Der Stadtwall in Barth: Was einst dort verboten war

Barth

Die „Stadtwall-Promenade“ in Barth, die im Volksmund auch „Staatswall-Promenade“ genannt wurde, gab es Mitte des 18. Jahrhunderts noch nicht. Erst 1786 wurde auf Veranlassung des damaligen Bürgermeisters Hillebrand zuerst der mit Weidengestrüpp bewachsene Befestigungswall – der heutige Stadtwall – geebnet und mit Linden, später Kastanien, bepflanzt.

Radfahrer durften Stadtwall nicht nutzen

Das war ein guter Anfang, denn im Laufe der Zeit sind die Promenaden der Stadt ein wahrer Schatz geworden – zum Spazieren gehen und auch als grüner Gürtel um den historischen Altstadtkern. Um 1905 war es den Radfahrern polizeilich untersagt, die Promenade zu nutzen. Auf dem Stadtwall durfte man nur die schmalen Seitenstreifen außerhalb der Kastanienreihen benutzen.

Am 16. Juli 1800 weilte der König Gustav IV., Adolf von Schweden, in Barth, die damals noch zum Königreich Schweden gehörte. In der Chronik der Stadt steht zum Beispiel, dass der hohe Gast vom Adligen Fräuleinstift nach der Promenade des Stadtwall’s ging, wo ein Fräulein Schröder ihm ein Gedicht überreichte.

Baden und speisen in einem Haus

Alte Ansicht der Stadtwall-Promenade. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Am Stadtwall wurde 1877 vom Händler van der Heyden eine Warmwasser-Badeanstalt eröffnet. In diesem 1899 neu gebauten zweistöckigen Haus wurden Räume für Bäder geschaffen. Auch ein Restaurant im Erdgeschoss gab es. Vorher standen an gleicher Stelle kleinere Badehäuser. Mit dem Neubau wurde es moderner. Noch heute steht das Haus, das den meisten Barthern unter dem Namen „Franziskaner“ bekannt ist.

Von Mario Galepp