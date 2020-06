Das soll die neue Rolle der Darßer Arche in Wieck werden

Wieck

Welche Rolle wird künftig die Darßer Arche in Wieck spielen? Derzeit ist das futuristisch anmutende Gebäude das Nationalparkzentrum auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ob das so bleibt, ist fraglich. Denn nun gibt es gemeindeübergreifend neue Ideen. Der Nationalpark-Förderverein hatte dazu eine Gesprächsrunde organisiert.

In der Vergangenheit hatte sich Zingst in Position gebracht, um der Darßer Arche den Rang als Nationalparkzentrum abzulaufen. Größer und moderner, so die Planungen sollte ein Neubau nahe des Zingster Hafens werden. Auch schien das Umweltministerium von Till Backhaus ( SPD) schon mit im Boot zu sitzen.

Gemeinsames Treffen

War die Darßer Arche damit abgeschrieben? Die Qualität der Ausstellung des Nationalparkzentrums lässt keine Zweifel zu. Die Zahl der Besucher ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, zuletzt erreichten sie nicht einmal mehr die 7000er-Marke. Großformatige Luftbilder allein, dazu einen Film reichen längst nicht mehr, um Naturinteressierte für einen Besuch der Darßer Arche zu begeistern.

Der Minister soll es am Ende richten. Jüngst gab es ein Treffen der Bürgermeister von Wieck und Zingst, der Kurdirektoren sowie Vertretern von Nationalparkverwaltung und Nationalparkförderverein. Auch die Deutsche Naturfilmstiftung saß mit am Tisch, als ein neues Netzwerk in Sachen Umweltbildung für den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft geknüpft wurde.

Info-Einrichtungen miteinander verbinden

Grundidee ist, die Darßer Arche in ein Netzwerk von unterschiedlichen Informationseinrichtungen zu knüpfen. Das Haus in Wieck wird dann Teil eines Netzwerks, zu dem weiterhin der Neubau einer neuen Einrichtung in Zingst gehört und das auch eine Aufwertung der Nationalparkausstellung Sundische Wiese auf dem Ostszingst beinhaltet.

„Alle waren sich einig, dass es eine innovative Lösung für das Fehlen eines attraktiven Nationalparkzentrums geben muss“, sagt die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Nationalpark-Fördervereins, Annett Storm. Entstehen solle ein Konzept, bei dem die vorhandenen Standorte zur Nationalparkinformation jeweils modernisiert und geschickt miteinander verbunden werden. Dabei wollen die Beteiligten eng zusammenarbeiten.

Ministerium stellt Finanzhilfe in Aussicht

Das hat auch den Umweltminister überzeugt, so viel Einigkeit auf der Halbinsel erfährt Till Backhaus auch nicht jeden Tag. Im Ministerium wird nun geprüft, wie die konzeptionelle Phase des Gemeinschaftsprojekts finanziell unterstützt werden kann. Die Bürgermeister der Gemeinden Wieck und Zingst haben sich schon einmal bereit erklärt, einen Eigenanteil für das Vorhaben einzubringen.

Besondere Berücksichtigung soll dabei die Infrastruktur für Fahrradfahrer haben, die die Hauptzielgruppe sein soll. Dabei könnten die einzelnen Ausstellungshäuser durch Erlebnis- und Wissenselemente auf dem Weg zwischen den Häusern in der Natur ergänzt werden - beginnend an den Bahnhöfen der Region und unter Einbeziehung weitere Standorte sowie unterstützt durch Fotografie und Naturfilm, den Themenschwerpunkten in Zingst und Wieck.

Macht Zingst Abstriche?

Doch ganz ohne Reibung ist die von Till Backhaus so gelobte kreative Aufbruchstimmung nicht. Während Annett Storm weiterhin vom Nationalparkzentrum in Wieck spricht, geht der Zingster Bürgermeister Christian Zornow ( CDU) eher von komplett gleichberechtigten Einrichtungen aus.

Er könne sich vorstellen, das ursprünglich erdachte Nationalparkzentrum in dem Seeheilbad in kleinerer Dimension zu bauen. Schließlich wird die vorgesehene Fläche an der Festwiese auch für die verkehrliche Infrastruktur in dem Bereich Zingsts benötigt, was der Bürgermeister als großen Wurf bezeichnet.

Starke Verbindungen durch starke Standorte

Aber von vornherein Abstriche machen, ist nicht das Ding Christian Zornows. Der Bürgermeister wartet lieber die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie ab, bevor er an der einst geplanten Größe schraubt. Die in Zingst neu geplante Einrichtung müsse ein touristisches Highlight werden. „Unser Faustpfand, die Natur, muss besser in Szene gesetzt werden.“

Gleichzeitig wünscht der Zingster Bürgermeister eine stärkere Einbindung des Seeheilbades in das Netzwerk. Davon würden alle profitieren. Denn eine gewünschte Verbindung zu anderen Standorten sei nur stark, wenn der Standort stark ist. Schon darum sollte die Darßer Arche nicht in den Mittelpunkt gestellt werden. Im Herbst werden die Beteiligten zu einem ersten Kreativworkshop zusammenkommen. Das Nationalparkamt wird zunächst die Koordination des Prozesses übernehmen.

Von Timo Richter