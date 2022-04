Das machte Rostockerin ein Jahr lang in Schweden

Rostock

Johanna Kunath macht Zählbares gerne von außen. Die 25-Jährige aus Rostock spielt für Warnemünde Handball – auf einer Außenposition. Dabei kommt sie aus der Leichtathletik. Damals waren 400 Meter Hürden ihre bevorzugte Disziplin.

An der Universität Rostock hat Johanna Kunath ihren Master-Abschluss im Dienstleistungsmanagement gemacht. Derzeit arbeitet sie als Projektleiterin in einer Agentur für Sportmarketing in Rostock. Ihre Kenntnisse vermittelt sie als Honorarkraft auch an Studierende der Hochschule in Stralsund.

Bei Ausrichtung einer EM im Einsatz

Beschäftigt hat sich Johanna Kunath auch mit internationalem Management. Das geschah in Schweden. Ein Jahr lang lebte sie in der mittelschwedischen Stadt Falun. Dort lernte sie nicht nur, fließend schwedisch zu sprechen, sondern war auch im Sport aktiv – unter anderem als Mitarbeiterin bei der Ausrichtung einer Europameisterschaft der U 23.

Schweden ist für Johanna Kunath immer noch ein Traumziel. Aber im Gegensatz zu früher erlebt sie das Land heute nicht mehr als Camperin, sondern mag es lieber etwas bequemer.

