Das soll vor dem Verwaltungsgebäude in Born entstehen

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden folgende öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt:

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Ihre Fragen an die Mitglieder der Gemeindevertretung Ahrenshagen/Daskow können Einwohner während der Sitzung des Gremiums am Dienstag, 26. April, loswerden. Das Treffen im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrenshagen beginnt um 19 Uhr.

Amt Recknitz-Trebeltal/Stadt Marlow

Mit der Straßenreinigungssatzung beschäftigen sich am Donnerstag, 28. April, die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeindevertretung Eixen. Außerdem geht es um eine weitere Ausweichstelle im Verlauf des Stormsdorfer Weges sowie die Errichtung einer Anlage zur Anzeige der Geschwindigkeit. Die Zusammenkunft im Schulungsraum der Feuerwehr in Eixen beginnt um 18.30 Uhr.

Stadt und Amt Barth

Am Donnerstag, 28. April, kommt die Gemeindevertretung Kenz-Küstrow zusammen. Im öffentlichen Teil der Sitzung im Gemeindehaus in Küstrow erfolgt der Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Zudem gibt es eine Einwohnerfragestunde. Nichtöffentlich geht es um den Ankauf eines Gehweges in Dabitz. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Die Mitglieder des Amtsausschusses kommen am Dienstag, 26. April, um 17 Uhr in der Strandhalle in Ahrenshoop zusammen. Es geht unter anderem um die Inkommunalisierung von Wasserflächen im Bereich des Wasserwanderrastplatzes in Wieck sowie einen Antrag zum Bau einer Ladestation für Elektrofahrzeuge vor dem Verwaltungsgebäude.

Um die Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte in Wustrow geht es während der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 28. April. Die Mitglieder des Gremiums kommen um 18 Uhr in der Fischlandhalle zusammen.

Über Planung und Aufbau eines Parkleitsystems zur Reduzierung von Autoverkehr im Ort stimmen die Prerower Gemeindevertreterinnen und -vertreter während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag ab. Die Sitzung im „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr.

In Fuhlendorf tagen am Montag, 25. April, die Mitglieder des Bauausschusses gemeinsam mit denen des Hauptausschusses. In dem darum nichtöffentlichen Treffen geht es unter anderem um die Mitgliedschaft im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst, den Verkauf zweier Teilflächen sowie den Vertrag mit dem Verkehrsbetrieb über die kostenfreie Mitfahrt im öffentlichen Personennahverkehr.

Von Timo Richter