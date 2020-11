Das passiert nach dem Bau eines neuen Parkplatzes bei Wustrow

Wustrow

Das Thema Parken ist in dem Ostseebad Wustrow ein Dauerbrenner. In Kürze wird der kleine Parkplatz an der L 21 in Höhe des Ostseehotels Wustrow dichtgemacht. Als Ausgleich sind am Strandübergang 15 im Zusammenhang mit dem Ausbau des Fischländer Weges 27 neue Stellflächen entstanden. Darüber informierte Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) jüngst während der Sitzung der Gemeindevertreter. Und: „Wir überlegen, an anderer Stelle einen weiteren Parkplatz zu schaffen.“ Den ins Auge gefassten Standort wollte der Bürgermeister allerdings noch nicht preisgeben.

Mehr Sicherheit

Ganz traurig ist der Bürgermeister um den Wegfall des kleinen Areals nahe des Hotels nicht. Denn einen direkten Strandzugang habe es nicht gegeben. Die Menschen sind über einen Trampelpfad durch den Wald entlang der L 21 wenige hundert Meter bis zur nun ausgebauten Fahrt um Fischländer Weg gelaufen. Nun können sie direkt an dem Strandübergang parken. Der neue Parkplatz verspricht mehr Sicherheit, müssten die Gäste doch nicht die vielbefahrene Straße überqueren, um an den Strand zu gelangen.

Von Timo Richter