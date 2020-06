Das tut Zingst für einen neuen Einkaufsmarkt

Zingst

Wie soll das Gebiet des ehemaligen Sportplatzes nördlich der Gemeindeverwaltung entwickelt werden? Beantwortet haben die Zingster Gemeindevertreter die selbst gestellte Frage während der jüngsten Zusammenkunft nicht. Statt eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wurde das Thema zur weiteren Beratung zurück in die Ausschüsse der Gemeindevertretung verwiesen.

Die Kommune hatte das Areal einst als Sportplatz übernommen. Nach 25 Jahren ist nun die Zweckbindung entfallen und die Gemeinde kann eigene Vorstellungen auf der Fläche verwirklichen. Der stellvertretende Bürgermeister und Leiter des Bauamtes, Ingo Reichelt, kann sich gut vorstellen, dass das Areal auch später eine Fläche für den Freizeitbereich bleiben werde.

Plan fürs Wohnen

Fürs Wohnen hat die Kommune noch einen anderen Plan in petto. Es handelt sich um den Bebauungsplan „Seniorenwohnpark Hanshäger Straße“. Das laut Ingo Reichelt „Uralt-Ding“ wurde während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter geändert. Der Investor möchte auf einer Teilfläche des Plangebietes Wohnungen bauen.

Um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden, wurde der Bebauungsplan angepasst. Laut Ingo Reichelt ging es nicht um grundsätzliche Veränderungen, sondern um Details, etwa der Zufahrt in die geplante Tiefgarage. In dem Bereich ist laut Bauamtsleiter das Entstehen von Ferienwohnungen ausgeschlossen. Wohl könnten die Wohnungen verkauft werden. Die jeweiligen Eigentümer könnten dort einen Zweitwohnsitz anmelden.

Rewe plant Neubau

Bei wenigen Enthaltungen haben die Gemeindevertreter eine Änderung des Flächennutzungsplans - aus dem müssen sämtliche Bebauungspläne entwickelt werden – und im Anschluss den im Parallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen Supermarkt in der Straße Am Bahndamm beschlossen.

Dort, so der aktuelle Stand, will Rewe einen Markt errichten (die OZ berichtete). Laut Ingo Reichelt ist die Handelskette aber noch nicht Eigentümerin der Fläche. Darum ist der B-Plan auch nur mit Nahversorgung überschrieben. „Wir stellen die Bauleitplanung nicht für Rewe auf“, betont Ingo Reichelt, „wir halten uns offen.“

Aktualisierung beauftragt

Wohl aber will das Seeheilbad die Entwicklung in dem Bereich „ein bisschen steuern“, wie der stellvertretende Bürgermeister saqt. Dafür wurde gerade erst die Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts für Zingst in Auftrag gegeben. Ingo Reichelt rechnet mit Ergebnissen im August/September. Das existierende Einzelhandelskonzept sage aus, dass im nordwestlichen Bereich von Zingst noch ein Einkaufsmarkt entstehen könne. Aktuell drehe es sich um eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Ingo Reichelt ist gespannt, ob mit dem neuen Einzelhandelskonzept auch eine größere Verkaufsfläche einhergeht.

Ausgelegt wird nun der Bebauungsplan Rosengarten. Dessen Aufstellung hatten damals Anlieger des Wohnbereichs in Zingst gewünscht. Zu groß war die Furcht vor großen Neubauten oder ebensolchen Anbauten. In dem Plan ist nun geregelt, was in dem Bereich baulich zulässig ist, was nicht.

Dringlichkeitsentscheidung bestätigt

Bestätigt haben die Gemeindevertreter des Seeheilbades eine Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Christian Zornow ( CDU) im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan für die Regionale Schule mit Grundschule in Zingst. Die Planung ist für einen Förderantrag unerlässlich und Voraussetzung, um die Schule komplett mit Breitbandanbindung auszustatten. Dazu müssen einzelne Bereiche der Schule erst einmal ans interne Schulnetz angebunden werden. Am Ende des Projekts soll dann auch die Ausstattung mit Endgeräten sowie interaktiven Tafeln erfolgen. Ein Gutteil der Verkabelung soll bereits in den Sommerferien erfolgen.

Von Timo Richter