Pütnitz/Ribnitz-Damgarten

„Wir wollen die Leute überraschen“, sagt Hans Jensen, Erfinder des Pangea-Festivals auf Pütnitz. Noch größer, noch bunter, noch verrückter soll die viertägige Party auf dem ehemaligen Militärgelände in diesem Jahr werden, dank neuem Partner, dem Online-Bekleidungs-Versandhandel About You. Und weil noch keiner wissen soll, wie groß, bunt und verrückt es in diesem Jahr beim Pangea-Festival zugeht, sind Fotos im Vorfeld mehr oder weniger untersagt. „Wir veröffentlichen selbst keine Fotos vom Aufbau“, sagt Jensen. Die OZ hat sich trotzdem einmal auf das Gelände gewagt.

Etwa 250 Menschen aus aller Welt tummeln sich dieser Tage auf dem Festivalgelände, schrauben, hämmern, malen, tragen, schleppen, verkabeln . . . Obwohl die Veranstaltungsfläche sich nahezu verdoppelt – der Aufwand damit auch – legen die Veranstalter auch in diesem Jahr großen Wert auf die Einzigartigkeit des Festivals, sprich: Die Aufbauten, die Bühnen, die Kulissen, die Stände, die Skate- und BMX-Rampen, alles wird frisch und ohne Fertigteile zusammengezimmert.

Kräne und Seecontainer

Architektonisches Herzstück wird in diesem Jahr die Hauptbühne. In den vergangenen Tagen rollten zwei Schwerlastkräne auf das Gelände, um riesige Seecontainer aufeinanderzustapeln. Denn die Bühne ist Teil einer ganzen Erlebniswelt, unter anderem mit BMX-Park und Kletterwand. Einer der Bauherren dieser Boulder-Wand ist Gino Garaffo. Der Manager eine Kletterhalle in Hamburg verbringt seinen zweiwöchigen Sommerurlaub auf Pütnitz, „ja, um zu arbeiten“, wie der 34-Jährige sagt.

Gino Garaffo (34), einer der Bauherren der Kletterwand, die an riesigen Seecontainern befestigt werden. Quelle: Robert Niemeyer

Er genieße die Freiheit, die Kreativität, die er bei der Planung und beim Bau der Kletterwand habe. „Alle Teile schneiden wir selbst zu. Alles schrauben wir selbst per Hand zusammen“, sagt Gina Garaffo. Und dieses Zusammengeschraubte wird dann Schauplatz des Pangea-Gipfelstürmer-Wettbewerbs, zu dem sich Kletterer aus ganz Deutschland qualifizieren konnten. Am Samstag findet das Halbfinale, am Sonntag das Finale statt.

Etwa 14000 Besucher erwarten die Veranstalter des Pangea-Festivals. Bekanntlich geht laut Genehmigung einiges mehr, bis zu 20000 Besucher - inklusive Tagesgäste – seien möglich. Noch seien laut Hans Jensen nicht alle Festivaltickets – also Eintrittskarten für das gesamte Wochenende inklusive Camping – verkauft. In den vergangenen Jahren kamen bis zu 7000 Menschen nach Pangea.

Bezahlt wird in diesem Jahr auf dem Gelände übrigens nicht mehr mit den Plastik-Chips der vergangenen Jahre. Die Gäste bekommen stattdessen ein Armband mit einem Speicherchip, der mit Geld aufgeladen werden kann.

Polizei auf dem Gelände

Eine Verdopplung der Besucherzahl bringe neue Herausforderungen mit sich, auch was die Sicherheit der Festivalbesucher angeht. Erstmals wird es erstmal ein sogenanntes BOS-Zentrum geben. BOS steht für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. In diesem Bereich befinden sich unter anderem Kameraden der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und auch der Polizei.

Polizisten auf einem Festivalgelände? Da war doch was. Im Gegensatz zur Fusion jedoch kein Problem beim Pangea-Festival. „Das Pangea-Festival ist bekanntlich ein sehr entspanntes Festival. Dem tragen wir Rechnung“, sagt Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten. Heißt: Die Polizisten stehen auf dem Gelände im BOS-Bereich vor allem als Ansprechpartner zu Verfügung, sollte es Probleme geben, etwa um mögliche Anzeigen aufzunehmen. Die Beamten werden keinesfalls Streife laufen, sondern lediglich ausrücken, wenn sie gerufen werden. „Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter wurde in den vergangenen Jahren immer besser“, so Marco Stoll.

Verkleide-Zelt

An einem anderen Ort auf dem Gelände können sich die Besucher verwandeln. Mehr als 12000 Teile haben Mariana Zankaer und Liz Thieme mit ihrem Team zusammengesucht. Aus diesem bunten Allerlei an Klamotten können sich die Pangeaner Outfits zusammenstellen, inklusive Stil-Beratung und Make Up. 120 Menschen werden sich während des Festivals um die Gäste kümmern, die sich verkleiden möchten. „Ein Projekt aus Leidenschaft für uns alle“, sagt Modedesignerin Liz Thieme. Die 25-Jährige betreut das Verkleide-Zirkuszelt für About You. Der Clou: Keines der Kleidungsstücke wurde neu produziert. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben Thieme und ihre Mitarbeiter die Sachen von Flohmärkten, Secondhand-Läden oder auch aus Theatern zusammengesucht. „Die größte Verschmutzung ist nicht Plastik, sondern Textil“sagt Mariana Zankaer. Darauf solle dieses Projekt aufmerksam machen. „Für uns ist das auch ein Experiment. So groß haben wir das noch nie gemacht“, so die 29-jährige Kommunikationsdesignerin.

Marina Zankaer (29) und Liz Thieme (25) freuen sich auf verkleide-willige Gäste. Quelle: Robert Niemeyer

Umleitung für Anreiseverkehr

Das Verkleide-Zelt befindet sich auf dem Weg von der Start- und Landebahn des ehemaligen Flughafens, der als Parkplatz dient, zum Haupteingang des Pangea-Festivals. Aufgrund der im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich höheren Besucherzahlen wurde auch das Verkehrskonzept zum Festival überarbeitet. So ist bereits am Mittwoch die Anreise für Camper möglich. „Damit wird der Anreiseverkehr entzerrt“, sagt Hans Jensen. Am Donnerstag, wenn der Großteil der Festivalbesucher ankommt, soll die Polizei dafür sorgen, dass die Fahrzeuge zügig und ohne größere Staus auf das Festivalgelände kommen.

Noch mehr Musik Headliner des Musik-Line-Ups des diesjährigen Pangea-Festivals ist Marsimoto, Alter Ego des Rostocker Rappers Marteria. Marsimoto tritt am Samstagabend auf. Weitere Musik am Sonnabend gibt es unter anderem von Jeremy Loops, Mogli oder Bonfante. Am Donnerstag stehen unter anderem die Donots, Les Bummms Boys und Rikas auf der Bühne, am Freitag unter anderem Trettmann, Monolink und Josi Miller. Mehr unter: www.aboutyoupangea-festival.de

So wird eine Umleitung ausgeschildert, die über die B105, Bartelshagen I und Saal den Tross aus Richtung Norden auf das Gelände führt, um die Ortsdurchfahrt Damgarten zu entlasten. Sollte es in Damgarten zu voll werden, greift die Polizei an der B105-Kreuzung am Damgartener Hafen ein und regelt händisch den Verkehr, leitet also die Autos über die Umleitung weiter. Ähnlich handelt die Polizei am Sonntag, dem Abreisetag, dann im Bereich der T-Kreuzung Saaler Chaussee/Flugplatzallee.

Für Entspannung dürfte die Freigabe der Baustelle auf der Damgartener Ortsdurchfahrt sorgen. Hier wird derzeit die Barther Straße saniert. Der erste von zwei Bauabschnitten wird am Montag fertiggestellt sein. Dann sollte die Baustelle eigentlich für den zweiten Abschnitt ein Stück weiter nördlich verschoben werden. Doch die weitere Sanierung wird bis nach dem Festival unterbrochen. Die Ortsdurchfahrt ist somit ohne Baustellenampel und in beide Richtung befahrbar.

„Verrückter Blödsinn“

Markus Popanda ist dagegen dafür zuständig, dass die Gäste auf dem Gelände den richtigen Weg finden. Er und sein Dekorationsteam gestalten die Zwischenwege zwischen den einzelnen Attraktionen, wie beispielsweise die Lampenallee. Hauptberuflich betreibt der 38-Jährige den Baggerspielplatz „Baggertelle“ in Rostock. „Dieser Monat beim Pangea-Festival ist ein Ausflug in eine andere Welt, raus aus dem Alltag“, sagt Popanda. Seit vier Jahren ist er auf Pütnitz mit dabei. „Jedes Jahr wird eine Schippe draufgelegt. Es macht einfach Spaß, verrückten Blödsinn zu bauen.“

Und wie dieser kreative Blödsinn aussieht, können die Besucher vom 22. bis 25. August entdecken. Einfach überraschen lassen . . .

Von Robert Niemeyer