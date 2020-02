Das sind die beliebtesten Hochzeitstermine 2020 in Barth

Barth

20.02.2020 – ein Datum, das man sich gut merken kann und das auch auf den Hochzeitseinladungen sehr gut aussieht. Drei Paare werden sich an diesem Tag in Barth das Ja-Wort geben. „Für ein kleines Standesamt wie unseres sind das viele Trauungen an einem Tag. Mehr können wir nicht annehmen“, berichtet Standesbeamtin Brita Ritzmann. Denn neben ihr gebe es nur einen weiteren Kollegen im Barther Standesamt, der Trauungen schließt, wenn sie selbst nicht da ist.

Auch Theresa und Ronny Knaak hatten sich im vergangenen Jahr für ein spezielles Datum für diesen besonderen Tag entschieden. Die beiden Barther sagten am 19.09.2019 Ja. Bereits im Sommer 2018 sicherten sie sich diesen Termin. Damit auch bloß nichts schiefgeht. „Ich wollte das Datum unbedingt. Es ist eben etwas Besonderes und man kann sich das Datum gut merken“, verriet Theresa Knaak an ihrem Hochzeitstag.

2019 war ein Rekordjahr

Theresa und Ronny Knaak gehören zu insgesamt 90 Paaren, die im vergangenen Jahr im Barther Standesamt oder in einer der Außenstellen heirateten. Im Vergleich zu den Vorjahren war das ein Rekord. 2018 gaben sich 79 Paare das Ja-Wort, 2017 waren es 73. „Etwa ein Drittel der Paare, die hier bei uns heiraten, kommt nicht aus Barth“, berichtet die Standesbeamtin. Im vergangenen Jahr waren es 33.

Während einige nur zu zweit anreisen, kommen andere mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft nach Barth. „Das ist ganz individuell, aber das ist auch bei den Paaren aus Barth so. Auch von ihnen heiraten einige nur zu zweit“, berichtet Brita Ritzmann, die seit einem Jahr Standesbeamtin in Barth ist.

Ist ihr eine Hochzeit denn ganz besonders in Erinnerung geblieben? „Das kann ich so nicht sagen“, erklärt sie. „Alle Ehen, die ich geschlossen habe, waren schön. Jede auf ihre ganz individuelle Art. Es ist eben immer etwas Besonderes.“

90 Hochzeiten in einem Jahr Im vergangenen Jahr haben sich 90 Paare in Barth getraut. Damit war 2019 ein Hochzeitsrekordjahr. Im Vergleich: 2010 gaben sich 68 Paare das Ja-Wort, 2011 waren es 62, 2012 sagten 76 Paare Ja, im Jahr darauf 53, 2014 waren es sogar nur 49, 2015 heirateten 72 Paare und 2016 trauten sich 69 Paare.

Auf dem Wasser oder im Gutshaus

Auch auf dem Raddampfer „Baltic Star“ kann geheiratet werden. Zum Zeitpunkt der Eheschließung liegen sie an Land, am Westhafen. Quelle: Stephan Volker

Wer nicht im Standesamt heiraten möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, sich in Barth und Umgebung zu trauen. Da wäre einmal die Hochzeit auf dem Wasser. Auf den beiden Fahrgastschiffen MS „Liekedeeler“ und MS „Ostseebad Zingst“ oder auf dem Raddampfer „Baltic Star“ der Reederei Poschke können sich Paare in Barth das Ja-Wort geben. Auch im Barther Speicher-Hotel und im Gutshaus Hessenburg kann geheiratet werden. „Dass eine Außenstelle besonders beliebt ist, kann ich nicht sagen“, meint Brita Ritzmann. „Jedes Paar hat seinen eigenen Geschmack.“

Während sich einige Paare, so wie Theresa und Ronny Knaak, schon lange vorher ihren Hochzeitstermin sichern, sind andere ganz spontan. „Ich hatte ein Paar, das gleich heiraten wollte. Da beide aus Barth kamen und alle Unterlagen dabei hatten, war das möglich. Sie sind dann noch zwei Stunden einkaufen gegangen und dann wurde geheiratet“, berichtet die Standesbeamtin.

Mai bis August besonders begehrt

Grundsätzlich gelte, ab Oktober werden die Termine für das nächste Jahr angenommen. Wer sich also ein bestimmtes Datum wünsche, sollte dieses lieber früh genug vormerken lassen. Schon jetzt gebe es für März drei Vormerkungen, für April zwei, für Mai und Juni jeweils sechs, für Juli sieben, für August vier und für September und Oktober jeweils eine. Für die beiden Monate November und Dezember gebe es hingegen noch keine Vormerkungen.

Neben besonders einprägsamen Daten, wie dem 20.02.2020, seien auch Jahrestage sehr beliebt, wie der Tag des Kennenlernens, des ersten Kusses oder des Hochzeitsantrages. Geheiratet werden kann in Barth übrigens immer montags bis sonnabends. Da der 02.02.2020 ein Sonntag war, fiel dieses Datum als Hochzeitstag also aus.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning