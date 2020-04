Desinfektionsmittel und Schutzkleidung für Feuerwehren im Amt Darß/Fischland

Prerow

Eine riesige Rauchsäule hatte jüngst in Prerow zu einem Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehren des Ostseebades sowie der Nachbarkommune Zingst geführt. Eines von vier Gewächshäusern einer Gärtnerei in der Waldstraße stand nach Darstellung der Prerower Kameraden beim Eintreffen in Vollbrand. 13 Einsatzkräfte der Prerower Wehr waren angerückt, ebenso viele Brandschützer aus Zingst kamen zur Unterstützung. Da konnte das Feuer in dem Gewächshaus von zwei Seiten aus bekämpft werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Gewächshäuser sowie auf rohrgedeckte Gebäude in direkter Nachbarschaft konnte verhindert werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden laut Heiko Wendt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Prerow, einzelne Glutnester erkannt, die dann gezielt gelöscht werden konnten.

Desinfektion erfolgt vor und nach Einsätzen

Nicht nur dieser Einsatz, jeder Einsatz stellt für die Feuerwehren in Zeiten der Corona-Krise eine besondere Herausforderung dar. Schon während der Fahrt zu einem Einsatzort lässt sich die Abstandsregel nicht einhalten, zu dicht sitzen die Kameraden nebeneinander.

Dennoch schützen sich auch die Einsatzkräfte, um der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzutreten. Das geschieht mit einer Handdesinfektion vor und nach jedem Einsatz. Die Einsatzkleidung wird nach jeder Nutzung fachmännisch in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Klockenhagen gereinigt. So sei während des Einsatzes in der Gärtnerei auch Asbest im Spiel gewesen, wie Heiko Wendt sagt.

Rettung von Menschenleben steht im Vordergrund

Im Ernstfall stehe aber klar die Rettung von Menschenleben im Vordergrund, da könne nicht immer auf einen Abstand von anderthalb bis zwei Metern zu anderen geachtet werden. Oftmals arbeiteten die Kameraden, wie auch während des Einsatzes in der Gärtnerei, unter Atemschutz. „Damit sind die Kameraden geschützt“, sagt Heiko Wendt.

So auch während der Löscharbeiten an dem Samstagmorgen. Der Angriffstrupp habe mit dem ersten Rohr das Löschen der Flammen begonnen, die anderen hätten die Wasserversorgung sichergestellt. Dann kamen die Zingster Kameraden hinzu.

Dienstabende und Ausbildung ausgesetzt

Sowohl das Amt Darß/ Fischland als auch die Kreisverwaltung kümmern sich um den Schutz der Einsatzkräfte. „Wir wurden vom Amt Darß/ Fischland mit Desinfektionsmittel ausgestattet sowie mit speziellen Schutzanzügen und Mundschutzmasken“, sagt Heiko Wendt. Diese kämen dann beispielsweise bei Tragehilfen für den Rettungsdienst zum Einsatz.

Schon frühzeitig habe der Kreisfeuerwehrverband Empfehlungen ausgesprochen, betont Kay Mittelbach. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen ist zudem oberster Brandschützer im Bereich des Amtes Darß/ Fischland und amtierender Kreis-Wehrführer. So wurden die regelmäßigen Dienstabende ebenso ausgesetzt wie die Ausbildungen. Jedes aktive Feuerwehrmitglied müsse pro Jahr 40 Ausbildungsstunden absolvieren.

Ziel ist Schutz der klinischen Infrastruktur

„Wir wollen unter allen Umständen die Gruppenbildung vermeiden“, so Kay Mittelbach. In vielen Feuerwehr werde zudem versucht, für jedes Einsatzfahrzeug eine feste Besatzung zu formieren. „Damit verhindern wir einen ständigen Wechsel der Gruppen auf den Fahrzeugen“, sagt Kay Mittelbach.

Mit Schutzanzügen, Schutzbrillen und Atemschutzmasken einer höheren Qualität als die einfachen Bedeckungen von Mund und Nase, die derzeit beim Einkaufen beziehungsweise dem Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel gefordert werden, seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr wenigstens bei den Tragehilfen für den Rettungsdienst und bei Einsätzen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen geschützt. Im Vordergrund stehe der Schutz der klinischen Infrastruktur.

Von Timo Richter