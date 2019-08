Barth

Heiko Fritz weiß schon jetzt: Am Sonntagabend wird er müde und um einige Kilo leichter sein. „Sechs Kilo nehme ich meistens ab. Man kommt hier einfach nicht zum Essen“, sagt der Veranstaltungsleiter des Barther Metal Open Airs, das am Donnerstag 15. August, startet und bereits zum 21. Mal auf der Freilichtbühne stattfindet. Um 15.15 Uhr wird die erste Band auf der Bühne stehen, doch bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun. Seit Montag ist die rund 40-köpfige Crew vor Ort.

Karten an der Abendkasse Das 21. Barther Metal OpenAir startet am Donnerstag, 15. August, auf der Freilichtbühne. Bis Samstagnacht spielen hier 26 Bands. Sonntag ist Abreisetag. Die Anreise ist ab Donnerstag 8 Uhr möglich. Kartenfür das Festival (68 Euro) gibt es noch an der Abendkasse, Camping und Parken inklusive. Ein Tagesticket kostet 30 Euro. Kinder bis zehn Jahre haben in Begleitung eines voll zahlenden Elternteils freien Eintritt. Von elf bis 15 Jahren zahlen sie den halben Preis, ebenfalls nur in Begleitung eines voll zahlenden Elternteils.

Eine Frau für Alles

Gemeinsam mit Erik Horstmann (r.) und Lukas Hofmann holt Sylvana Schröder die Bauzäune vom Anhänger. Quelle: Anika Wenning

Sylvana Schröder ist zum zweiten Mal dabei. Die Heilerzieherin hat sich extra die komplette Woche Urlaub genommen. Für die 47-Jährige habe schon im vergangenen Jahr festgestanden, dass sie wieder zur Crew gehören will. „Mich hat interessiert, was hinter der Bühne passiert und wie viel Arbeit in der Vorbereitung eines solchen Festivals steckt“, berichtet die Greifswalderin, die überall dort mit anpackt, wo sie gebraucht wird. Am Dienstagvormittag wartet sie auf die Bauzäune. „Ich bin wahrscheinlich zu ungeduldig. Ich mag es überhaupt nicht, nur rumzustehen und nichts zu machen. Aber das gehört dazu“, sagt Sylvana Schröder mit Blick auf die Uhr. Eine halbe Ewigkeit passiere nichts und dann komme alles auf einmal. Kurze Zeit später fahren Heiko Fritz und der Barther Thomas Liess aufs Gelände. Aus Stralsund haben die beiden die Bauzäune abgeholt. Insgesamt 72 Stück a 3,50 Meter. Gemeinsam mit Erik Horstmann und Lukas Hofmann hievt die Greifswalderin die schweren Zäune vom Anhänger.

Hinter der Bühne hat er das Sagen

Patrick, sein Künstlername ist Kruxator, stellt Tische im Backstagebereich auf. Quelle: Anika Wenning

Auch Patrick, sein Künstlername ist Kruxator, packt mit an. Bereits zum fünften Mal ist er bei den Festivalvorbereitungen dabei. Sobald die ersten Bands anreisen und am Donnerstag um 15.15 Uhr die ersten Musiker auf der Bühne stehen, hat er hinter der Bühne als Stagemanager das Sagen. „Ich muss dafür sorgen, dass die Bands rechtzeitig auf die Bühne kommen, damit alles reibungslos läuft“, sagt der 27-Jährige. Unterstützung bekomme er dabei unter anderem von seiner rechten Hand – Erik Horstmann. Am Freitagnachmittag wird er für eine dreiviertel Stunde mit seiner Band Death Kommander selbst auf der Bühne stehen. Während die meisten Musiker nett und entspannt seien, gebe es auch schwierige Charaktere.

Organisationstalent

Mit Starallüren kennt sich auch Arne Rudolph aus. Er ist der Vorsitzende des Vereins „Rock und Mittelalter“, der das Metal-Festival organisiert. Unterstützung bekommt der Verein in diesem Jahr von Nidhøgg Events und Kältetod Legion. Der 32-jährige ist Orga-Chef und hat den direkten Draht zu den Bands. Eine Band habe sich sogar schon mal rosa Klopapier gewünscht. Doch nicht nur Extra-Wünsche halten Arne Rudolph auf Trab. Überall muss er mit anpacken. Gemeinsam mit Heiko Fritz, der das Barther Metal Open Air ins Leben gerufen hat, muss er den Überblick behalten und ist Ansprechpartner für die gesamte Crew und die Händler, die auf dem Gelände unter anderem Schmuck, Merchandising Produkte der Bands oder Essen anbieten. „An den Festivaltagen stehen Heiko und ich um 6.30 Uhr auf und um 5 Uhr morgens gehen wir erst wieder schlafen“, sagt Arne Rudolph, der bereits seit 2004 dabei ist. Damals habe er sich den Eintritt für das Festival nicht leisten können und habe gefragt, ob er stattdessen mit anpacken könne. Und seitdem hat es den 32-Jährigen gepackt. „Andere schreiben ihre Memoiren, wir zwei organisieren das Festival und schreiben so Geschichte.“

Abschied in Raten

Eigentlich wollte sich Heiko Fritz schon nach dem 20. Barther Metal Open Air zurückziehen und die Verantwortung komplett an seinen Kompagnon Arne Rudolph abgeben. Stattdessen will er ihm nun die Möglichkeit geben, langsam hineinzuwachsen. „Das ist schon eine große Verantwortung“, sagt der 44-Jährige. „Schließlich geht es um etwa 50 000 Euro. Um das Geld wieder hereinzubekommen, müssen genügend Leute kommen.“ Der Erhalt der Freilichtbühne sei für das weitere Bestehen des Festivals ebenfalls entscheidend. Denn nicht nur die Bands auch die besondere Atmosphäre auf dem Gelände locke die Besucher an. „Auf einem freien Feld brauchen wir so ein Festival nicht machen. Davon gibt es schon genügend“, sagt Heiko Fitz. Deshalb würden auch in diesem Jahr wieder beim Festival Spenden für den Erhalt der Freilichtbühne gesammelt.

Von Anika Wenning