Schmitz die offerierten Räumlichkeiten zu groß.

In Prerow praktiziert er in den einstigen Unterkünften für die Rettungsschwimmer. Der allgemein bekannte Rettungsanker entwickelt sich zur Freude René Roloffs zu einem kleinen medizinischen Zentrum – mit Allgemeinarzt-Praxis und Apotheke in direkter Nachbarschaft.

Von Timo Richter