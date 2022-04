Zingst/Barth/Dierhagen

In der Region zwischen Barth und Dierhagen feierte man Ostern und Saisonbeginn unter freiem Himmel mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und, auch dem Wetter sei Dank, viele Gäste feierten mit. Der Zingster Museumshof bat zum Basteln und Rätseln, Toben und Spielen waren im Barther Stadthafen angesagt, und die Dierhäger Feuerwehr punktete mit Sänger Alex und Erdbeerbowle.

Zingst: Rätsel-Ei auf dem Museumshof

Doreen Schilling pflückt schnell noch ein paar bunte Eier vom Osterstrauch. „Die brauche ich für den Rätsel-Parcours“, erklärt sie und verziert manch seltsamen Gegenstand auf dem langen Tisch mit „Ei“. Da liegt eine Hose, dort ein „G“ und gleich vornean steht eine ganz besondere Attraktion. Krass, was ist das denn? Der Hörer kommt Milana (10), Laura (7) und Karoline (5) trotz Kabel bekannt vor, der muss ans Ohr. Und mit den Fingern kann man in den Löchern dieser Scheibe stochern, die sich dann so drollig drehen lässt.

Mit Doreen Schillings buntem Osterschmuck verwandelt sich das alte Telefon mit Wählscheibe ruckzuck in ein „Ei-Fon“ kommen die Mädchen hinter diesen kleinen Zaubertrick und gehen nun begeistert weiter auf Forschungsreise. Sie sind mit ihren Familien hier, die seit zehn Jahren immer wieder nach Zingst kommen.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen es sich über die Osterfeiertage im Café des Museumshofes Zingst gutgehen. Quelle: Susanne Retzlaff

Auch Familie Habel hat etwas herausgefunden. Da ist ein Frosch im Brunnen, es ist sogar der Froschkönig, verrät Tochter Matilda (7), worauf der Finger ihres Bruders Noah (fast 9) weist. Seit zwölf Jahren machen die Habels Urlaub in Zingst, Denise und Peter haben hier sogar geheiratet. Und während der Vater es sich auf der Bank in der Sonne gutgehen lässt, besuchen die Kinder mit der Mutter Beate Hentschel in der Pommernstube. Sie zeigt ihnen, wie man Osternester wickelt und Hühnchen bemalt.

Kein klassischer Ostermarkt, aber Floristik, Geschichten und Gestecke, Leckereien, Rätsel und Räucherduft, Narzissen, Krokusse und Sonnenschein luden ebenso zum Verweilen ein wie die Ausstellung der alten Kultspielzeuge im Museum.

Barth: Selfie mit Hasi

Katja und Christian kommen aus der Nähe von Frankfurt und besuchen seit zwei Jahren die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Sie haben den Strand besucht, jetzt sind sie beim Familien-Osterspaß im Barther Stadthafen, machen Pause am Strohhühnchen, Lea (7) hat sich bereits schminken lassen.

Und dann hatte der Osterhase seinen Auftritt. „Darf ich mal streicheln? Musst du noch weiter?“ Süßes aus dem Körbchen und geduldiges Posen für die Kameras, Shake-Hands und Winke-winke, das ließen sich Lena Hasprich und Eva Hölters aus Krefeld nicht entgehen und machten gleich ein Selfie mit Hasi. Seit drei Jahren verbringen sie ihre Ferien in der Region. „Wir mögen die Menschen hier, und die Umgebung ist wunderschön.“

Dierhagen: Chillen, Grillen, Lauschen

11 Grad Luft- und 7 Grad Wassertemperatur – kaum zu glauben. Lange Schlangen beim Eisverkäufer, Kinder spielen barfuß am Strand, Menschen sitzen gemütlich im Sand – ja, ist denn schon Sommer?

Ulrike und Gaby aus Berlin genossen in Dierhagen die Osterfeiertage. Quelle: Susanne Retzlaff

Feuerwehrautos auf dem Plateau, der Duft von Gegrilltem, leise plätschern Wellen an den Strand. Ulrike und Gaby aus Berlin liegen im Strandkorb und genießen den Sonnenschein. Neben sich ein frisches Glas Erdbeerbowle von der Feuerwehr, lächeln sie den Himmel an. „Es ist so schön hier, perfekt, ein ganzer Tag am Strand!“

Die beiden sind zum ersten Mal in Dierhagen, Gaby macht eine Reha, Ulrike hat sie spontan besucht. Dann haben sie einen Strandkorb gebucht, das Osterfeuer hat sie überrascht, für sie das Sahnehäubchen obendrauf. „Unsere Stimmung? Wir sind total entspannt, ein Gefühl wie Sommer und Party.“ Und dann schließen sie die Augen und lauschen abwechselnd dem Meer und dem singenden Feuerwehrmann Alex.

Unter den kleinen Gästen macht sich Unruhe breit, zwischen den Feuerwehrautos wurde der Osterhase gesichtet, er kommt herunter an den Strand. Kurdirektor Stephan Fellmann hat die Grillwurst getestet, nun ist alles bereit. Feuerwehrchef Kay Mittelbach beaufsichtigt das Entzünden des Osterfeuers. Ganz bedächtig fängt das Holz Feuer, etwa 1000 Gäste sitzen, stehen und tanzen um die leise knisternden Flammen am Strand. Viele haben sich erst in den letzten Tagen nach dem Wetterbericht entschieden herzukommen, so Fellmann, nun sind wir fast ausgebucht.

Von Susanne Retzlaff