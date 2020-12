Stettin

Als der Stettiner Volksbote im Jahre 1885 das erste Mal erschien, galt das Sozialistengesetz, das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Gründer war Fritz Herbert (1860 – 1925), SPD-Mitglied und Druckereibesitzer, später erster sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter Pommerns. Herbert wurde 1887 aus Stettin ausgewiesen, die Zeitung erschien nun in Stargard. Herbert musste dort Prozesse bestehen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Sozialistengesetz. Als das 1890 endete, war er bekannter und einflussreicher geworden, schon seine Heimkehr nach Stettin 1889 war geradezu triumphal.

Leser für den Sozialismus gewinnen

Über die Geschichte des Blattes, über ihre journalistische Qualität hat Harald Bader seine etwa 450 Seiten starke inhaltsreiche Dissertation geschrieben. Sie ist in der Reihe der Forschungen zur pommerschen Geschichte im Böhlauverlag erschienen. Parteipresse lässt sich nicht an den heutigen Maßstäben journalistischer Unabhängigkeit messen. Ziel des Blattes war die Gewinnung der Leser für den Sozialismus.

Aber: „Der sozialdemokratische Journalismus vor dem Ersten Weltkrieg sah sich mit der Professionalisierung, Visualisierung, Boulevardisierung, Ausbreitung der Werbung, Beschleunigung der Nachrichtenübermittlung und Modernisierung der Medienwelt konfrontiert“, schreibt Bader. Dazu waren Kompromisse nötig, zumal die SPD im agrarisch geprägten Pommern insgesamt schwach war. Die Zeitung hatte in ihrem Selbstverständnis drei Aufgaben: Information, Erziehung und ein Podium innerparteilicher Diskussion.

Läppischer Krimskrams für die Arbeiterfrauen

Die Arbeiterfrauen sollten sich von „bürgerlichen Zeitungen lösen, da diese nicht nur ,verdummend’ wirkten, sondern auch Aufstiegsillusionen nährten“, so Bäder. So heißt es 1911. „Ihre stärkste Stütze findet die Klatsch- und Reptilienpresse leider bei der Frau, die sie mit allerlei Mätzchen und allerlei sentimentalem und läppischem Krimskrams ködert, auf welch raffinierten Trick leider auch allzu viele Frauen aus den unteren Schichten hereinfallen.“ Die Landarbeiter wurden ähnlich angegangen. Das hatte Züge von Publikumsbeschimpfung, so Bader.

Mit der Feder gegen den Antisemitismus

Bader verfolgt die Entwicklung des Volksboten in den Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg, innerparteiliche Konflikte, die Entwicklung in der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung der NSDAP. Die Redakteure kämpften mit der Feder gegen den Antisemitismus, für den Friedens. Dabei hatten sie in der Weimarer Republik ein breiteres Publikum im Blick als vor 1914. Die Verständlichkeit nahm zu. Bader lobt in seiner lesenswerten Analyse klare Haltungen und die Vermittlung von Hoffnung auf die Gestaltung einer besseren Welt, die den Volksboten auszeichnete.

info: Harald Bader: Der Stettiner „Volksbote“. Eine sozialdemokratische Zeitung in Pommern 1885-1933, ISBN 978-3-412-52070-0, 70 Euro

Von Eckhard Oberdörfer