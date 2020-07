Dettmannsdorf: 19-jähriger Verursacher vermutlich im Drogenrausch

Dettmannsdorf

Ein 19-Jähriger hat am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 18 bei Dettmannsdorf einen Auffahrunfall verursacht. Dabei stand er offenbar unter dem Einfluss illegaler Drogen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der junge Mann gegen 16.20 Uhr mit einem Ford die L 18 in Richtung Norden, als vor ihm ein 64-Jähriger mit seinem Nissan verkehrsbedingt halten musste, weil an der Einmündung zur L 19 ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links in Richtung Sanitz abbiegen wollte.

Etwa 10 000 Euro Sachschaden

Der 19-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 10 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme hatten die Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten den Verdacht, dass der junge Mann aus Rostock unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Sie überprüften das mit einem Urinvortest.

Urintest positiv auf THC

Dieser verlief mit einem positiven Ergebnis auf THC (Tetrahydrocannabinol, Wirkstoff in Cannabis/Marihuana). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Außerdem ermittelt die Polizei jetzt gegen den Ford-Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Einfluss von Betäubungsmitteln.

