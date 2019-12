Der Eixener Haushalt für 2020 steht

Eixen

Die Eixener Gemeindevertreter beschlossen am Donnerstagabend bei einer Nein-Stimme den Haushaltsplan für 2020. Der weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Auch der Finanzhaushalt ist in den Ein- und Ausgaben ausgeglichen. Dies habe man geschafft, „ohne auf Teufel komm’ raus zusammenstreichen zu müssen“, betonte Bürgermeister André Bonitz. Der Gemeinde wird durch das rechnergestützte Haushaltsbewertungs- und Informationssystem Rubikon eine „gesicherte und dauerhafte Leistungsfähigkeit bestätigt“, sagte er weiter in der Sitzung.

Den größten Batzen bei den Ausgaben macht die Kreisumlage aus. Das sind 287 860 Euro. Die von der Gemeinde abzuführende Amtsumlage beträgt 194 910 Euro. Dem gegenüber stehen Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommune in Höhe von 364 130 Euro. Kreisumlage, Amtsumlage und Schlüsselzuweisungen seien drei Bausteine, auf die die Kommune keinen Einfluss habe, sagte der Bürgermeister. Im Grunde genommen „reichen wir das, was wir an Schlüsselzuweisungen vom Land bekommen, an den Kreis und das Amt weiter“, erläuterte Bonitz. Schlüsselzuweisungen sind Zahlungen vom Land, um die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Kreisumlage haben die Kommunen zu zahlen, um die Arbeit der Kreisverwaltung zu finanzieren.

Hebesätze bleiben unverändert

Bleiben die eigenen Einnahmen. Die speisen sich aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Unterm Strich rechnet die Gemeinde 2020 mit Einnahmen in Höhe von 403 010 Euro. Größte Einnahmequelle ist die Einkommenssteuer mit 170 510 Euro. Die Einnahmen der Kommune aus der Gewerbesteuer liegen bei 95 000 Euro, die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) bringt insgesamt 58 000 Euro und durch die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) fließen 64 000 Euro in die Gemeindekasse. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben 2020 unverändert.

30 000 Euro für einen Löschteich

Die Gemeinde hat Luft für Investitionen, so sind 30 000 Euro für den Bau eines Feuerlöschteiches in den Haushalt 2020 eingestellt worden. Weitere 10 000 Euro für die Anschaffung von Kommunaltechnik für den Bauhof. 55 770 Euro sind für die Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung vorgesehen. Und auch für Vereine und Verbände sei Geld eingeplant worden, machte Bonitz deutlich. Für die Bezuschussung der örtlichen Vereinsarbeit stehen 2000 Euro zur Verfügung, für Jugend und Soziales 500 Euro. Außerdem unterstütze die Gemeinde die Vereine auch dadurch, dass diese die gemeindeeigenen Gebäude kostenfrei nutzen können, so Bonitz. Um eine Komplettsanierung der drei Wohnblöcke der Gemeinde einschätzen zu können, soll eine Bestandsprüfung vorgenommen und eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Dafür wurden 45 000 Euro in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Einige Vorhaben, die die Kommune angehen möchte, sind noch nicht in dem Haushaltsplan 2020 berücksichtigt worden, weil hierfür noch keine Fördermittelzusagen vorliegen. Dazu gehört unter anderem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in allen Ortsteilen.

Von Edwin Sternkiker