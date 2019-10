Debatte um Jugend am Ribnitzer Marktplatz: Verlagerung des Problems?

Ribnitz-Damgarten

Der Ribnitzer Marktplatz als Sperrzone? So haben unsere Leser und Nutzer des sozialen Netzwerkes Facebook auf die Idee reagiert.

Rosi König: Dadurch verlagert sich nur das Ganze. Sehe ich jedenfalls mal so.

Heiko Lange:Wird auch Zeit.

Janine Mosler: Man sollte lieber darüber nachdenken, einen Mittelpunkt für Jugendliche zu schaffen.

Sylvia Beer-Pedina: Für die genervten Mitbürger ist es gut, aber viele wissen immer noch nicht wohin, und da sollten beide Seiten am Ball bleiben.

Marion Ramona Heinrich: Richtig so, geht gar nicht.

Jonathan Dwars:Wer verursacht den Müll? Bestimmt auch ein Teil der Autofahrer. Aber was ist mit denen, die dort saufen? Dort werden Glasflaschen kaputt geworfen und sonst was, und das machen ganz bestimmt nicht die, die dort mit den Autos stehen. Wer gibt gerne mal Gas auf dem Markt? Nicht nur die Jugend. Wer beleidigt? Nicht nur die Jugendlichen. Es wird sich, so wie immer, alles einfach gemacht. Anstatt ein Problem zu beseitigen, wird es Stumpf zur Seite gedrängt und nicht gelöst.

Sven Röger: Das Problem ist wohl eher nicht, wo sich die Leute treffen, sondern das Sozialverhalten einiger weniger.

Temen Ni Gru: Man kann sich ja auch einfach normal benehmen und nicht wie die letzten Idioten. Dann hätte sich niemand dran gestört. Wen wundert es, da wohnen genug Leute.

Stephan Halt: Die nächsten, die sich beschweren werden, sind die Leute am Hafen, dann an der Gänsewiese, dann an der Boddentherme. Das ist nur eine Problemverlagerung und keine Lösung. Und den Jugendlichen neben der Kita einen Raum zur Verfügung zu stellen, ist auch sehr gewagt. Da brennt die Zündschnur schon.

Veit Ostsee: Seit wann möchte man mir vorschreiben, wo und zu welcher Zeit ich mich aufhalten darf. In welchem Land leben wir? Das Problem bleibt bei der Polizei, die hat dafür zu sorgen, dass es ruhig und friedlich in jeder Stadt bleibt. Gerne dürfen Kameras eingesetzt werden, aber mehr geht nicht.

Maximilian Mittelbach: Wie lange soll dieses Spiel denn gehen? Bis die Jugendlichen bald nicht mal mehr nach Ribnitz dürfen? Es werden alle Probleme nur verlagert und man sollte die Gruppen, die sich am Markt versammeln, erst mal trennen, denn auch unter der Autogruppe sind nicht alle über einen Kamm zu scheren. Warum pickt man sich nicht nur die raus, die sich nicht benehmen können?

Shelly Belli: Vor zehn Jahren waren wir die störenden, jungen, rebellischen Kids, auch bei uns wurde sich damals das eine oder andere Mal beschwert. Wie man sieht, hat sich nichts verändert. Klar ist es für die Bewohner auf dem Markt sehr belastend, keine Frage. Allerdings sollten wir und u. a. die Verwaltung darüber nachdenken, eine Alternative auch mal für junge Leute zu schaffen. Was kann Ribnitz den jungen Leuten bieten? Wenn man keine Einrichtungen hat, die dann auch mal nach 22 Uhr geöffnet sind,geschweige keine Aufgaben, Projekte stattfinden, ist es in meinen Augen rein menschlich, auf blödsinnige Gedanken zu kommen.

Stephan Jastrzynski: Eine Lösung wäre, dass die Beteiligten, die keinen Unsinn treiben, einfach den Stadtoberen zeigen, dass es auch anders geht und nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Und wenn Querschläger da sind, eben die Streife rufen. Und wenn man nix zu verbergen hat, würden auch Kameras nicht stören.

