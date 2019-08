Klockenhagen

Das Freilichtmuseum in Klockenhagen setzt immer intensiver auf den Umweltschutz und hat dafür seit diesem Jahr unter anderem Plastikgeschirr vom Museumsgelände verbannt. „Mit diesem Schritt konnten wir uns den gehobenen Umweltansprüchen anpassen und Müll in Größenordnungen sparen“, sagt Fried Krüger, Geschäftsführer des Freilichtmuseums. Bis zu 80 Prozent des in den vergangenen Jahren angefallenen Plastikmülls würden damit vermieden.

„Echte“ Teller und Tassen: Gaststättenbetreiberin Nicole Zimmermann auf dem Lastenrad und Jeanette Nadebor bei der Vorbereitung eines Mittagsimbisses am Kräutergarten des Museumshofes. Quelle: Fried Krüger

Mit dem Verzicht auf Plastikgeschirr und Plastikbesteck, vor allem in der Gaststätte und in der Bäckerei, setze das Museum seinen bereits 2012 eingeschlagenen Weg fort. Damals hatte der Museumsverein entschieden, das Freilichtmuseum auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zu trimmen. In der Folge wurde auf dem Verwaltungsgebäude eine Fotovoltaikanlage installiert. Mit der 18 Kilowatt-Anlage könnten, so Krüger, in sonnenintensiven Zeiten bis zu 80 Prozent des Stromverbrauchs des Museums gedeckt werden. „Da der größte Teil der Elektroenergie in der Mittagszeit benötigt wird, passt die Sonnenkurve exakt zu unserer Lastkurve des tatsächlichen Verbrauchs, insbesondere in der Gaststätte. So decken wir einen Großteil unseres Bedarfs mit eigenem grünen Strom und sparen eine Menge Geld.“

Mehrzweckhaus: Baubeginn am Jahresende

Und damit nicht genug. Mit dem Bau des geplanten Mehrzweckhauses auf dem Gelände soll der Stromverbrauch künftig komplett gedeckt werden können, denn auf dem Gebäude soll ebenfalls eine Solaranlage mit einer Leistung von zehn Kilowatt installiert werden. „Bei optimalen Bedingungen können wir uns damit autark mit Strom versorgen“, so Krüger. Derzeit werden die Ausschreibungen für die Aufträge für den Bau des Gebäudes vorbereitet. Im November oder Dezember könnten die Arbeiten beginnen. Rund 300000 Euro soll der Bau kosten. Gefördert wird das Projekt durch EU-Fördermittel aus dem Leader-Programm.

Der eingeschlagene, umweltschonende Weg sei für Geschäftsführer Fried Krüger eine Herzensangelegenheit, inspiriert auch durch die umweltschonende und minimalistische Wirtschaftsweise in den vergangenen Jahrhunderten, die das Museum in seiner Ausstellung darstellt. Auch privat setze Krüger auf Solarstrom. Und er nutze jede Gelegenheit, mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zu fahren.

E-Bike und Windrad

Das gilt auch für die Mitarbeiter des Museums. „Ein großes Einsparpotenzial bietet ein neues Denken bei der Mobilität“, so Krüger. Seit drei Jahren fahren nämlich auch die Mitarbeiter des Museums freiwillig Kurzstrecken bis fünf Kilometer. Geplant ist zudem die Anschaffung eines E-Bike-Lastenfahrrades für Beschaffungen und Einkäufe im Nahbereich im Raum Ribnitz-Damgarten. „Wir sind oft im Gewerbegebiet Ribnitz West, um dort Werkzeuge oder Verbrauchsmittel zu besorgen. Dafür möchten wir künftig das E-Bike nutzen“, so Krüger. Neben der Einsparung von CO2 trage es zudem zur Gesundheitsprävention der Mitarbeiter bei.

Ausgezahlt habe sich auch die Umrüstung der Lichttechnik auf LED. Ein guter vierstelliger Betrag werde bei den Stromkosten dadurch jährlich eingespart. Geld, das in weitere umweltschonende Projekte investiert werden kann, wie etwa in das E-Bike oder in eine etwas andere Windkraftanlage. Die Idee dabei: Ein historisches Windrad, das ehemals ein Schöpfwerk auf dem Gelände angetrieben hat, soll umgerüstet werden, um Windstrom zu produzieren. „Ein weiterer, kleiner Baustein“, so Fried Krüger.

Die Saison im Freilichtmuseum laufe derweil wirklich gut. Circa 40000 Gäste seien bislang in diesem Jahr ins Freilichtmuseum gekommen. „Wenn es so weitergeht, können wir die Rekordmarke von 65000 Besuchern aus dem Jahr 2015 erreichen“, so Fried Krüger.

Übrigens: Das Plastikgeschirr wurde durch alte Teller, Tassen und Besteck ersetzt. Die Mitarbeiter hatten bei Haushaltsauflösungen und Trödelmärkten altes Geschirr gekauft. „Jetzt müssen wir zwar öfter abwaschen, aber das ist vollkommen okay“, so Fried Krüger.

Fest der biologischen Vielfalt Zum dritten Mal veranstalten die Succow Stiftung, die Universität Greifswald und der Museumsverein Klockenhagen am Sonntag das Fest der biologischen Vielfalt. Von 10 bis 17 Uhr eröffnet sich unter dem Motto „Feier die Vielfalt“ ein Markt nachhaltiger Produkte, kulinarischer Köstlichkeiten und Vorstellungen ökologischer Projekte. Ein Kulturprogramm mit Theatervorführungen und Live-Musik umrahmen das Fest. Als Höhepunkt des Tages wird der Sieger des Wettbewerbes „Ort der biologischen Vielfalt“ gekürt.

Robert Niemeyer