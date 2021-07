De Prerow Stromer: Corona-Krise trifft Shanty-Chor hart

Prerow

Seit zehn Monaten ist der Prerower Shantychor „De Prerow Stromer“ nicht mehr öffentlich aufgetreten. Grund waren die verhängten Corona-Restriktionen, die Chorproben und öffentliche Veranstaltungen nicht zuließen. Außerdem sollten die Mitglieder, die allesamt der älteren Generation und damit einer Risikogruppe angehören, über die eigentliche Lockdown-Zeit hinaus vor der Ansteckungsgefahr geschützt werden. Schließlich fielen 2020 auch noch die beliebten Weihnachtskonzerte in einigen Kirchen der Region dem Virus zum Opfer.

Nun ist der Chor nach langer Pause wieder da – mit frischem Elan wird seit drei Wochen im Proben-Domizil, dem Prerower Schützenhaus, ein neues Programm eingeübt. Das soll beim langersehnten ersten Auftritt am Sonntag, 1. August, auf der Prerower Freilichtbühne seine Premiere erleben.

Letzter Auftritt vor etwa zehn Monaten

Zum letzten Mal hatten Urlauber und Einheimische die „Prerow Stromer“ Ende September des vergangenen Jahres auf der Prerower Freilichtbühne erleben dürfen. Bei einem Benefizkonzert im Rahmen einer OZ-Spendenaktion wurden vom Chor 1050 Euro für die dringend sanierungsbedürftige Greifswalder Schonerbrigg „Greif“ zusammengebracht. Durch frühere Tagesfahrten mit dem Schiff sowie einen Auftritt beim jährlichen Auftakeln besteht zwischen Chor und Traditionssegler eine besondere Verbindung. „Bei der Kurverwaltung, die das Kreuz hatte, uns trotz der Situation auf der Freilichtbühne auftreten zu lassen, möchten wir uns bedanken“, so Chorleiter Peter Malt.

Kurz zuvor, beim traditionellen Zingster Shantychortreffen des Jahres 2020, das unter Corona-Bedingungen mit verminderter Zuschauerzahl stattfand, hatten die „Prerow Stromer“ Spenden in Höhe von jeweils 300 Euro an die Seenotretter der Stationen Zingst und Prerow der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) übergeben. Das Geld stammte aus ihren Auftrittserlösen des Jahres 2019. Die DLRG-Ortsgruppe Prerow und der Förderverein zum Erhalt der Seemannskirche Prerow hatten sich bereits Anfang 2020 über identische Beträge freuen dürfen.

Nur noch 15 Sänger

Leider ist bei den aktuellen Proben einiges anders als in den guten alten Zeiten, denn an seine einstige Auftrittsstärke kommt der Chor nicht mehr heran. Alter, Krankheit und Wegzüge haben die Mitgliederzahl reduziert und Corona wirkt als Verstärker des Abwärtstrends. Durch die lange Proben- und Auftrittsabstinenz „merken einige Mitglieder, dass man seine Zeit ganz gut ohne Chor verbringen kann“, weiß Peter Malt. „Da ist eine gewisse Gefahr drin. Bereits jetzt bringen wir maximal noch 15 Gesangsfreunde auf die Bühne.“ Leider könne der Abwärtstendenz der vergangenen beiden Jahre nur ein Neuzugang – ein Rentner aus Barth – entgegengesetzt werden.

„De Prerow Stromer“ beim 22. Shantychortreffen auf der Zingster Freilichtbühne. Quelle: Volker Stephan

Das langjährige Repertoire sei nun an die veränderte Besetzung anzupassen. Neben einer generellen Auffrischung müssten auch einige Titel durch andere Solisten einstudiert werden. Weil das alles selbst für langjährige Mitglieder eine gewisse Umstellung sei, sieht Peter Malt eine Chance für potenzielle Neuzugänge, in diesem Moment der Neuausrichtung einzusteigen. „Mein Aufruf richtet sich deshalb an alle jung gebliebenen Gesangsfreunde der Region, sich dienstags um 18 Uhr im Prerower Schützenhaus zu informieren.“

Trotz der fehlenden Präsenz während der letzten zehn Monate haben die vielen Shantyfreunde ihre „Prerow Stromer“ offensichtlich nicht vergessen, wovon laut Chorleiter zahlreiche CD-Bestellungen über die Internetseite zeugten (www.prerow-stromer.de). „Ein treuer Anhänger aus Demmin hat uns sogar zum zweiten Mal mit einer 100-Euro-Spende bedacht“, verriet er. Beim Shantychortreffen säße dieser fast immer auf demselben Platz.

Drei neue Titel im Repertoire

Auch beim 23. Zingster Shantychortreffen zu Ehren der Heimatdichterin Martha Müller-Grählert am zweiten Septemberwochenende werden die „Prerow Stromer“ wieder dabei sein. Peter Malt hofft, als gastgebender Chor wieder das Eröffnungsprogramm bestreiten zu können.

In Vorbereitung der neuen Auftrittssaison sind drei neue Titel – einer davon aus Peter Malts Feder – ins Programm aufgenommen worden. Mit ihnen soll das Publikum des Shantychortreffens überrascht werden.

Darüber, ob und wo ein Weihnachtsprogramm aufgeführt wird, will der Chorleiter noch nicht spekulieren. Für ihn hat erst einmal Priorität, die bevorstehenden Auftritte in hoher Qualität zu meistern. Natürlich wird bei allen Terminen Plüschrobbe Antje als Chormaskottchen dabei sein.

Auftritte: 1. August: Freilichtbühne Prerow; 8. August: Seemannskirchenfest Prerow; 22. August: Malatelier Elsenhans in Kronsberg; 11. September: Shantychortreffen Zingst.

Von Volker Stephan