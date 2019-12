Der Schulumbau ist eine große Herausforderung

Barth

Die OSTSEE-ZEITUNG blickte mit Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig auf das Jahr 2019 zurück und sprach mit ihm über die Pläne für 2020.

Was war aus Ihrer Sicht 2019 das wichtigste Projekt in Barth?

Das Wichtigste für mich war tatsächlich der Anfang der Marketingbestrebungen, mit der Einstellung einer hauptamtlichen Tourismuskoordinatorin und mit dem Umbau in diesem Fachbereich. Unser Ziel ist es ja, dass wir unseren Standort nach außen besser präsentieren, und zwar unsere Region insgesamt und unsere Stadt Barth in erster Linie. Zu unseren Bestrebungen hinsichtlich der Vermarktung und der touristischen Entwicklung zähle ich aber auch die Eröffnung der Markthalle, die ja einen großen Anklang gefunden hat.

Was hat Sie 2019 noch beschäftigt?

Mir fallen da als erstes der Verwaltungsumbau und Strukturänderungen ein. Mein Anliegen ist es, dass die Dinge abgestellt werden, für die wir immer kritisiert werden. Ich möchte die Strukturen so ändern, dass die Bürger zufriedener werden mit der Arbeit der Verwaltung. Das war für mich dieses Jahr ein ganz wichtiger Punkt in der persönlichen Arbeit. Bei aller Selbstkritik zu den Strukturen möchte ich aber deutlich sagen, dass das nichts mit den Personen, meinem Kollegium, zu tun hat. Dieses Team ist wirklich einzigartig gut.

Prozesse sind sehr mühsam

Was hat sich beim Thema Verwaltungsumbau schon getan?

Zunächst erst einmal das Negative. Mich stört, dass die Prozesse mühsamer sind, als man sich das zu Anfang vorgestellt hat. Wir hatten schon seit dem Jahreswechsel 2018/2019 die Möglichkeit, die Infostellen im Rathaus zu besetzen. Aber da hängt natürlich eine Menge dran, unter anderem die Stellenbesetzung und die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen. Das sind alles Aufgaben, die länger gedauert haben, als ich das eingeplant hatte. Für uns ist es das Wichtigste, dass die Bürger uns erreichen und ihre Fragen und Anregungen loswerden, was in der Vergangenheit manchmal schwierig war. Wir haben mittlerweile so viele Aufgaben, dass wir uns erhoffen, mit dieser Schnittstelle effektiver und bürgernah zu arbeiten.

Wann werden die beiden Infostellen denn besetzt?

Die erste halbe Stelle konnten wir nun endlich zum 1. Januar besetzen. Die zweite Stelle kann ab 1. Februar starten. Am Jahresanfang beginnen wir, die neuen Kolleginnen in den einzelnen Fachbereichen zu schulen. Wir orientieren uns da an der 115-Nummer des Landkreises Vorpommern-Rügen. Unter dieser Sammelnummer erreicht man einen Ansprechpartner, der einem Auskunft zu sämtlichen Themen geben kann. Wir wollen das hier in Barth mit derselben Aussagekraft machen, wie der Landkreis im Großen. Plan ist, im März startbereit zu sein.

Digitale Verwaltung steht ganz am Anfang

Welche Herausforderungen warten 2020 noch auf die Verwaltung?

Bei der digitalen Verwaltung stehen wir leider noch sehr am Anfang. Es ist eine riesige Herausforderung digitale Verwaltung zu leben, wenn wir tatsächlich innerlich und auch von den Ressourcen her noch sehr analog sind. Da liegt noch ein langer Weg vor uns, den wir aber gemeinsam mit den Gemeinden gehen wollen. Verbessern müssen wir uns in der Verwaltung auch in der Begleitung der investiven Vorhaben, denn wir sind ja nicht nur die Verwaltung der Stadt Barth, sondern des Amtes Barth mit acht Gemeinden. Und das Amt hat eine sehr umfangreiche Liste an Investitionen, die in den nächsten Jahren in den einzelnen Gemeinden umgesetzt werden soll. Entsprechend müssen wir aber auch die Verwaltung in diesen Punkten stärken. Wir haben dafür neue Stellen geschaffen, werden aber auch noch weitere Mitarbeiter einstellen müssen. Derzeit ist die Liste der Investitionen auch mit den zusätzlichen Mitarbeitern nicht abzuarbeiten. Wir reden von bisher 19 Investitionsmaßnahmen, von ganz klein bis ganz groß, die vorbereitet, umgesetzt, betreut und abgerechnet werden müssen.

Welche ist denn die größte Investition?

Die größte Investition ist sicherlich die Wasserburg Divitz, die allerdings eine Sonderrolle spielt. Da sind wir zwar diejenigen, die eine räumliche Verantwortung haben, aber eigentlich keine Zuständigkeit. Aber alle Akteure erkennen, dass wir zusammen eine große Verantwortung haben – sowohl der Bund, das Land, der Landkreis und natürlich und nicht zuletzt auch die Gemeinde. Gerade sind wir in der Diskussion mit allen Beteiligten, also mit den Ministerien insbesondere, aber auch mit dem Landrat zur weiteren Vorgehensweise. Aber das ist insgesamt ein mühsamer Prozess, weil er so vielschichtig ist. Auf der einen Seite stehen das kulturhistorische Erbe und die finanziellen Möglichkeiten, auf der anderen Seite aber auch die formalen Bedingungen, die es zu erfüllen gilt. Beispielsweise wird die kleine Gemeinde, die sich so eine Investition vornimmt, natürlich auch von der Kommunalaufsicht des Landkreises geprüft, dass sie sich mit der Investition nicht übernimmt, auch wenn der größte Teil der Investitionen aus Fördermitteln bestritten wird. Das ist ein Prozess, der uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen wird. Aber er darf uns auch nicht zu lange beschäftigen, weil das Schloss eben mehr und mehr Schaden nimmt. Der nächste Winter steht schon wieder vor der Tür. Alle sind daher angehalten, zusammenzuarbeiten. Dass man zu den Kooperationen findet, ist übrigens ein kompliziertes Thema in den heutigen Zeiten. Jeder hat seinen Standpunkt, den er aufgrund seiner Position vertreten muss und es ist wahnsinnig schwer, alle zusammenzukriegen.

Schulumbau : enger zeitlicher Rahmen

Am Gymnasialteil des Gymnasialen Schulzentrums in Barth soll ein Anbau entstehen. Hier sollen die Regionalschüler einziehen. Quelle: Anika Wenning

Zum Thema Investition. Hier ist die größte Investition in Barth ja sicherlich der Schulumbau.

Das größte Thema in der Diskussion zur Investition in die Barther Schulen ist die Tatsache, dass sich Schule im Moment rasant verändert. Da ist das Thema Inklusion und die Herausforderung der speziellen Lernformen. Der enge zeitliche Rahmen der Umsetzung macht mir ebenfalls Sorgen. Jetzt müssen wir aber zunächst das Problem Finanzierung lösen. Wobei ich denke, dass wir hierfür offene Ohren im Land finden werden. Ich denke, unsere größte Herausforderung wird sein, die Beeinträchtigung des Schulbetriebes auf ein Minimum zu bringen. Nach meiner Auffassung darf es beim Thema Schule keinerlei Risiken terminlicher Art geben, wie es zum Beispiel bei der Sporthalle Barth-Süd der Fall war. Dafür hängen zu viele Dinge von diesem Schulbau ab. Wir müssen bei der Umsetzung nachher wirklich darauf achten, dass sie möglichst wenig in den Lehrbetrieb eingreift und wir uns an alle Termine gebunden fühlen. Das ist etwas, was mich im Moment sehr bewegt, weil ich nicht weiß, wie man das am sinnvollsten ausgestaltet.

Gibt es beim Bürgerhaus schon ein Eröffnungsdatum?

Es gibt immer noch kein offizielles Datum. Ich glaube, jeder Bürgermeister scheut sich seit dem Flughafen BER, solche Termine festzusetzen. Ich denke, dass wir über einen abschließenden Termin im Februar berichten können.

