Das sind Vorpommerns Kultur-Highlights 2020

Ribnitz-Damgarten/Usedom

Die Region hat im Jahr 2020 einiges zu bieten. Da kommen zwischen Darß und Usedom, Kap Arkona und Trebeltal Freunde klassischer Musik ebenso auf ihre Kosten wie die Fans von Deutsch-Pop, Romantik oder Hip Hop.

„Baltic Lights“ auf Usedom und Peenekonzert in Wolgast

Zu den größten Veranstaltungen auf der Insel Usedom gehört im Jahr 2020 zweifelsohne das „Baltic Lights“ – das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschland. Austragungsort sind zwischen dem 6. und 8. März die Kaiserbäder. Zahlreiche Prominente aus dem TV- und Showgeschäft nehmen auf Einladung von Schauspieler und Organisator Till Demtroeder die Strecke von Heringsdorf nach Ahlbeck und zurück in Angriff. Sie gehen zugunsten der Welthungerhilfe an den Start. Die Siegerin 2019 in der Damenklasse war die Schauspielerin Gerit Kling, bei den Herren gewann Boxweltmeister Henry Maske.

Zu den Höhepunkten des Schlittenhunderennens „Baltic Lights“ gehört das Bike-Feuer am Strand. Quelle: Thomas IxThomas Ix

Ein zweites Highlight in der Region ist das Peenekonzert auf der Wolgaster Schlossinsel Mitte August. Der bekannte Sänger Tim Bendzko kommt im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier Live 2020“-Tour zum Peenekonzert nach Wolgast. Für den 14. August konnte Marcel Glöden vom Veranstalter Haus Neuer Medien in Greifswald den beliebten Singer-Songwriter aus Berlin für ein Konzert in der Herzogstadt engagieren. Tausende Fans werden erwartet.

Romantik, Bach und Blicke nach Polen in Greifswald

Bachwoche, Nordischer Klang, Polenmarkt, Caspar-David-Friedrich-Tag und Fischerfest: Greifswald ist reich an wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungsformaten. Der Nordische Klang (Start 8. Mai) und der Polenmarkt (Start 12.November) als universitär geprägte kulturelle Highlights richten ihren Blick auf die jeweiligen Nachbarregionen und haben sich damit über die Jahre ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland erarbeitet. Der Nordische Klang rückt in diesem Jahr das Nachbarland Dänemark in den Fokus. Anlass ist das hundertjährige Jubiläum der Volksabstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Ländergrenze.

Zum Caspar-David-Friedrich-Tag wird es in Greifswald am letzten Augustwochenende romantisch. Quelle: Christin Lachmann

Die von der Nordkirche veranstaltete Bachwoche (Start 8. Juni) hat sich als Festival Geistlicher Musik auch in die Herzen der Hamburger und Schleswig-Holsteiner gespielt. Etwa 10 000 Besucher werden zur 74. Bachwoche, dem ältesten Musikfest in MV, erwartet. Greifswald als Geburtsort des Malers Caspar David Friedrich (1774 –1840) zeigt sich auch in diesem Jahr am letzten August-Wochenende beim Caspar-David-Friedrich-Tag von seiner romantischen Seite.

Musikalisches Frühlingserwachen auf der Insel Rügen

om 13. bis 22. März laden die Festspiele MV zum Festspielfrühling Rügen auf Deutschlands größte Insel. Gemeinsam mit musikalischen Freunden, jungen Talenten und altbekannten Partnern wie Josephine Knight, Maxim Lando und Ikki Opitz widmet sich der Künstlerische Leiter Daniel Hope an zehn Tagen einem facettenreichen Programm. In 24 Veranstaltungen spannen er und seine Gäste den Bogen von Kammermusikwerken über Künstlergespräche, einer Filmaufführung bis hin zu Orchesterkonzerten.

Daniel Hope ist Musikalischer Leiter des Festspielfrühlings Rügen 2020. Quelle: Axel Nickolaus

Der Festspielfrühling beginnt unter dem Motto „Frühlingserwachen“ mit einem Kammerkonzert am 13. März um 19.30 Uhr im Putbusser Marstall. Den Auftakt macht im Beethoven-Jahr ein Werk des Meisters, die Zwölf Variationen über ein Thema aus Händels Oratorium „Judas Maccabäus“, gefolgt von Mendelssohn Bartholdys „Meistertrio der Gegenwart“, wie Robert Schumann das Klaviertrio Nr. 1 bezeichnete. Weite Festspielorte sind Binz, Vaschvitz, Göhren, Sellin, Boldevitz, Sassnitz, Baabe, Lebbin und Bergen.

Großes Orgelfestival in Stralsund geplant

Darauf werden viele Stralsunder bereits warten: Im September soll die einstige Mehmel-Orgel der heutigen Kulturkirche St. Jakobi offieziell eingeweiht werden und wieder erklingen. Bei einem Stralsunder Orgelfestival wird jedoch nicht nur diese Orgel für die Besucher zu erleben sein, sondern auch die Stellwagen-Orgel in der Marienkirche und die Buchholz-Orgel in der Nikolaikirche sind in dieses musikalische Erlebnis selbstverständlich eingebunden.

Die Mehmel-Orgel in der Stralsunder Jakobikirche. Quelle: Christian Rödel

Zahlreiche Diskussionen hatte es in den vergangenen Jahren um das Barock-Instrument der Jakobikirche gegeben. Im Jahr 2016 hatten die Restaurierungs- und Rekonstruktionsarbeiten an dem Instrument begonnen. Wenn diese abgeschlossen sind, werden insgesamt 2,3 Millionen Euro investiert sein. Stein des Anstoßes war im Zuge der Arbeiten die Frage danach, wie viel Handwerkskunst des bedeutendsten pommerschen Orgelbaumeisters Friedrich Albert Mehmels (1827-1888), der in Stralsund seine Werkstatt betrieb, zukünftig noch in dem sanierten Instrument steckt? Mittlerweile ist man sich einig darüber geworden, dass zumindest der Name des imposanten Bauwerks künftig schlicht Jakobi-Orgel sein wird.

Irische Tänzer in Grimmens Treffpunkt Europas

Das Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ und die Stadt Grimmen bieten im Jahr 2020 viele Höhepunkte: die B2-Schlagerparty im Frühjahr, das traditionelle Parkfest zu Beginn des Sommers und als krönenden Abschluss das 50. Jubiläum des Kulturhauses selbst.

Dance Masters erzählt die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise. Quelle: Irish Dance

Schon am 22. März können Besucher jedoch im Grimmener Treffpunkt auch etwas ganz Besonders erleben: Irischer Stepptanz in Perfektion – eine Zeitreise durch das Irland der letzten 200 Jahre. In den letzten 15 Jahren hat „Dance Masters Best of Irish Dance“ deutschlandweit mehr als 500 000 Besucher begeistert, in diesem Jahr sind die Künstler in Grimmen. Dann wird die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise erzählt – beginnend mit den wandernden Tanzlehrern (Dance Masters) vor rund 250 Jahren in den irischen Dörfern bis hin zum internationalen Durchbruch dank eines Gastauftrittes beim Grand Prix d’Eurovision 1994. Die Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet die Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate. Unterstützt werden die Profi-Tänzer dabei von original irischer Livemusik.

Fettes Brot lässt es in Zingst krachen

Mit ihrem neunten Studioalbum „Lovestory“ kamen die Deutsch-Rapper von Fettes Brot im zurückliegenden Jahr wieder auf die Bühnen. In diesem Jahr setzen Björn Beton, König Boris und Doktor Renz ihre Tour durch Deutschland fort. Am 23. Juli gastiert Fettes Brot beim großen Sommerkonzert auf der Festwiese in Zingst. Karten gibt es unter anderem in den Servicecentern der OSTSEE-ZEITUNG. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr.

Die Band Fettes Brot ist am 23. Juli 2020 auf der Zingster Festwiese zu erleben. Quelle: Jens Herrndorf

Mit „Nordisch by Natur“ und „Jein“ starteten die Jungs von Fettes Brot gleich mit zwei viel beachteten Krachern in ihre Karriere. Nach einer zweijährigen Pause kamen die Rapper im Jahr 2012 zurück auf die Bühne. Es folgten weitere Alben und Tourneen. Seit 2015 hat Fettes Brot auf dem Sender N-Joy des Norddeutschen Rundfunks eine eigene Show „Was wollen wissen“, die nun auch auf dem vierten Programm von Radio Bremen zu hören ist. Nach Abschluss der fünften Staffel im März des vergangenen Jahres erschien ein gleichnamiges Taschenbuch. Die Radioshow soll aber weitergeführt werden.

