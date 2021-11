Das machte den Salzlauf zwischen Bad Sülze und Marlow besonders anstrengend

Bad Sülze

Fiel im vergangenen Jahr die Premiere des Salzlaufs komplett der Pandemie zum Opfer, so schaltete der Coronavirus 2021 wenige Tage vor dem 2. Salzlauf den Vorstandsvorsitzenden des Recknitztallaufvereins, André Bonitz, aus. Weil der zu Hause bleiben musste, übernahm Vorstandsmitglied Manuela Rinck und stand am Wochenende im Zentrum des Geschehens zwischen Startnummernvergabe, Imbiss und Siegerehrungen. 201 Sportler und Sportlerinnen nahmen an sechs Wettbewerben teil. Walker hatten die Wahl zwischen fünf und zehn, Läufer zwischen zwei, fünf und zehn Kilometern durch Marlow und im Recknitztal sowie einem Halbmarathon, der auf der alten Salzstraße von Marlow nach Bad Sülze, von Kirche zu Kirche, von Mecklenburg nach Vorpommern und zurück führte. Start und Ziel war die Grundschule.

Draußen nutzten Vereinssport, Laufteams, Familien und Einzelstarter die letzten Minuten, sich auf ihre Wettbewerbe vorzubereiten, wärmten Muskelpartien, machten Dehnungsübungen, auch für die Stimmbänder – eine besondere Stärke der Stralsunder „Likedeeler“, die sich fröhlich und unüberhörbar auf den Halbmarathon einstimmten. „Zwei Kilometer sind genug,“ Familie Fronz and Friends aus Rostock läuft nur aus „Spaß an der Freud“ und auch die „Fischis for Fun“ aus Grimmen und Schwerin gehen es gern moderat an: „Wir kommen langsam aber sicher ins Ziel.“ „Ich bin ständig in Bewegung, also gut im Training“, versicherte der mit 88 Jahren älteste Teilnehmer des Wettbewerbs.

Lauf als verbindendes Element

Der Wind pfeift frisch um die Häuser, Manuela Rinck greift zum Mikrofon, begrüßt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler, Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer, Helfende, Teilnehmende und Sponsoren. Laufen verbindet, Marlow und Bad Sülze, Mecklenburg und Vorpommern, Läuferinnen und Walker mit und ohne Handicap – Grenzen überwinden, in Köpfen, auf dem Papier oder im Leben, Integration, Inklusion und Teilhabe sei die Idee hinter dieser Laufveranstaltung, die eine Ergänzung des Recknitztallaufs sei, dessen 49. Ausgabe am 26. Mai 2022 stattfinden soll.

Kurz vor 10 Uhr, die Zeitnahme ist aktiviert und beginnt ungeduldig zu piepen. Bis auf die Teilnehmenden am Zwei-Kilometer-Lauf gehen alle gemeinsam an den Start. Von nun an werden sie den Kreidepfeilen am Wegesrand und Hinweisen der Feuerwehrleute folgen. Schnell zieht sich das Feld auseinander. Eine Viertelstunde später startet der Zwei-Kilometer-Lauf und dann dauerte es nur noch wenige Minuten, bis Elias Hoffmann auf die Zielgerade biegt. Der Stralsunder ist nach fünf Kilometern in 19 Minuten 25 der erste Sieger des Tages.

Anstieg in Marlow hat es in sich

Zwei der drei „Before Eight Runners“ aus Knorrendorf bestätigten nach ihrem 10-Kilometer-Lauf, was Kenner bereits vorhersagten: Der längere Anstieg auf den letzten Metern in Marlow hat es in sich. Günther Lentzkow (65) und Raymund Vossel hatten es geschafft und warteten nun auf den Dritten im Bunde, Roger Laarz. „Das ist unser Motor und der läuft noch“, erklären sie augenzwinkernd, warum ihr Kollege auf der Strecke geblieben ist. Laarz hat sich für den Halbmarathon entschieden und wird mit einer Zeit von 1:57:52 Platz 27 belegen.

Gerade geht Anke Kahl glücklich ihrem dritten Platz im 10-Kilometer Walken entgegen, da wird es unruhig im Zieleinlauf, denn hinter ihr macht ein Sportler im gelben Trikot des heimischen Vereins Boden gut. Es ist Christian Wendler aus Grimmen, der für das Recknitztal läuft und nach 1:23:59 unter kräftigem Jubel den Sieg im Halbmarathon nach Hause bringt.

Recknitztallauf kann kommen

Alle Teilnehmer erhielten eine handgetöpferte Medaille und eine Urkunde, die jeweils ersten drei bekamen außerdem einen Freistart beim Recknitztallauf im Mai nächsten Jahres. Die Siegerehrungen fanden draußen im Anschluss an die jeweiligen Wettbewerbe statt. Manuela Rinck und ihre Mitstreiter blicken auf eine gelungene Veranstaltung zurück und dankt allen Helfer und Sponsoren. Alle waren zufrieden, der Recknitztallauf kann kommen.

Die Gewinner Laufen, 2 Kilometer, Damen 1. Leonie Cernega, Bad Doberan, 2. Luise Panckow, Bad Doberan, 3. Jette Kühner, Bad Doberan Laufen 2 Kilometer, Männer 1. Ben-Luis Kossow, Bad Sülze, 2. Werner Miehlke, Dierhagen, 3. Paul Benet Kuchta, Dolgen am See Laufen, 5 Kilometer, Damen 1. Gerda Wenghöfer, Neubrandenburg. 2. Josefine Siebrecht, Neubrandenburg, 3. Johanna Heuck, Laage Laufen, 5 Kilometer, Herren 1. Elias Hoffmann, Stralsund, 2. Felix Reimann, Neubrandenburg, 3. Steffen Duxa, Greifswald Laufen, 10 Kilometer, Damen 1. Juliane Gölnitz, Laage, 2. Kristin Stiller, Hohen Neudorf, 3. Stefanie Heinrich, Rostock Laufen, 10 Kilometer, Herren 1. Stefan Mast, Neubrandenburg, 2. Luis Wehling, Stralsund, 3. Enrico Neumann, Neubrandenburg Halbmarathon, Damen 1. Zita Groll, Greifswald, 2. Lucie Machoy, Ribnitz-Damgarten, 3. Uta Reimann, Neubrandenburg Halbmarathon, Herren 1. Christian Wendler, Grimmen, 2. Silvio Zippan, Barth, 3. Martin Medenwald, Sanitz Walking, 5 Kilometer, Damen 1. Stella Clara Reni Heinrich, Rostock, 2. Ines Meyer, Dierhagen, 3. Anja Miehlke, Dierhagen Walking, 5 Kilometer, Herren 1. Holger Leuschner, Jakobsdorf, 2. Ronny Kossow, Bad Sülze, 3. Jörg Lange, Grimmen Walking, 10 Kilometer, Damen 1. Sandra Leuschner, Jakobsdorf, 2. Isabell Augstein, Ribnitz-Damgarten, 3. Anke Kahl, Neu Boltenhagen Walking, 10 Kilometer, Herren 1. Bernd Gille, Carpin, 2. Dirk Hauschild, Pantelitz, 3. Jürgen Wilke, Stralsund

Von Susanne Retzlaff