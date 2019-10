Deshalb bleibt der Ribnitzer Markt jetzt doch frei zugänglich

Ribnitz-Damgarten

Rolle rückwärts? Nicht zu Ende gedacht? Oder einfach nur ein Missverständnis? Die Anfang der Woche von Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann ins Gespräch gebrachte Allgemeinverfügung, um den Aufenthalt von Jugendgruppen auf dem Ribnitzer Marktplatz zu reglementieren, ist so schnell wieder vom Tisch, wie sie draufgeweht wurde.

Der Hauptausschuss der Stadtvertretung hat am Mittwoch dem Vorschlag Ilchmanns geschlossen widersprochen. „Wir haben diskutiert und werden es erst mal mit anderen Möglichkeiten versuchen“, so Ilchmann.

Polizei muss das akzeptieren

Ruhestörung, Vandalismus, Prügeleien: In den vergangenen Monaten war es immer wieder zuVorfällen mit Jugendgruppen auf dem Ribnitzer Marktplatz gekommen. Immer wieder musste die Polizei eingreifen. Um der Situation Herr zu werden, sollte eine Allgemeinverfügung dafür sorgen, dass sich die Jugendlichen in den Nachtstunden nur unter bestimmten Bedingungen auf dem Platz aufhalten dürfen.

Diese Regelung wird es nun nicht geben. „Wenn die Politik nicht zustimmt, müssen wir das akzeptieren“, sagt Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten. Am Montag hatten sich Stoll und Ilchmann noch auf die Vorgehensweise geeinigt.

Gesetz hält Regelungen schon fest

Von einem Aufenthaltsverbot sei nicht die Rede gewesen, heißt es nun aus dem Rathaus. Die Verfügung sollte von 22 bis 6 Uhr jedoch nur noch „lebensnahe Tätigkeiten“ auf dem Marktplatz zulassen beziehungsweise im Umkehrschluss nicht lebensnahe Tätigkeiten verbieten. Dazu gehören laut der Verfügung, die der OZ vorliegt, „ruhestörender Lärm durch Personen beziehungsweise Tonwiedergabe und/oder Fahrzeuge“.

Im Grunde ist dieses Vergehen ohnehin im Ordnungswidrigkeitengesetz festgehalten, hätte somit wohl keiner Allgemeinverfügung bedurft. Selbst „unmotiviertes Hin- und Herfahren“, wie es in der Verfügung formuliert ist, ist laut Gesetz eine Ordnungswidrigkeit.

Ordnungswidrigkeiten schwer nachweisbar

Marco Stoll, Polizei Ribnitz-Damgarten Quelle: Tommy Bastian

Das Dilemma der Polizei: In vielen Fällen sind die Ordnungswidrigkeiten schwer nachweisbar, so Marco Stoll. Oft melden zwar Anwohner ein Vergehen, hinterlassen jedoch nicht ihren Namen. Deshalb stünden sie als Zeugen nicht zur Verfügung. Die Polizei müsste somit das Vergehen selbst feststellen. „Wenn wir dann zum Markt fahren und alle sitzen artig da, können wir nichts machen“, so Stoll.

Deshalb sollten mit der Verfügung auch Tätigkeiten sanktioniert werden, die nicht explizit durch das Gesetz verboten sind, wie beispielsweise „das Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten“. Denn im Grunde sei es auch darum gegangen, „Gefahren abzuwehren“. Um in solchen Fällen eingreifen zu können, sollte die Polizei mit der Verfügung „Rechtssicherheit bekommen“, so der Ribnitz-Damgartener Revierleiter.

Gespräche fortsetzen

Stattdessen wird die Polizei nun weiter verstärkt den Marktplatz bestreifen. Verwaltung und Politik suchen auf anderen Wegen nach Lösungen. „Die jungen Erwachsenen sind gesprächsbereit“, sagt Andreas Gohs, Mitglied des Hauptausschusses, „der Prozess muss weitergehen“. „Wir müssen mit den Jugendlichen gemeinsam Ideen entwickeln“, sagt auch Stadtpräsident Thomas Huth. Zuletzt hatte es in der Diskussion Fortschritte gegeben. So soll die ehemalige Bummi-Krippe am Bleicherberg als Jugendtreff zur Verfügung gestellt werden.

„Die jungen Erwachsenen sind gesprächsbereit“, sagt Andreas Gohs, Mitglied des Hauptausschusses, „der Prozess muss weitergehen.“ Quelle: Edwin Sternkiker

Nun soll für die motorisierten Jugendgruppen eine Lösung gefunden werden. Mittwochabend und Donnerstagmittag traf sich Frank Ilchmann mit Vertretern der Jugendgruppen. Gedanken und Vorstellungen wurden ausgetauscht. „Mit den Gruppen, die vernünftig sind, sind wir auf einem guten Weg“, so der Bürgermeister.

Wendeplatz im Gewerbegeibt für Jugendliche

Eine Möglichkeit, die nun geprüft wird: Der Wendeplatz im Gewerbegebiet West am Ende der Straße Beim Handweiser, gegenüber der Aral-Tankstelle, könne zur Verfügung gestellt werden. Geprüft werde auch der Bau eines Carports als Unterstand. „Da würden wir voll und ganz mitgehen“, sagt Jean-Michel Saupe, Mitglied der sogenannten Autogruppe. Der Platz sei beleuchtet, nicht allzu abgelegen, die Tankstelle liege direkt nebenan.

Damit würden er und seine Freunde weitestgehend aus der Schusslinie des Marktplatzes genommen. Saupe gesteht zwar ein, dass manches Fehlverhalten auf dem Markt in der Vergangenheit auch auf das Konto der Autogruppe gegangen sei. „Wegen der Kritik sind wir aber sensibilisiert“, so der 21-Jährige. Das Verhalten habe sich gebessert. Mittlerweile, so sein Gefühl, „haben einige keinen Bock, dass wir überhaupt da stehen. Manche melden eine Ruhestörung, nur weil wir überhaupt da sind.“

Marktplatz im Blick behalten

Es gebe jedoch Vorfälle, die andere Gruppen zu verantworten hätten, und für die die Autogruppe verantwortlich gemacht werde. Bekanntlich gestaltet sich die Zusammensetzung der Jugendlichen auf dem Markt äußerst heterogen. Es gibt verschiedene kleinere Gruppen, die nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Frank Ilchmann habe sich vorgenommen, sich in den nächsten Tagen selbst ein Bild von der Situation machen und mit den Jugendlichen vor Ort ins Gespräch kommen zu wollen.

„Der Markt wird Anziehungspunkt bleiben, das lässt sich nicht verhindern“, sagt Hans-Dieter Konkol, Mitglied des Hauptausschusses Quelle: Claudia Noatnick

„Der Markt wird Anziehungspunkt bleiben, das lässt sich nicht verhindern“, sagt deshalb auch Hans-Dieter Konkol, Mitglied des Hauptausschusses. Deshalb sei auch das Ordnungsamt gefordert. Möglich sei, dass Ordnungsamtsmitarbeiter durch Arbeitszeitverschiebung wieder in den späten Abendstunden Präsenz auf dem Marktplatz zeigen. Im August war dies praktiziert worden. Im Wechsel mit der Polizei schaute alle halbe Stunde jemand vorbei. Es habe in dieser Zeit keine Auffälligkeiten gegeben. Eine weitere Möglichkeit sei, Präventionsbeamte der Polizei mit ins Boot zu holen.

