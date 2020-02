Das plant der „Flowcircus Berlin “ zum Frauentag in Barth

Barth

2017 hat Florian Bruno Kondur in Berlin seine eigene Produktionsfirma „Flowcircus Berlin“ gegründet. Das erste Musical „Cougar – auf der Jagd nach jungen Männern“ war bei der Premiere ausverkauft. Jetzt kommt der 32-Jährige mit diesem Stück am 7. März ins Barther Theater.

Worauf können sich die Zuschauer in Barth freuen?

Die Besucher erwartet eine Komödie mit ganz viel Tiefgang. Es geht um drei Frauen mittleren Alters, die sich fragen, warum sie sich nicht mit jüngeren Typen treffen sollten. Jede Frau hat ihren ganz eigenen Charakter, was zu vielen lustigen Begegnungen führt. Auf jeden Fall werden die Lachmuskeln sehr strapaziert. Dennoch sind wir nie unter der Gürtellinie. Was der Zuschauer dann daraus macht, ist seine Sache.

Wie kam es dazu, dass du deine eigene Produktionsfirma gegründet hast?

Ich habe das Stück vorher schon bei einem anderen Haus in Berlin gespielt. Das lief dort leider nicht weiter, aber das Stück hatte mich so gepackt, dass ich auch produzieren wollte. Also habe ich angefangen, die Firma aufzubauen, ganz ohne Geld. Innerhalb von 14 Tagen hatte ich mir eine Gruppe von 25 Mann zusammengestellt. Jeder hatte seinen eigenen Aufgabenbereich, wie Marketing, Regie und Choreografie. Und es haben alle umsonst mitgearbeitet.

Also ihr seid wirklich mit 0 Euro gestartet?

Ja, wir hatten nichts. Die erste Einnahme war die Premiere.

Und die war aber auch direkt ausverkauft. Wie erklärst du dir diesen Erfolg für ein neue, noch unbekannte Produktion?

Wir hatten namhafte Künstler an Bord. Beispielsweise Elisabeth Engstler, die unter anderem die künstlerische Leitung von „Hinterm Horizont“ im Theater am Potsdamer Platz war. Oder unsere Choreografin, die in sieben Ländern auf der Welt an der Choreografie für „Sister Act“ mitgearbeitet hat. Das hat die Menschen angezogen. Und auch das Ensemble bestand aus bekannten Darstellern, zum Beispiel Katja Uhlig. Für sie sind an diesem Abend sogar Groupies gekommen, die unbedingt noch ein Autogramm von ihr haben wollten. Das war ein richtig toller Start.

Wolltest du schon immer Schauspieler werden?

Bei uns daheim musste man etwas mit Sicherheit machen. Ich habe zuvor Kirchenmaler und -restaurator gelernt, dann Friseur. In München habe ich zufällig eine Ausschreibung für eine Musicalausbildung gesehen. Da war ich an dem Punkt, an dem ich gerne etwas Neues machen wollte. Ich habe schon immer gerne und viel gesungen, und spiele drei Instrumente, Klavier, Kirchenorgel und Trompete. Warum denn eigentlich nicht? Also habe ich meine Ausbildung in München begonnen.

Wolltest du schon immer etwas Eigenes machen?

Ich bin kein typischer Musicaldarsteller. Ich habe lange Haare, mein linker Arm ist komplett voll tätowiert, ich habe sogar am Hals ein Tattoo bis hoch zum Kinn. Damit einen Job zu finden, wurde immer schwieriger. Außerdem bin ich gerne mein eigener Chef. Am Anfang war alles sehr ungewiss und wir haben damit gerechnet, dass das bei fünf, sechs Spielterminen bleibt und das war es dann. Aber ganz im Gegenteil. Im nächsten Jahr haben wir gleich unser zweites Stück „Festgepoppt – das verklemmte Musical“ auf den Markt gebracht. Wir haben jetzt zwei Stücke laufen und das hat niemand gedacht. Dieser Weg vom Kirchenmaler bis zum Produzenten hat fast 14 Jahre gedauert.

Und ihr macht alles selbst?

Ja, wir machen alles selbst. Angefangen damit, ein Stück vom Verlag zu holen, ein Konzept zu entwickeln, die Regie, Choreografie und Schauspieler zu besetzten. Auch die Musiker wähle ich aus. Es fallen dann noch weitere Aufgaben, wie die Organisation von Spielstätten, etc an. Ich kümmere mich um das alles, was meinen Alltag sehr bunt macht. Manchmal ist es sehr anstrengend, aber ich liebe die Abwechselung.

Seit wann seit ihr deutschlandweit unterwegs?

Im Oktober 2017 war die Premiere in Berlin und im Januar 2018 ging es sofort nach München. Ich kann gar nicht aufzählen, wo wir überall waren. Wir waren sogar in Oberstdorf, Cottbus, Putbus, an der französischen Grenze, in Lindau am Bodensee im Stadttheater vor 780 Mann. Das ging alles ganz schnell. Wir haben gemerkt, dass die Tourneeproduktion viel besser läuft, da Berlin einfach so überlaufen ist. Deswegen sind wir nur noch auf Tournee.

Zu Putbus hast du eine besondere Verbindung, warum?

Putbus ist mittlerweile meine zweite Heimat. Im Theater Putbus haben wir über die letzten beiden Sommer über 35 Shows gegeben. Dieses Jahr hat das Theater 200-jähriges Jubiläum. Dafür produziere ich ein ganz neues Stück. Diese Uraufführung melden wir auch für den deutschen Musicalpreis an. Die Welturaufführung ist am 2. August.

Worum geht es in dem Stück?

Das Stück thematisiert unter anderem den Gründer der weißen Stadt, Malte Fürst von Rügen. Mein Autor William Danne, hat dann ein Musical in verschiedenen Zeiten entwickelt – 1820, 1964 und 2020. Jede Zeit hat und wird einen wichtigen Zeitpunkt für Putbus markiert. Dadurch haben wir viele Reibungspunkte und Parallelen geschaffen. Es bleibt spannend und bietet viele überraschende, lustige, tiefgründige Momente. Ein Besuch im Theater Putbus ist ein Muss.

Wie weit seid ihr?

Das Manuskript ist fast fertig geschrieben. Die Musik ist auch schon bis zum ersten Akt komponiert. Die Proben sind schon angelaufen. Wir arbeiten jeden Tag daran. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Kannst du dir vorstellen, ganz nach Putbus zu ziehen?

Berlin ist Berlin und ich werde nie aus Berlin weggehen. Aber Putbus ist für mich ganz wichtig geworden. Ich habe mir sogar das Theater auf den Arm tätowieren lassen, zu dem ich eine wichtige Verbindung habe. Die Firma wäre heute nicht da, wo wir jetzt sind. Ich habe dort Menschen gefunden, die für mich und die Firma unersetzbar geworden sind. Ich brauche auch das Meer. Aus ihm kann ich sehr gut meine „künstlerische Kraft“ ziehen, wie man es so schön nennt. Momentan bin ich sehr glücklich mit der Situation.

Reagiert das Publikum in Bayern anders als in Mecklenburg-Vorpommern?

Einen richtig großen Unterschied von Bundesland zu Bundesland gibt es nicht. Es ist egal, wer im Theater sitzt. Nach 20 Minuten ist das Eis gebrochen. Es gibt keinen, der da nicht lachend raus geht. Das ist und wird auch immer mein Anspruch bleiben. Kein Auge soll trocken bleiben!

