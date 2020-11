Das wurde aus dem ehemaligen „Hafenhotel“ in Barth

Barth

In der Barther Chronik von Bülow wird berichtet, dass etwa um 1830 eine Pappelallee vom „ Hafenhotel“ in Richtung des ehemaligen Hafenhauses angelegt wurde. Hier wird 1906 ebenfalls berichtet, dass es in der Hafenstraße neben dem „ Hafenhotel“ auch andere Hotels und Gaststätten gab, die den Besitzer gewechselt haben.

Die Fläche auf der früher das „Hafenhotel“ stand, lag viele Jahre brach. Vor Kurzem entstand hier ein neues Gebäude. Quelle: Mario Galepp

Anzeige

Das „ Hafenhotel“ an der Ecke Fischerstraße/ Hafenstraße trägt die Nummer 20. Dieses Haus gehörte Fritz Holtz und später Krusemark. Das Gebäude wurde als „ Hafenhotel“ gebaut und betrieben. Wann das Hotel aufgegeben wurde, ist unklar.

Zu DDR-Zeiten konnte man im Untergeschoss seine Kohlen kaufen, die gegenüber am Hafen lagerten. Nach der Wende wurde das alte „ Hafenhotel“ abgerissen und die Fläche stand viele Jahre leer. Diese Freifläche ist nun seit kurzer Zeit bebaut und die Wohnungen in den oberen Geschossen fanden auch schnell Eigentümer.

Von Mario Galepp