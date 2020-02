Debatte um Gerätewart: Klare Ansage von Ribnitz-Damgartens Feuerwehrchef

Ribnitz-Damgarten

Erst hört man sie, dann sieht man das Blaulicht und dann retten sie Leben: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. Im Schnitt sind die Brandschützer an zwei von drei Tagen im Einsatz. 249 Mal wurde die Feuerwehr der Bernsteinstadt im vergangenen Jahr alarmiert, so häufig wie keine andere Freiwillige Feuerwehr in Vorpommern-Rügen. Was die meisten Menschen nicht sehen: Ist das Feuer gelöscht, ist der Einsatz noch längst nicht vorbei.

„Der Einsatz vor Ort im Technikmuseum hat zwar nur etwa zwei Stunden gedauert, aber wir sind trotzdem einen halben Vormittag damit beschäftigt“, erklärt Gemeindewehrführer Oliver Rybicki mit Rückblick auf den Brand in einem Uniformlager in einer der Hallen auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz.

Nach einem Einsatz müsse die Ausrüstung wieder auf Vordermann gebracht werden, heißt: Fahrzeuge, Schläuche und Geräte müssen wieder einsatzklar gemacht werden. Hinzu kommen weitere Aufgaben: Regelmäßig müssen die Fahrzeuge gewartet werden, TÜV und AU gehören beispielsweise dazu. Und das ist nicht in der Werkstatt nebenan möglich. Bis nach Rostock, Stralsund oder auch Luckenwalde in Brandenburg müssen die Kameraden dann zu Spezial-Werkstätten.

Mehr als eine 40-Stundenwoche

Oliver Rybicki, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten Quelle: Robert Niemeyer

Einmal mehr fordert die Wehrführung Ribnitz-Damgartens nun einen hauptamtlichen Gerätewart. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr war in der Stadtpolitik darüber diskutiert worden. Am Ende konnten sich die Stadtvertreter und die Stadtverwaltung nicht dazu durchringen, eine neue Stelle zu schaffen. Stattdessen wurden die Aufgaben dem städtischen Bauhof übertragen. Doch offenbar ist auch damit die Arbeit nicht zu schaffen.

Wehrführer Oliver Rybicki hat jetzt eine Aufstellung der Arbeitsstunden erstellt. Demnach haben die Mitarbeiter des Bauhofes im vergangenen Jahr sich knapp 900 Stunden um die Feuerwehr gekümmert. Damit sei das, was tatsächlich zu tun ist, jedoch längst nicht abgedeckt. Ehrenamtlich hätten die Kameraden weitere 1348 Arbeitsstunden in die Feuerwehr gesteckt. Jährlich fallen also knapp 2200 Arbeitsstunden bei der Feuerwehr Ribnitz-Damgarten an, was runtergerechnet mehr als einer 40-Stunden-Woche entsprechen würde.

„Das ist im Ehrenamt viel zu viel. Das geht teilweise an die Substanz“, sagt Robert Berndt, Leiter der Ribnitzer Feuerwehr (Zug I). Er selbst ist einer der Bauhofmitarbeiter, die sich um die Feuerwehr kümmern. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es nicht mehr geht“, so Berndt weiter.

Im Zweifel, so Oliver Rybicki, lasse er die Fahrzeuge im Einsatzfall einfach stehen, sollte die Arbeit nicht mehr zu schaffen sein. „Ich trage die Verantwortung für die Kameraden“, so Rybicki.

Ausschuss unterstützt Forderung der Feuerwehr

Während Stadtvertreter Jens Stadtaus, Mitglied des Sicherheitsausschusses der Stadtvertretung, darauf hinwies, dass das Engagement in der Feuerwehr nun mal ein Ehrenamt ist, ist Horst Schacht, Vorsitzender des Ausschusses, der Meinung, dass genug Arbeit für einen hauptamtlichen Gerätewart anfalle. „Diese Stelle ist gerechtfertigt. Es muss nur genau festgelegt werden, welche Aufgaben er übernehmen soll“, so Schacht. Sein Vorschlag: Ein hauptamtlicher Gerätewart soll eingestellt werden, dessen Aufgaben im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall zwei Stellvertreter übernehmen. Diese Stellvertreter könnten Mitarbeiter des Bauhofes sein oder ehrenamtliche Kameraden der Feuerwehr.

In den anstehenden Diskussionen zum Haushalt der Stadt soll die Schaffung dieser Stelle diskutiert werden. „Bisher sind wir immer daran gescheitert, dass die Politik diese Stelle abgelehnt hat“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann.

Zu den Aufgaben des Gerätewarts würden dann nicht nur die Wartung und Pflege der Geräte oder die Nachbereitung der Einsätze zählen, und zwar an allen vier Standorten ( Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen und Tempel). Unter anderem könnte sich der hauptamtliche Mitarbeiter der Feuerwehr dann auch um die Instandhaltung von Löschwasserentnahmestellen am Bodden kümmern, die regelmäßig freigeschnitten werden müssen. Auch bei Beratungen zu Brandschutzplänen oder Begehungen von besonderen Gebäuden im Sinne des Brandschutzes könnte er teilnehmen.

Lesen Sie mehr

Von Robert Niemeyer