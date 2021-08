Ribnitz-Damgarten

Günter Steinke gehörte zu den sieben Männern und Frauen, die im Mai mit dem Ehrenamts-Diplom „Engagiert in Mecklenburg-Vorpommern“ ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnungsveranstaltung fand beim DRK-Kreisverband Nordvorpommern im Körkwitzer Weg 43 in Ribnitz-Damgarten statt. Das ist genau der Ort, mit dem sich der 81-Jährige Ribnitz-Damgartener seit vielen Jahren ebenso wie seine Frau Ruth besonders verbunden fühlt.

Viele Jahre im Faserplattenwerk gearbeitet

Der gelernte Tischler arbeitete über viele Jahre bis zur Wende im Faserplattenwerk, danach war er sechs Jahre lang im DRK-Kindergarten in der Georg-Adolf-Demmler-Straße als Hausmeister tätig. 1999 trat der versierte Handwerker dem DRK-Ortsverein Ribnitz-Damgarten bei. Und seitdem kümmert er sich um die Werterhaltung des Vereinshauses und der dazugehörigen Außenanlagen. Wo es was zu reparieren oder zu erneuern gibt, als Mann für alle Fälle ist er stets und gern zur Stelle. „Mir macht es einfach Spaß, etwas mit meinen Händen zu schaffen. Und es ist ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden“, so Günter Steinke.

Von Edwin Sternkiker