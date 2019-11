„De Harvst“ vergoldete Gästen und Gastrononomen den Saisonausklang in Zingst

Zingst

Mit einer Veranstaltungsreihe ohne Licht- und Feuerzauber ist in Zingst der Saisonausklang gefeiert worden. „De Harvst“, haben die Macher der angebotsreichen Tage in dem Seeheilbad die Reihe überschrieben – und sind damit auf breite Zustimmung von Gästen, aber auch den Gewerbetreibenden im Ort gestoßen. Dass auch gerade Unternehmer in Zingst der Veranstaltungsreihe so viel Gutes abgewinnen konnten, ist für Simone Marks, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, besonders wichtig. Denn erklärtes Ziel ist es, bei großen Veranstaltungen im Ort Handel und Gastronomie mit einzubeziehen. Das ist nach Einschätzung von Simone Marks sehr gut gelungen. So gut, dass „De Harvst“ auch im kommenden Jahr eine Neuauflage zum Saisonausklang erfahren soll.

Schon während der Vorbereitung stand ganz oben auf der Wunschliste eine Abkehr von „Krach, Bumm und Peng“, wie es die Marketingleiterin Anne Crämer bezeichnet hatte. Im vergangenen Jahr erst war der Kurs noch ein anderer. Mit dem „Lichtermeer“ wurde der Ort Teil eines Licht- und Feuerspektakels. Das ging nicht nur ins Geld, sondern passte auch nicht so recht in die Nationalparkgemeinde, wie erkannt wurde.

Konzept ist aufgegangen

Das neue Konzept ist dagegen gleich zur Premiere aufgegangen. „Es waren wirklich viele Urlauber im Ort“, hat Simone Marks beobachtet. „De Harvst“ mit einer Vielzahl von Betätigungsmöglichkeiten hatte sich demnach als erhoffter Motor zur Belebung der Nachsaison erwiesen. Die Angebote im gesamten Ort wurden gut angenommen, die Gastronomie gut besucht, so die Bilanz in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst.

So kamen beispielsweise mehr als 70 Interessierte zum Hafenkino – trotz Frösteltemperaturen. Für die Besucher wurden eigens Sitzkissen aus der Multimediahalle herbeigeschafft, damit die Zuschauer es wenigstens etwas gemütlicher hatten. Gezeigt wurden dort Filme, die bereits während des Darßer Naturfilmfestivals zu sehen waren.

„ Suppenwanderung “ als Attraktion

Heiße Getränke und Suppen waren während der Veranstaltungstage „der Renner“, wie Simone Marks sagt. Die Löffelgerichte waren sogar eine der Attraktionen in „De Harvst“. 21 Gastronomen aus dem gesamten Ort hatten sich mit teilweise ungewöhnlichen Kreationen an einem Wettbewerb um die beliebteste Suppe beteiligt. 1315 Stimmen wurden während der Reihe für die einzelnen Kreationen abgegeben. Sieger dieser Zingster „ Suppenwanderung“ war am Ende Jörg Sabrowsky von der „Zingster Fischerklause“. Im Beisein zahlreicher Gäste und fast aller beteiligter Gastronomen konnte der gerne als „Urgastronom“ bezeichnete Jörg Sabrowsky am Wochenende die Goldene Suppenkelle entgegennehmen.

Jörg Sabrowsky punktete bei den Genießern mit einer Fischsuppe aus Frischkäse, kaltgeräuchertem Dorschfilet und karamellisierten Sauerkirschen. Sämtliche Rezepte der ersten Zingster Suppenwanderung sind in einem kleinen Büchlein zusammengefasst worden. Eigenen Recherchen der Organisatoren zufolge hatte sich ein Gast allein durch zwölf unterschiedliche probiert.

Fortsetzung geplant

Auf jeden Fall hat die viertägige Reihe für Aufbruchstimmung in dem Ort gesorgt, heißt es seitens der Organisatoren. Vor allem die „ Suppenwanderung“ sei von Gastronomen als willkommene Nachfolgerin der früheren Kulinarischen Wochen, bei der auch immer wieder Zingster Gastronomen mit am Start waren, eingeschätzt. Die Reihe soll in den kommenden Jahren nicht nur fortgesetzt, sondern sogar ausgebaut werden, betont Simone Marks. Touristiker und Gewerbetreibende in dem Seeheilbad wollen weiter an einem Strang ziehen. So profitieren beide Seiten. Zuletzt kam seitens der Gewerbetreibenden zunehmend Kritik, bei Veranstaltungen nicht einbezogen zu werden.

Von Timo Richter