Ahrenshoop/Born

Wo einst das Leben pulsierte, herrscht heute Tristesse. Seit Jahren verwittert die Traditionsgaststätte „Buhne 12“ vor sich hin. Das verwinkelte Gebäude mit etlichen Anbauten, die teilweise schon verschwunden sind, soll gänzlich abgerissen werden und einem Neubau weichen. Für das Projekt wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Die öffentliche Auslegung ist gerade erst zu Ende gegangen. Die Planungen von Eigentümerin Margit Tönnies stoßen in dem Künstlerort nicht auf ungeteilte Zustimmung. Es gibt einige Einwendungen gegen den geplanten Neubau.

Einer der schärfsten Kritiker des Vorhabens ist der Berliner Martin Wiemann. Der Berliner hatte schon früh auf die besondere Lage und die damit verbundene Bedeutung des neuen Objekts – geplant ist eine gastronomische Einrichtung sowie zwei Ferienwohnungen – hingewiesen. Anhand der ausgelegten Unterlagen vermisste der Organisator der Ahrenshooper Kammermusiktage allerdings die ansprechende Architektur, die dem „Leuchtturmgrundstück“ am Grenzweg gerecht würde (die OZ berichtete).

Vorformulierte Einwendungen

Nun hatte sich Martin Wiemann in einem Schreiben an viele Ahrenshooper mit Erst- und Zweitwohnsitz gewandt, um mit einer vorformulierten Einwendung Druck auf das bisher geplante Vorhaben aufzubauen. Letztem Stand zufolge soll ein mehr als 30 Meter langes Gebäude parallel zum Grenzweg entstehen, ergänzt wird dieser „Riegel“ durch ein großteils verglastes Quadrat, in dem später der gastronomische Betrieb Platz finden soll. Während die Bestandsimmobilie aktuell weit in die sogenannte Bauverbotszone zur Dünenoberkante ragt, wird der Neubau hinter dieser Linie zurückbleiben. Der Berliner, der eigenen Worten zufolge seit 20 Jahren auch in Ahrenshoop ansässig ist und an dessen positiven Entwicklung interessiert ist, vermutet, dass gegen das Vorhaben „waschkorbweise“ Einwendungen eingegangen sind.

Dem ist nicht so, sagt die Leiterin des Bauamtes im Amt Darß/Fischland, Elke Rensberg. Es gebe Bebauungspläne, an deren Auslegung sich kaum jemand beteilige, und es gebe solche, die auf größeres Interesse stießen. Im Fall der „Buhne 12“ sei das Interesse größer, was die Zahl der Einwendungen dokumentiere. Die bewege sich aber nicht in den vermuteten Größenordnungen. Unter den Einwendungen befinden sich Elke Rensberg zufolge auch einige der vorformulierten Papiere. Im Vergleich mit den Einwendungen zum Borner Holm sei die Zahl der Hinweise im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Buhne 12“ „verschwindend gering“, so die Leiterin des Bauamtes im Amt Darß/Fischland.

Wird Nachbarhaus legalisiert?

So soll der Neubau der "Buhne 12" laut Bebauungsplan einmal aussehen. Quelle: Timo Richter

In der Vorlage an das Bauamt heißt es unter anderem, dass das parallel zum Grenzweg verlaufende Gebäude doppelt so hoch wie die Berliner Mauer sei und den Seeblick entlang der Straße fast komplett verstelle. „Die schiere Masse wird dieses Leuchtturmgrundstück dauerhaft verunstalten“, steht in der vorformulierten Einwendung. Um der Bedeutung des Grundstücks gerecht zu werden solle ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden, die spätere Ausführung in nachhaltiger Bauweise erfolgen. Gefordert wird eine Reduzierung der Gaststättenkapazität, die den Planungen zufolge 300 Plätze im Innen- und Außenbereich ermögliche.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kritik gibt es auch am Wegfall von 12 bislang öffentlichen Parkplätzen, die laut Martin Wiemann zwischenzeitlich an die Investorin verkauft worden sein sollen. Anstelle von zwei großen Ferienwohnungen sollten lieber mehrere Wohnungen für Ortsansässige gebaut werden. Auch der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird moniert. Der umfasst nämlich auch das Nachbargrundstück, auf dem die Investorin ein Ferienhaus errichtet hatte. Befürchtet wird, dass mit dem Bebauungsplan nachträglich ein möglicherweise unzulässiger Bau legalisiert werden könnte. Sollten nicht alle dafür erforderlichen Genehmigungen vorliegen, sollte die Kommune mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen, so eine Forderung.

Interessenausgleich

Der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) hatte bereits während der Auslegungsphase mit Kritik an dem Vorhaben gerechnet. „Es wird ja auch anders als es war“, hatte er seinerzeit gesagt. Nach mehrjähriger Ruhe werde das Grundstück wiederbelebt. Nach einer Planänderung mit Reduzierung der Zahl der Ferienwohnungen und Verkleinerung des Baukörpers sei er ganz zufrieden. Laut Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans komme die Kommune nicht allein den Wünschen der Investorin nach, sondern auch den eigenen Interessen.

Von Timo Richter