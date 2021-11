Davor fürchtet sich Gardetänzerin aus Dierhagen

Dierhagen

Beim Fischländer Karneval-Klub hat Carolin Zschage in den vergangenen Jahren als Gardetänzerin agiert. Ein wenig trauert die 20-Jährige dem nach, aufgrund der Corona-Pandemie wurden Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Die einstige Gardetänzerin des Fischländer Karneval-Klubs hat sich in der Freizeit aufs Zeichnen verlegt, seit Neuestem bemalt sie auch gerne Steine.

Die junge Frau aus Dierhagen absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Sozialassistentin bei einem bekannten Träger vielfältiger Einrichtungen in der Region in Bentwisch. In diesem Zusammenhang absolviert sie ein elfwöchiges Praktikum bei den „Dierhäger Krabben“. Zehn Wochen hat sie noch vor sich.

Furcht vor Fehlern

in der Freizeit geht Carolin Zschage nicht nur gerne reiten. Sie ist auch Rettungsschwimmerin. Zuletzt hatte sie auf Wachtürmen der Region ausgeholfen. Die Einsätze haben sie erst einmal gegruselt, sie fürchtete als Beginnerin etwas falsch zu machen. Außerhalb des Wasser stehen bei ihr das Zeihnenn hoh im Kurs. Seit Kurzem bemalt sie auch gerne Steine.

Von Timo Richter