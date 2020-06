Dettmannsdorf

Die Gemeinde Dettmannsdorf-Kölzow hat einen bestätigten Haushaltsplan – und viele Hausaufgaben. Nach teils hitziger Debatte und trotz geäußerter Bedenken, stimmten die Gemeindevertreter am Montagabend für den vorgelegten Entwurf. Doch weil er nicht ausgeglichen ist, muss nun ein Haushaltssicherungskonzept her.

Bereits nach einer ersten Lesung auf der Gemeindevertretersitzung am 17. Februar hatte es viele Fragen zur Planung gegeben. Ein für März angesetzter Termin zur Erläuterung der Zahlen fand nicht statt. Ab dann verhinderte die Corona-Pandemie weitere Versammlungen. Die Gemeinde blieb monatelang ohne beschlossenen Haushalt, musste unter einer vorläufigen Haushaltsführung verwaltet werden. Die Fragen der Gemeindevertreter blieben offen.

Minus im Haushalt und düstere Prognose

Wie Bürgermeister Stefan Schmidt am Abend berichtete, war er in der Zwischenzeit nicht untätig. Er habe sich mit der Verwaltung abgestimmt und musste der Kommunalaufsicht des Landkreises Rede und Antwort stehen. Grund dafür: Der nun bestätigte Haushalt weist 2020 kein ausgeglichenes Ergebnis aus. Es beläuft sich auf minus 365 690 Euro.

Auch für die Folgejahre bleibt die Prognose düster. Die Planzahlen sehen für die kommenden Jahre weitere Verluste voraus, so dass das Minus bis Ende 2023 rund 1,4 Millionen Euro betragen könnte.

„Droht Zwangsverwaltung?“

Als eine der Ursachen für die finanzielle Situation nannte Bürgermeister Schmidt das Finanzausgleichsgesetz des Landes. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 würden sich an den Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2018 orientieren. Damals betrugen sie allerdings mehr als eine halbe Millionen Euro. Für das laufende Jahr sei allerdings, auch coronabedingt, eine Einnahme von nur 216 000 Euro geplant. Ebenso für die Folgejahre.

Besorgt über die Zahlen und Prognose fragte Conrad Waydelin ( FDP): „Droht uns eine Zwangsverwaltung? Müssen wir nicht noch einmal jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen?“ Schmidt drängte jedoch zur Abstimmung: „Der Haushaltsentwurf ist nicht optimistisch. Ich habe da keine Freude dran, aber wir sollten ihn endlich beschließen und diszipliniert umsetzen.“

Wohnungsbestand wird nicht verkauft

Nach einer weiteren kritischen Nachfrage setzte Schmidt zu einem aufrüttelnden Plädoyer an. So habe ihm ein Landkreismitarbeiter empfohlen, den kommunalen Wohnungsbestand zu verkaufen, um den Haushalt zu konsolidieren. Er empfinde das als unsozial und halte es für den falschen Weg. Er wolle dagegen gemeinsam mit den Gemeindevertretern neue Pläne entwickeln und nicht nur den Mangel verwalten: „Ihr müsst doch auch unternehmerische Fantasie haben!“, rief er den Anwesenden zu.

Zudem gab er einen Ausblick auf weitere Handlungsoptionen. So werde die Verwaltung einen Antrag an die Landesregierung stellen, um Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleiches zu erhalten. Dies ist bei Erfüllung der Vorgaben möglich. Zudem bestehe die Möglichkeit, einen Nachtragshaushalt zu beschließen: „Dann müssen wir uns eben noch mal zusammensetzen. Davon geht die Welt auch nicht unter“, so Schmidt.

Die emotionalen wie aufrüttelnden Worte überzeugten offenbar, so dass der Haushalt mit nur einer Enthaltung beschlossen wurde. Damit sind nun wieder Ausschreibungen möglich. Verträge können unterzeichnet, Fördermittel beantragt und Investitionen angeschoben werden – insbesondere für die großen Projekte Sporthalle und Kita.

Von Juliane Schultz