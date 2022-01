Tribsees

Unsereins war noch nicht mal geboren, da hat Harry Lembke schon den ersten Bericht für die OZ geschrieben – 1965 über eine Weihnachtsfeier an der POS in Tribsees. Ein Jahr später wurde er OZ-Volkskorrespondent, und ist es immer geblieben.

Bis zu seinem Tod hat er weit über 1000 Beiträge für die unsere Zeitung geschrieben. Alle sind fein säuberlich in Mappen gesammelt, und die füllten mittlerweile schon einen großen Schrank. Der letzte OZ-Artikel erschien im November. Der Pastor hatte nach einem Sturz einem älteren Mann wieder auf die beine geholfen...

Tribsees und Bad Sülze im Herzen

„Ich bin nicht von hier“, sagte Harry Lembke in seiner gewohnt bescheidenen Art, als wollte er sich entschuldigen, dass er kein gebürtiger Tribseeser ist. Geboren wurde er nämlich in Bad Sülze, ist aber in Tribsees zur Schule gegangen. Sein Beruf führte ihn 1950 dorthin zurück. Und er ist der Stadt treu geblieben, schaute aber auch gern in „Sülze“ vorbei. Noch heute merkt man bei älteren Trebelstädtern oft den tiefen Schmerz, den die Fusion mit Bad Sülze mit sich brachte. Aber wenn einer daraus Positives gezogen hat, ist es Harry Lembke.

Harry Lembke – Kämpfertyp, vielseitig und loyal Pastor Detlef Huckfeldt: „Harry hat immer gekämpft. So schnell ließ er sich nicht unterkriegen. Denn wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, wollte er das auch durchziehen. Und er hat keine Veränderungen gescheut. So ein großes Thema wie die Flüchtlingswelle hat er einfach mit angepackt. Einfach großartig.“ Eva Bork, Vorsitzende des 2002 gegründeten Heimatvereins Tribsees und langjährige gute Freundin von Harry Lembke: „Ich habe seine Loyalität sehr geschätzt. Und ich war immer wieder begeistert, dass er so vielseitig interessiert war. Dann wollte er auch, dass die Menschen alles erfahren. Es sollte nichts unter den Teppich gekehrt werden. Vielmehr wollte er die Erinnerungen an bestimmt Ereignisse wach halten“, sagt die 75-Jährige und berichtet, dass die Beiden oft stundenlang telefoniert haben, wenn ein Detail zu prüfen war. Ich persönlich habe Harry Lembke immer für sein gutes Gedächtnis bewundert. Wann war was? Er wusste es, konnte sich auch gut erinnern, was mal an der einen oder anderen Stelle gestanden hat. Mit 91 noch durch die Gegend zu fahren, zu recherchieren und klar aufzuschreiben, das müssen wir erst mal hinkriegen. Vorausgesetzt, wir schaffen es bis 90. Abschied nehmen von Harry Lembke, das wollen viele gern noch. Leider macht Corona ein Treffen unmöglich. Aber sobald es die Lage zulässt, soll das nachgeholt werden, finden Eva Bork und Pastor Detlef Huckfeldt. iso

Als Lehrer für Deutsch und Kunsterziehung stand er vor Generationen von Schülern. „Bis zur Rente hab ich immer gern unterrichtet. Zwischendurch musste man zwar auch mal andere Fächer geben, aber die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht“, sagte der Mann, der mit Leib und Seele Pädagoge war. Dabei hatte er als junger Mann schon eine Försterlehre begonnen, bevor er merkte, wozu er sich wirklich berufen fühlte.

Reporter und Ortschronist

Ob Naturschutz, Kulturarbeit in Heimatverein und Museum, Baumpflanzaktionen, Projekte in der Schule oder so mancher Seniorentreff – überall war Harry Lembke in den letzten Jahrzehnten dabei – mal als Berichterstatter für die Zeitung, mal als Ortschronist, oft als beides. Er kannte sich aus in Tribsees und Umgebung. Aber sie sind ihm auch aufgefallen – die kleinen Veränderungen, die er dann in seinem Notizbuch festhielt. Da waren es die Bauarbeiten in der gewaltigen Thomaskirche, die neuesten Aktionen im Asyl-Arbeitskreis oder der erste Neubau in der Karl-Marx-Straße seit 30 Jahren. Gerade dieses Bauprojekt hatte es dem 91-Jährigen angetan, zeigte es doch ein zartes Aufblühen der Stadt.

Er war Mitbegründer des Heimatvereins

Der Bürgerpreis der Stadt Tribsees ging 2017 an Harry Lembke (r.). Der damalige Bürgermeister Thomas Molkentin (CDU) gratulierte. Quelle: Ines Sommer

Das Reportersein hat ihn immer fit gehalten, wie er oft betonte. Auch eine schwere Krebs-Erkrankung konnte das Tribseeser Urgestein – wir finden, so darf sich auch ein nicht in der Stadt Geborener nennen, wenn er über 70 Jahre hier lebte – nicht von seinem Hobby, das schon fast ein zweiter Beruf ist, abbringen. Die Stadt Tribsees hat davon profitiert. Einerseits hat er als Chronist zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto viele Ereignisse festgehalten, aber mischte auch mit. So zum Beispiel 2002 – damals hatte er gerade seine Frau verloren –, als er zu den Mitbegründern des Tribseeser Heimatvereins gehörte. Oder 2015, als die Flüchtlinge in unser Land kamen. Harry Lembke engagierte sich im Arbeitskreis Asyl, half zuletzt noch mit bei der großen Ausstellung.

Sein unermüdliches Wirken war auch der Grund, dass sich die Stadtvertretung um Bürgermeister Thomas Molkentin (CDU) 2017 dafür entschieden hatte, den Tribseeser Bürgerpreis in jenem Jahr an Harry Lembke zu verleihen. „Seit Jahrzehnten ist er ehrenamtlich aktiv, und das eher still und in aller Bescheidenheit“, sagte Molkentin damals. Völlig überrascht, aber doch ein wenig stolz hatte er die Ehrung entgegen genommen. Und auch die OZ nutzte damals die Gelegenheit, sich bei dem ältesten, aktiven freien Mitarbeiter zu bedanken.

Zwei Krankheitskrisen überstanden

Kurz vor seinem 90. Geburtstag 2020 hatte sich der Tribsees-Berichterstatter nach einem Sturz tapfer ins selbstständige Leben zurück gekämpft. Nach vielen Wochen konnte er das Pflegeheim verlassen – in der Schulter noch etwas eingeschränkt, dafür mit vielen Ideen für OZ-Artikel. Und so ganz nebenbei wuppte er noch einen Umzug in eine seniorengerechte Wohnung.

Doch im Dezember steckte sich der sympathische Senior, der zweimal schon arge Krisen meisterte, mit Corona an. Und dann ging alles ganz schnell. Am 22. Dezember schloss Harry Lembke für immer die Augen. Letzten Freitag wurde er auf Wunsch der Familie im engsten Kreis beerdigt.

Auch wenn wir alle jetzt keine Gelegenheit hatten, dem Stadtschreiber von Tribsees die letzte Ehre zu erweisen, möchte ich ganz persönlich auf diesem Wege sagen: Lieber Harry, Danke für die gute Zusammenarbeit. Du wirst fehlen. Mach’s gut!

Von Ines Sommer