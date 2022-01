Denkmalgeschütztes Gebäude in Ahrenshoop niedergebrannt

Ahrenshoop

In Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein reetgedecktes und denkmalgeschütztes Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am späten Freitagabend zu dem Brandausbruch in dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte waren demnach über mehrere Stunden vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden war zunächst nicht bekannt.

Da ein technischer Defekt ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von RND/dpa