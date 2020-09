Decksschrubber und Marlspieker: OZ-Versteigerung zugunsten der Greif

Greifswald

Das Segelschulschiff „Greif“ ist in Seenot geraten – und die OSTSEE-ZEITUNG hilft. Als wir Anfang August die Spendenaktion „Rettet die Greif“ starteten, ahnten wir nicht, wie groß die Verbundenheit der Leser mit dem traditionsreichen Rahsegler ist. Mehr als 900 Unterstützer haben sich bereits mit einer Spende an der Aktion beteiligt, mit der wir gemeinsam mit dem Förderverein Rahsegler Greif e. V. die 125 000 Euro teure Sanierung des Holzdecks finanzieren wollen. Bislang kamen mehr als 87 500 Euro zusammen.

Schiffsmodell und Gemälde: Sachspenden für die „Greif“

Viele Unterstützer verbanden ihre Spende mit Erinnerungen an aufregende Törns auf dem Segelschulschiff, das 1951 auf der Rostocker Warnowwerft gebaut wurde und bis zur Wende unter dem Namen „ Wilhelm Pieck“ auf Fahrt ging – einmal, im Jahr 1957, sogar über den Atlantik und das Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer. Einige Leser boten uns aber auch Sachspenden an, mit denen sie die Spendenaktion unterstützen wollen. Schnell entstand die Idee, die Objekte zugunsten der „Greif“ zu versteigern.

Am Samstag ist es nun soweit. OZ-Redakteur Jan-Peter Schröder, vielen bekannt als Auktionator der OZ-Kunstbörse, wird am Liegeplatz der „Greif“ den Hammer schwingen, wenn ein detailgetreues Schiffsmodell des Segelschulschiffes, Gemälde oder auch authentische Gegenstände wie ein Marlspieker, eine Rettungsweste oder ein Fender, die mit der „Greif“ in den vergangenen 69 Jahren auf Fahrt gingen, einen neuen Besitzer finden. Bereits an den ersten Tagen nach der Veröffentlichung gingen die ersten Gebote per Mail ein.

„ Schiff soll wieder in Fahrt kommen“

Olaf Lepthien, ein Hamburger Unternehmer und passionierter Segler, brachte ein 90 Zentimeter langes Schiffsmodell der Schonerbrigg aus der Zeit von 1971 bis 1991 nach Greifswald und übergab es dem Förderverein. Sein Wunsch: „Das Original muss als fahrendes Segelschulschiff unbedingt erhalten bleiben. Museumsschiffe, die im Hafen liegen, gibt es schon genug.“ Die Segelmalerin Jeannine Rafoth aus Kühlungsborn holte sich ein zerrissenes Greif-Segel aus Greifswald, nachdem sie von der Spendenaktion gelesen hatte. Sie schuf auf dem alten Segel drei Gemälde, die nun auch zur Versteigerung stehen.

Was können Sie steigern? Schlagpütz, Decksschrubber, ein altes Matrosenhemd, Tampen, einen Holz-Belegnagel oder alte Planken von der „Greif“. Auch Kunstwerke wie ein wertvolles Gemälde des Landschaftsmalers Ernst Lucke (1885-1950), das eine Seelandschaft vor Rügen zeigt, oder ein Gemälde, das als Vorlage für die einzige Briefmarke mit der „Greif“ als Motiv diente. Jedes Objekt erzählt eine spannende Geschichte. Die komplette Liste der Objekte finden Sie unter www.ostsee-zeitung.de.

Spendenkonto „Rettet die Greif“ Auch Sie können auch mit einer Spende die Sanierung der „Greif“ unterstützen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Wer kann steigern? Jeder, der die Sanierung der „Greif“ unterstützen möchte: private Interessenten, Gastronomen, Firmen, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen, Segelfreunde.

Wie können Sie steigern? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder schreiben Sie eine Mail mit Angabe des Objektes, der Losnummer, Ihres Namens und Ihrer Adresse sowie natürlich der Höhe des Gebotes an greifswald@ostsee-zeitung.de. Einstiegswerte sind die Mindestgebote. Die abgegebenen Gebote sind bindend. Oder Sie kommen zur finalen Auktion am 26. September zum Liegeplatz der „Greif“ in den Hafen von Greifswald-Wieck. Die Objekte können ab 14 Uhr besichtigt werden. Die Auktion startet um 15 Uhr.

Bei schlechtem Wetter: Versteigerung im Saal

Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Zugang zum Gelände auf 100 Personen begrenzt. Bei schlechtem Wetter findet die Auktion mit maximal 60 Gästen im Maritimen Jugenddorf Majuwi in der Nähe des Liegeplatzes der „Greif“ statt. Interessenten, die ein Gebot per Mail abgegeben haben, werden bevorzugt berücksichtigt.

Von Martina Rathke